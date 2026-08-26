Getty Images
Traduit par
Cafu révèle la vérité sur les dix années de règne de Gianni Infantino à la FIFA
Cafu apporte un soutien appuyé à la gouvernance de la FIFA
Cafu a publié un communiqué public pour apporter son soutien à la FIFA et à son président, Infantino. Il s’est rendu sur Instagram pour partager son point de vue sur le récent travail administratif de l’instance dirigeante. Selon le défenseur légendaire, la gouvernance du football moderne s’est considérablement transformée ces derniers temps. Il estime que l’administration actuelle a activement cherché à inclure ceux qui ont pratiqué ce sport.
- AFP
Les joueurs ont voix au chapitre
Dans son message sur les réseaux sociaux, Cafu s'est concentré sur les changements structurels qui ont intégré les joueurs au processus de prise de décision. Il a exprimé sa profonde satisfaction quant à la manière dont les principales parties prenantes du football sont désormais traitées.
Cafu a déclaré : « Au cours des 10 dernières années, nous avons suivi le travail que la FIFA et le président Infantino ont accompli pour promouvoir la représentation dans le football, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Les joueurs et les anciens joueurs ont obtenu une voix et une place à la table en participant à des commissions, des projets et des groupes de travail. »
Façonner l’avenir du football mondial
L’intégration de ces anciens joueurs va bien au-delà de simples rôles d’ambassadeurs. Cafu a tenu à souligner que leur vaste expérience sur le terrain influence directement les politiques sportives actuelles. Le groupe estime être véritablement respecté par l’autorité centrale de ce sport.
« Nos avis sont entendus, et nombre des initiatives menées au nom de ce sport ont été façonnées par nos réflexions, nos idées, nos projets et notre participation », a ajouté Cafu.
« Nous savons à quel point le football peut transformer des vies, améliorer les sociétés et élargir les opportunités pour des personnes partout dans le monde ; et nous nous engageons à continuer de leur apporter cet espoir. Nous restons disponibles pour soutenir les grands progrès que notre sport a connus au cours de la dernière décennie, en veillant à ce qu’il continue d’atteindre et de bénéficier aux populations de tous les pays du monde où le football est pratiqué. »
- AFP
Des progrès continus dans les années à venir
Pour la suite, Cafu a clairement indiqué que ce partenariat entre les anciens joueurs et la FIFA est appelé à se poursuivre. Les groupes de travail déjà mis en place continueront à jouer un rôle actif dans l’élaboration des futures réglementations et des projets de développement.
L’objectif ultime est de garantir que l’expansion continue du sport atteigne chaque coin du globe. Grâce à cette collaboration prolongée, Cafu et ses pairs espèrent faire en sorte que le football profite aux populations de tous les pays où ce sport est pratiqué.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles