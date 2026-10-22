Di Gregorio 6 : ses gants ne se salissent qu’à cause de la pluie battante : l’AC Milan ne tire jamais au but.

Hill 7 : une soirée à ranger parmi ses souvenirs les plus précieux pour le joueur né en 2002, auteur d’une grande prestation face à l’AC Milan. Excellent sur les centres comme lorsqu’il doit barrer la route à Hutchinson.

Diakité 6,5 : il colle Cisse à la culotte et ne lui laisse pas la moindre miette.

Silva 6,5 : il dirige la défense avec autorité et un grand sens tactique. L’AC Milan l’a suivi longtemps, à juste titre : le Portugais est un très bon défenseur.

Truffert 7 : un véritable train lancé à toute vitesse sur le côté gauche. Il contraint Moreira à défendre et fait la différence pour les Cherries.

Christie 7 : maître incontesté du milieu de terrain, il récupère et distribue le ballon à un rythme effréné. Une démonstration d’intensité et de caractère.

Adams 6,5 : placé devant la défense, il joue parfaitement son rôle de sentinelle. Il est au cœur de l’action controversée du penalty, provoquée par la réaction insensée de Maignan. (à partir de la 62e, Cook)

Tavernier 7 : il est l’âme de ce Bournemouth, celui qui donne du rythme et de la consistance aux offensives des Cherries. Son activité incessante met constamment en difficulté la défense apathique de l’AC Milan. Imperturbable sur penalty pour inscrire le but du 2-0. (à partir de la 62e, Rayan)

Kluivert 7 : il transforme magistralement le penalty de l’ouverture du score. Ses appels dans le dos de son adversaire direct mettent la défense de l’AC Milan en pièces. (à partir de la 62e, Toth 6 : son match ne dure pas longtemps en raison d’un problème au muscle fléchisseur (à partir de la 78e, Adli 7 : il inscrit le but du 3-0 d’un coup franc à la trajectoire somptueuse)

Gannon-Doak 6 : quelques actions intéressantes, entrecoupées de longues périodes d’effacement.

Evanilson 6,5 : le Brésilien travaille beaucoup et bien pour l’équipe, jouant en appui et attaquant la profondeur. Il quitte le terrain littéralement épuisé (à partir de la 65e, Alvaro 6 : il se déplace sur tout le front de l’attaque)





Entr. Rose 7 : ses joueurs livrent un match parfait et s’offrent un résultat historique, amplement mérité.