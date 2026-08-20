AFP
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Brighton rejette une offre de 50 M£ de Liverpool pour Yankuba Minteh, les Reds visant l’ailier
Brighton reste ferme sur l’évaluation de Minteh
Selon The Athletic, Brighton & Hove Albion a envoyé un message clair à Liverpool en rejetant une offre de 50 millions de livres sterling pour Minteh. Le joueur de 22 ans, qui a disputé 36 matches toutes compétitions confondues avec Brighton la saison dernière, inscrivant trois buts et délivrant quatre passes décisives, s'est imposé comme une cible prioritaire pour la cellule de recrutement d'Anfield, qui cherche à reconstruire son attaque.
L'international gambien est actuellement indisponible après avoir subi une opération à la suite d'une blessure à la jambe droite contractée lors d'une victoire 3-0 en match amical contre la Roma plus tôt ce mois-ci. Alors que Minteh devrait encore être absent pendant huit semaines, son état physique n'a pas dissuadé Liverpool de passer à l'action.
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À la recherche du successeur de Salah
La poursuite de Minteh par Liverpool intervient à un moment de transition pour le secteur offensif du club. Après le départ de Mohamed Salah à Trabzonspor, Liverpool a fait de l'ajout de profondeur et de qualité à ses options sur les ailes une priorité, n'ayant recruté jusqu'à présent cet été que Victor Munoz en provenance d'Osasuna comme seul renfort offensif.
Pendant son passage à l'Amex Stadium, Minteh s'est révélé être un atout productif, avec neuf buts et huit passes décisives en 66 apparitions en Premier League. S'il a principalement évolué sur le flanc droit, sa polyvalence a été un gros plus pour Brighton, puisqu'il a souvent dépanné sur l'aile gauche lorsque l'international japonais Kaoru Mitoma était indisponible.
Brighton face à une double offensive sur le marché des transferts
L’intérêt pour Minteh n’est pas le seul casse-tête auquel le conseil d’administration de Brighton est confronté cette semaine. L’offre de Liverpool coïncide avec le regain d’intérêt de Manchester United pour le recrutement du milieu de terrain camerounais Carlos Baleba. Le club de la côte sud fait actuellement face à une forte pression autour de deux de ses jeunes atouts les plus précieux, alors que le traditionnel « Big Six » cherche une nouvelle fois à piller le vivier de talents de Brighton.
Selon plusieurs informations, les clubs sont proches de trouver un accord pour Baleba, même si un accord définitif n’a pas encore été conclu. Manchester United a formulé une offre d’environ 60 millions de livres sterling, plus 5 millions de livres sterling de bonus, pour le milieu de terrain, une proposition actuellement jugée inférieure au prix demandé par Brighton.
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Sécurité à long terme pour Brighton
Un avantage majeur dont Brighton dispose dans ces négociations réside dans la situation contractuelle de ses stars. Minteh est actuellement sous contrat jusqu’en 2029, ce qui signifie qu’il n’y a aucune pression immédiate pour le vendre à un prix bradé. Le club sait parfaitement que sa valeur pourrait continuer à augmenter une fois qu’il sera de retour après son indisponibilité actuelle sur blessure, alors que Brighton se prépare à lancer sa nouvelle saison de Premier League en recevant Aston Villa dimanche.
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