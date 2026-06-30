« C'est terrible » : Joshua Kimmich reconnaît que l'Allemagne « méritait pleinement » son élimination précoce de la Coupe du monde

Kimmich a livré un bilan d’une honnêteté brutale après la défaite, soulignant que l’Allemagne était restée bien en deçà des attentes. Il a clairement indiqué que la responsabilité de cette élimination incombait aux joueurs, et non au staff technique ni à des influences extérieures.

« Nous jouons ici pour faire la fierté de l’Allemagne », a-t-il ajouté. « Enfant, je voyais toujours l’Allemagne atteindre les demi-finales et la finale. Nous n’avons pas été capables d’offrir cela aux téléspectateurs restés chez eux.

Les Allemands ont besoin d’une source de fierté en ce moment, et ce n’est malheureusement pas l’équipe nationale. Nous, les joueurs sur le terrain, avons tout gâché et nous en assumons l’entière responsabilité. Ce n’est ni la faute de l’entraîneur, ni celle des médias, de l’arbitre ou de l’adversaire. C’est uniquement notre faute. »