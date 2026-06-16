« C’est l’un des pires ! » Un bilan sans concession pour cette « star » de la Coupe du monde surmédiatisée

Avant même le coup d’envoi de la Coupe du monde, Payne s’était retrouvé sous les projecteurs grâce à une campagne publicitaire très médiatisée orchestrée par l’influenceur argentin Valen Scarsini, qui le présentait comme le joueur « le plus inconnu » du tournoi. Aligné d’entrée avec les « All Whites » pour le match d’ouverture face à l’Iran, le milieu de terrain du Wellington Phoenix a contribué au nul 2-2 (1-1) avant d’être remplacé à la 77^e minute.

La Nouvelle-Zélande dispute ainsi sa troisième Coupe du monde, après 1982 et 2010. Mais aujourd’hui, il faut « se débarrasser du stigmate d’autrefois, selon lequel l’un était berger et l’autre mécanicien automobile. Ce n’est vraiment plus le cas », déclare Pfannenstiel (53 ans), ancien gardien de but en Nouvelle-Zélande. Ce n’est certes « pas une équipe technique et raffinée, mais une formation très robuste physiquement, de grande taille et qui travaille énormément.

L’entraîneur Darren Bazeley a « davantage axé le jeu sur la possession du ballon », observe Pfannenstiel : « Les choses bougent dans le football néo-zélandais. L’esprit amateur d’autrefois n’existe plus. »