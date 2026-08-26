L’intégration de ces anciens joueurs va bien au-delà de simples rôles d’ambassadeurs. Cafu a tenu à souligner que leur vaste expérience sur le terrain influence directement les politiques sportives actuelles. Le groupe estime être véritablement respecté par l’autorité centrale de ce sport.

« Nos avis sont entendus, et nombre des initiatives menées au nom de ce sport ont été façonnées par nos réflexions, nos idées, nos projets et notre participation », a ajouté Cafu.

« Nous savons à quel point le football peut transformer des vies, améliorer les sociétés et élargir les opportunités pour des personnes partout dans le monde ; et nous nous engageons à continuer de leur apporter cet espoir. Nous restons disponibles pour soutenir les grands progrès que notre sport a connus au cours de la dernière décennie, en veillant à ce qu’il continue d’atteindre et de bénéficier aux populations de tous les pays du monde où le football est pratiqué. »