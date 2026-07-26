Bradley Barcola se montre réceptif à l’idée de rejoindre Liverpool, même si le PSG a fixé un prix de vente final particulièrement élevé

Selon le Daily Mail, Liverpool s’active pour trouver un accord avec le Paris Saint-Germain au sujet du transfert de Barcola, alors que son prix ne cesse de grimper. L’international français de 23 ans a fait savoir qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat avec les champions d’Europe et qu’il était ouvert à l’idée de rejoindre les Reds.

Sous contrat jusqu’en 2026, le joueur pourrait être cédé par le PSG, qui suit avec attention les avances des Reds. Liverpool, séduit depuis longtemps par le profil de l’ailier, le juge parfaitement adapté au système d’Andoni Iraola et voit en lui le successeur idéal de Mohamed Salah.



