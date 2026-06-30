Getty Images Sport
Traduit par
« C'est terrible » : Joshua Kimmich reconnaît que l'Allemagne « méritait pleinement » son élimination précoce de la Coupe du monde
L'Allemagne est éliminée après sa défaite aux tirs au but face au Paraguay.
L’Allemagne a été éliminée dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde après avoir perdu aux tirs au but face au Paraguay, au terme d’une rencontre longue de 120 minutes particulièrement frustrantes. Ce résultat met un point final à un nouveau tournoi décevant pour les hommes de Julian Nagelsmann. Juste après la rencontre, Kimmich s’est présenté devant la presse et n’a pas caché sa déception.
- AFP
Kimmich livre une franchise sans concession.
Plutôt que de s’attarder sur la séance de tirs au but, le milieu de terrain du Bayern Munich a préféré analyser les performances de l’Allemagne tout au long de la compétition. Il a souligné que la Mannschaft n’avait jamais atteint son meilleur niveau et estimé que cette élimination reflétait fidèlement ses prestations durant le tournoi.
« C'est terrible et ça fait mal », a déclaré Kimmich. « Nous n'avons jamais joué à notre meilleur niveau, quel que soit l'adversaire. À trois reprises, nous avons rencontré de gros problèmes face à des équipes qui n'étaient pas de classe mondiale. C'est un fait. Nous méritions pleinement notre élimination. »
Pas d'excuses pour la sélection allemande
Kimmich a livré un bilan d’une honnêteté brutale après la défaite, soulignant que l’Allemagne était restée bien en deçà des attentes. Il a clairement indiqué que la responsabilité de cette élimination incombait aux joueurs, et non au staff technique ni à des influences extérieures.
« Nous jouons ici pour faire la fierté de l’Allemagne », a-t-il ajouté. « Enfant, je voyais toujours l’Allemagne atteindre les demi-finales et la finale. Nous n’avons pas été capables d’offrir cela aux téléspectateurs restés chez eux.
Les Allemands ont besoin d’une source de fierté en ce moment, et ce n’est malheureusement pas l’équipe nationale. Nous, les joueurs sur le terrain, avons tout gâché et nous en assumons l’entière responsabilité. Ce n’est ni la faute de l’entraîneur, ni celle des médias, de l’arbitre ou de l’adversaire. C’est uniquement notre faute. »
- AFP
Un nouveau chapitre décevant pour l'Allemagne
L’élimination de l’Allemagne confirme une série noire dans les grands tournois. Après les sorties de route au premier tour en 2018 et 2022, cette nouvelle campagne a encore déçu. Tous les regards sont désormais tournés vers la réaction des Allemands après ce nouvel échec. Nagelsmann et son groupe devront corriger les failles exposées lors de la Coupe du monde et retrouver le niveau d’exigence d’une nation phare du football international.