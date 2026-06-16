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Tim PayneGetty Images

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« C’est l’un des pires ! » Un bilan sans concession pour cette « star » de la Coupe du monde surmédiatisée

Coupe du monde
Iran vs Nouvelle-Zélande
Iran
Nouvelle-Zélande
T. Payne

Avec désormais 5,8 millions d'abonnés sur Instagram, Tim Payne est une véritable star des réseaux sociaux – mais sur le terrain, ce défenseur droit néo-zélandais est loin d'appartenir à l'élite.

« Ce joueur de 32 ans est l’un des plus faibles de l’équipe. C’est un arrière droit très limité, tout juste moyen, honnête et travailleur, qui doit s’estimer heureux de pouvoir disputer un match en Coupe du monde. Il est solide, mais c’est tout », a déclaré l’expert Lutz Pfannenstiel sur MagentaTV.

  • Avant même le coup d’envoi de la Coupe du monde, Payne s’était retrouvé sous les projecteurs grâce à une campagne publicitaire très médiatisée orchestrée par l’influenceur argentin Valen Scarsini, qui le présentait comme le joueur « le plus inconnu » du tournoi. Aligné d’entrée avec les « All Whites » pour le match d’ouverture face à l’Iran, le milieu de terrain du Wellington Phoenix a contribué au nul 2-2 (1-1) avant d’être remplacé à la 77^e minute.

    La Nouvelle-Zélande dispute ainsi sa troisième Coupe du monde, après 1982 et 2010. Mais aujourd’hui, il faut « se débarrasser du stigmate d’autrefois, selon lequel l’un était berger et l’autre mécanicien automobile. Ce n’est vraiment plus le cas », déclare Pfannenstiel (53 ans), ancien gardien de but en Nouvelle-Zélande. Ce n’est certes « pas une équipe technique et raffinée, mais une formation très robuste physiquement, de grande taille et qui travaille énormément.

    L’entraîneur Darren Bazeley a « davantage axé le jeu sur la possession du ballon », observe Pfannenstiel : « Les choses bougent dans le football néo-zélandais. L’esprit amateur d’autrefois n’existe plus. »

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