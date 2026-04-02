« Ça m'énerve ! » - Nick Woltemade, agacé, laisse entendre que ses détracteurs « ne regardent pas beaucoup les matchs de Newcastle »

Dans une interview accordée au Süddeutsche Zeitung, l'attaquant allemand a clairement fait part de sa frustration face aux commentaires concernant ses récentes performances avec Newcastle. Bien qu'il soit un titulaire indiscutable, certains supporters et commentateurs ont remis en question son impact dans le dernier tiers du terrain.

« Ça m'ennuie. Si quelqu'un prétend que je suis en perte de vitesse, je dirais que cette personne ne regarde pas beaucoup les matchs de Newcastle », a déclaré Woltemade, répondant directement aux critiques négatives apparues au cours de la seconde moitié de la saison.