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Bradley Barcola se montre réceptif à l’idée de rejoindre Liverpool, même si le PSG a fixé un prix de vente final particulièrement élevé
Liverpool vise le transfert de Barcola
Selon le Daily Mail, Liverpool s’active pour trouver un accord avec le Paris Saint-Germain au sujet du transfert de Barcola, alors que son prix ne cesse de grimper. L’international français de 23 ans a fait savoir qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat avec les champions d’Europe et qu’il était ouvert à l’idée de rejoindre les Reds.
Sous contrat jusqu’en 2026, le joueur pourrait être cédé par le PSG, qui suit avec attention les avances des Reds. Liverpool, séduit depuis longtemps par le profil de l’ailier, le juge parfaitement adapté au système d’Andoni Iraola et voit en lui le successeur idéal de Mohamed Salah.
- (C)Getty Images
Le PSG exige une indemnité de transfert colossale.
Selon le Daily Mail, le PSG réclame la somme colossale de 140 millions de livres sterling pour laisser partir Barcola. Le club parisien considère ce tarif comme juste, au vu de l’âge du joueur, de son potentiel et des prix actuels du marché.
Liverpool entend toutefois négocier une baisse de ce montant, estimant que la valeur du joueur se situait plutôt autour de 75 millions de livres l’été dernier, quand le club avait approché ses représentants. Arsenal et le Bayern Munich suivent toujours le dossier, et Chelsea s’est renseigné plus tôt dans l’été ; mais Barcola privilégierait un dialogue avec Liverpool si un accord est trouvé avec le PSG.
L'ailier perd du terrain dans la hiérarchie de Luis Enrique
Barcola n'est pas un titulaire régulier dans l'équipe du PSG de Luis Enrique, qui enchaîne les victoires, ce qui a renforcé son envie d'explorer de nouvelles opportunités. Le PSG s'est activement intéressé à Yan Diomande (RB Leipzig), un transfert qui aurait encore fait reculer Barcola dans la hiérarchie. Cependant, le Real Madrid semble désormais en passe de remporter la course pour s'attacher les services de l'international ivoirien.
Liverpool a déjà vu son offre de 85 millions de livres sterling pour Diomande rejetée, mais Barcola reste fermement dans ses plans. Arsenal, de son côté, étudie la possibilité de recruter Vinicius Jr et continue de manifester un intérêt marqué pour Julian Álvarez, ce qui élargit encore l’angle d’attaque des Reds.
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Quelle suite pour Liverpool et Barcola ?
Liverpool doit désormais décider s'il va s'aligner sur le prix de vente élevé fixé par le Paris Saint-Germain ou s'il va se tourner vers d'autres cibles sur le marché. Le club doit mener des négociations efficaces pour parvenir à un compromis avant que les autres prétendants ne redoublent d'efforts pour le recruter. Pour l'instant, Barcola va continuer à profiter d'un repos bien mérité, après avoir brillé sous les couleurs de la France lors de son parcours jusqu'en demi-finales de la Coupe du monde 2026.
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