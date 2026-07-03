Son passage à la tête de la sélection australienne a propulsé Postecoglou sur le devant de la scène et a incité le club japonais de Yokohama Marinos à le recruter en 2018, avant qu'il ne prenne les rênes du Celtic en Écosse en 2021, puis de Tottenham Hotspur en 2023.

Dans chacune de ces expériences, la deuxième saison s’est révélée la plus fructueuse pour le technicien australien, comme il l’a reconnu par la suite, au point que certains l’ont surnommé le « champion de la deuxième saison ».

La tendance s’est manifestée dès son passage aux Yokohama Marinos : après un premier exercice sans titre, il a guidé le club vers le sacre en J1 League, mettant fin à une disette de quinze ans.

S’il a bien réalisé le doublé championnat-coupe dès sa première année avec le Celtic, la seconde s’est avérée encore plus éclatante, avec un triplé historique : championnat, coupe et Coupe de la Ligue.

Avec Tottenham, il a confirmé sa réputation : après des débuts remarqués et une 5e place en Premier League synonyme de retour en Europa League, il a franchi un cap supplémentaire.

La deuxième saison a été plus laborieuse en championnat, Tottenham ayant même flirté avec la relégation, mais elle est restée historique : le technicien a guidé le club londonien vers sa première Ligue Europa, conquise aux dépens de son rival Manchester United.

Il s’agissait du premier titre majeur des Spurs depuis la FA Cup 2008 et de leur premier trophée continental depuis la Coupe de l’UEFA 1984.