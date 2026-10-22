Une soirée à vite oublier pour l’AC Milan à Bournemouth, dans le sud de Londres. Les erreurs de De Winter en début de match provoquent un penalty qui met la rencontre sur les rails des locaux. Note : 5. Puis vient la folie de Maignan, qui frappe Adams : expulsion et penalty concédé. Note : 4. L’AC Milan perd son deuxième match en trois rencontres disputées en Ligue Europa, sur le score final très lourd de 3-0.
Bournemouth-AC Milan, les notes de CM : coup de folie de Maignan, noté 4. De Winter en difficulté, Loftus-Cheek est un fantôme
Les notes de Bornemouth
Di Gregorio 6 : ses gants ne se salissent qu’à cause de la pluie battante : l’AC Milan ne tire jamais au but.
Hill 7 : une soirée à ranger parmi ses souvenirs les plus précieux pour le joueur né en 2002, auteur d’une grande prestation face à l’AC Milan. Excellent sur les centres comme lorsqu’il doit barrer la route à Hutchinson.
Diakité 6,5 : il colle Cisse à la culotte et ne lui laisse pas la moindre miette.
Silva 6,5 : il dirige la défense avec autorité et un grand sens tactique. L’AC Milan l’a suivi longtemps, à juste titre : le Portugais est un très bon défenseur.
Truffert 7 : un véritable train lancé à toute vitesse sur le côté gauche. Il contraint Moreira à défendre et fait la différence pour les Cherries.
Christie 7 : maître incontesté du milieu de terrain, il récupère et distribue le ballon à un rythme effréné. Une démonstration d’intensité et de caractère.
Adams 6,5 : placé devant la défense, il joue parfaitement son rôle de sentinelle. Il est au cœur de l’action controversée du penalty, provoquée par la réaction insensée de Maignan. (à partir de la 62e, Cook)
Tavernier 7 : il est l’âme de ce Bournemouth, celui qui donne du rythme et de la consistance aux offensives des Cherries. Son activité incessante met constamment en difficulté la défense apathique de l’AC Milan. Imperturbable sur penalty pour inscrire le but du 2-0. (à partir de la 62e, Rayan)
Kluivert 7 : il transforme magistralement le penalty de l’ouverture du score. Ses appels dans le dos de son adversaire direct mettent la défense de l’AC Milan en pièces. (à partir de la 62e, Toth 6 : son match ne dure pas longtemps en raison d’un problème au muscle fléchisseur (à partir de la 78e, Adli 7 : il inscrit le but du 3-0 d’un coup franc à la trajectoire somptueuse)
Gannon-Doak 6 : quelques actions intéressantes, entrecoupées de longues périodes d’effacement.
Evanilson 6,5 : le Brésilien travaille beaucoup et bien pour l’équipe, jouant en appui et attaquant la profondeur. Il quitte le terrain littéralement épuisé (à partir de la 65e, Alvaro 6 : il se déplace sur tout le front de l’attaque)
Entr. Rose 7 : ses joueurs livrent un match parfait et s’offrent un résultat historique, amplement mérité.
Notes des joueurs de l’AC Milan
Maignan 4 : il s'emporte contre ses coéquipiers, qui laissent trop d'espace aux attaquants de Bournemouth. Il évacue sa frustration de la pire des manières : un coup de la main à Adams qui lui vaut un carton rouge et offre un penalty aux adversaires. Un geste insensé de la part du capitaine de l'AC Milan.
Tomori 5 : le jeu de Bournemouth sur toute la largeur du terrain lui pose bien des problèmes. Il peine à lire les déplacements incessants des attaquants adverses et écope d'un carton jaune pour stopper une action très dangereuse en pleine course. À la peine. (Diawara entre à la 67e minute)
De Winter 4,5 : il offre d'emblée un ballon dangereux à Kluivert dans la surface, comme un mauvais présage. Trois minutes plus tard, à la 10e minute, il écarte trop le bras et concède un penalty. En difficulté
Pavlovic 5,5 : il a le mérite de se battre jusqu'au bout, mais sans grand résultat.
Estupinan 5 : même le climat anglais ne redonne pas d'élan à l'ancien latéral de Brighton. Une prestation médiocre, en défense comme en attaque. Son carton jaune convainc Amorim de le laisser aux vestiaires à la pause. (Bartesaghi entre à la 46e minute de la seconde période, 5,5 : légèrement meilleur que son coéquipier, mais encore loin d'une prestation convaincante)
Musah 5 : une première demi-heure somnolente, durant laquelle il rend systématiquement le ballon à l'adversaire. Il monte en puissance après la pause, quand le match n'a plus rien à offrir à l'AC Milan.
Jashari 5,5 : quelques bons changements d'aile, mais peu de rythme et aucune protection devant la défense. Ardon peine à montrer qu'il mérite une place de titulaire.
Hutchinson 5,5 : certainement l'un des plus actifs en début de match, mais il cède sa place à Torriani après l'expulsion de Maignan. (Torriani entre à la 32e minute de la seconde période, 5,5 : il fait ses débuts en Ligue Europa et ne peut pas faire grand-chose sur le but d'Adli)
Loftus-Cheek 4,5 : quand le match se durcit, l'Anglais disparaît. C'est une triste constante de son parcours à l'AC Milan : quelques signes encourageants contre Salzbourg, avant de retomber dans une prestation fantomatique. (Rabiot entre à la 46e minute de la seconde période, 5,5 : il tient nettement mieux sa place et tente de transmettre son état d'esprit)
Moreira 5 : quand il est aligné à droite, comme ce soir, il semble perdre ses super-pouvoirs. Totalement effacé, il se contente de tenir sa position, préoccupé par un Truffert inspiré. (Comotto entre à la 75e minute, non noté : il fait ses débuts sous le maillot de l'AC Milan)
Cisse 5 : trop isolé en attaque, il ne reçoit aucun ballon exploitable.
Entr. Amorim 5 : une mauvaise prestation, une très lourde défaite et l'expulsion de Maignan. Il ne parvient pas à peser sur le match et aligne un onze sans ambition.
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