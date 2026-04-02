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« Ça m'énerve ! » - Nick Woltemade, agacé, laisse entendre que ses détracteurs « ne regardent pas beaucoup les matchs de Newcastle »
Woltemade réagit aux allégations selon lesquelles il serait « en perte de vitesse »
Dans une interview accordée au Süddeutsche Zeitung, l'attaquant allemand a clairement fait part de sa frustration face aux commentaires concernant ses récentes performances avec Newcastle. Bien qu'il soit un titulaire indiscutable, certains supporters et commentateurs ont remis en question son impact dans le dernier tiers du terrain.
« Ça m'ennuie. Si quelqu'un prétend que je suis en perte de vitesse, je dirais que cette personne ne regarde pas beaucoup les matchs de Newcastle », a déclaré Woltemade, répondant directement aux critiques négatives apparues au cours de la seconde moitié de la saison.
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Un changement dans la répartition des responsabilités tactiques
Plutôt que d'évoluer en pointe en tant qu'attaquant pur, Woltemade a souvent dû mettre de côté ses ambitions personnelles de buteur au profit de la stratégie collective, Eddie Howe l'alignant en milieu de terrain.
« Je sais que les gens m'associent aux buts, mais on ne peut pas comparer le nombre de buts d'un attaquant à celui d'un milieu de terrain qui évolue à 50, 60 ou 70 mètres du but adverse », a-t-il expliqué.
Un jugement injuste ?
Avec 10 buts et 5 passes décisives en 45 apparitions sous les couleurs de Newcastle à ce jour, les chiffres laissent entrevoir une saison productive ; pourtant, Woltemade insiste sur le fait que les statistiques traditionnelles ne reflètent pas pleinement son évolution. Il souhaite que l'accent soit mis sur son intensité de travail et sa fiabilité technique dans les zones plus reculées du terrain.
« Je suis aujourd’hui un Nick Woltemade complètement différent de celui que j’étais en début de saison. À l’heure actuelle, je devrais être jugé sur ma façon de gérer les duels ou de gagner de l’espace », a ajouté l’attaquant, soulignant les aspects subtils de son jeu qui passent souvent inaperçus aux yeux des observateurs occasionnels.
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Construire pour l'avenir
Alors que la plupart des attaquants rêvent de briller au tableau d'affichage, Woltemade adopte une approche plus posée quant à son évolution. « Bien sûr, je marque beaucoup moins de buts aujourd'hui. Mais je suis tout à fait serein ; cela ne me dérange pas d'élargir mon répertoire. Et je suis convaincu qu'à long terme, cela me rendra plus fort si j'apprends à gérer des phases comme celle-ci », a conclu Woltemade.
L'ancien joueur de Stuttgart aura une nouvelle occasion de faire taire les sceptiques lorsque Newcastle se rendra à Crystal Palace pour son prochain match de Premier League, le 12 avril.