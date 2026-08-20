Selon The Athletic, Brighton & Hove Albion a envoyé un message clair à Liverpool en rejetant une offre de 50 millions de livres sterling pour Minteh. Le joueur de 22 ans, qui a disputé 36 matches toutes compétitions confondues avec Brighton la saison dernière, inscrivant trois buts et délivrant quatre passes décisives, s'est imposé comme une cible prioritaire pour la cellule de recrutement d'Anfield, qui cherche à reconstruire son attaque.

L'international gambien est actuellement indisponible après avoir subi une opération à la suite d'une blessure à la jambe droite contractée lors d'une victoire 3-0 en match amical contre la Roma plus tôt ce mois-ci. Alors que Minteh devrait encore être absent pendant huit semaines, son état physique n'a pas dissuadé Liverpool de passer à l'action.