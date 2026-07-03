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Big Angie à Al-Nasr… Le champion de la deuxième saison a été expulsé d’un terrain de Premier League

FEATURES
Al Nasr FC
A. Postecoglou
Saudi Pro League
Premier League
Tottenham
Nottingham Forest
Yokohama F.Marinos
Australie vs Égypte
Australie
Égypte
Coupe du monde
Arabie saoudite
Australie
Angleterre
Japon
Égypte
É.-U.

L'entraîneur australien prend la succession de Jesus à la tête du club « Al-Alamy ».

Ange Postecoglou, alias « Big Ange », figure emblématique du football mondial, inscrit désormais le championnat saoudien dans son palmarès d’entraîneur. Le club d’Al-Nassr a officialisé ce vendredi sa nomination au poste de coach principal.

Le club d’Al-Nassr a officialisé ce vendredi la nomination de l’Australien au poste de directeur technique, en remplacement de l’entraîneur portugais Jorge Jesus. Il a signé un contrat de deux saisons, qui expirera en 2028.

  • Postecoglou… Un Australien au cœur grec

    Né en Grèce en 1965, Bostikoglou quitte rapidement son pays natal : sa famille émigre en Australie en 1970, alors qu’il n’a que cinq ans, suite à la perte de la fortune paternelle provoquée par les troubles politiques.

    En Australie, son père cherche à préserver ses racines grecques en l’initiant au football et en l’inscrivant au club de South Melbourne, étroitement lié à la communauté hellénique locale.

    Le jeune Australien s’attache alors à ce club aux racines grecques : d’abord comme supporter, puis comme joueur. Il intègre l’équipe junior à neuf ans et gravit tous les échelons jusqu’à l’équipe première.

    Il fait ses débuts avec l’équipe première en 1984 et y reste neuf ans, jusqu’en 1993. Pendant cette période, il mène le club à deux titres de champion d’Australie, dont le second en 1991 alors qu’il porte le brassard de capitaine.

    C’est grâce à ce club qu’il a obtenu la nationalité australienne et représenté les « Kangourous » dans différentes catégories de jeunes, avant d’honorer sa première sélection entre 1986 et 1988.

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  • Premier champion d'Australie

    À trente ans, une grave blessure au genou contraint Postecoglou à raccrocher les crampons. Il entame alors une carrière d’entraîneur au sein du club de ses débuts, South Melbourne.

    Il a d’abord été entraîneur adjoint, puis a pris les rênes de l’équipe en 1996. Sous sa direction, le club a remporté deux championnats et la Ligue des champions d’Océanie.

    Après cinq années au sein de son club de cœur, il rejoint les sélections australiennes des moins de 17 et moins de 20 ans de 2001 à 2007.

    Il revient ensuite dans le championnat australien, où son football offensif attire l’attention et lui vaut d’être nommé sélectionneur des Socceroos en 2013.

    Si les Socceroos sont éliminés dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2014, battus sans marquer le moindre point par le Chili, les Pays-Bas et l’Espagne, Postecoglou conduit ensuite l’Australie vers son plus grand exploit.

    Cet exploit s’est produit lors de la Coupe d’Asie 2015, que l’Australie a remportée pour la première fois de son histoire, en battant la Corée du Sud en finale, après prolongation.

    Il qualifie ensuite les « Socceroos » pour la Coupe du monde 2018, puis démissionne, expliquant ne plus supporter la pression.

  • Le champion de la deuxième saison

    Son passage à la tête de la sélection australienne a propulsé Postecoglou sur le devant de la scène et a incité le club japonais de Yokohama Marinos à le recruter en 2018, avant qu'il ne prenne les rênes du Celtic en Écosse en 2021, puis de Tottenham Hotspur en 2023.

    Dans chacune de ces expériences, la deuxième saison s’est révélée la plus fructueuse pour le technicien australien, comme il l’a reconnu par la suite, au point que certains l’ont surnommé le « champion de la deuxième saison ».

    La tendance s’est manifestée dès son passage aux Yokohama Marinos : après un premier exercice sans titre, il a guidé le club vers le sacre en J1 League, mettant fin à une disette de quinze ans.

    S’il a bien réalisé le doublé championnat-coupe dès sa première année avec le Celtic, la seconde s’est avérée encore plus éclatante, avec un triplé historique : championnat, coupe et Coupe de la Ligue.

    Avec Tottenham, il a confirmé sa réputation : après des débuts remarqués et une 5e place en Premier League synonyme de retour en Europa League, il a franchi un cap supplémentaire.

    La deuxième saison a été plus laborieuse en championnat, Tottenham ayant même flirté avec la relégation, mais elle est restée historique : le technicien a guidé le club londonien vers sa première Ligue Europa, conquise aux dépens de son rival Manchester United.

    Il s’agissait du premier titre majeur des Spurs depuis la FA Cup 2008 et de leur premier trophée continental depuis la Coupe de l’UEFA 1984.

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  • Le licenciement le plus brutal de la Premier League

    Environ deux semaines après avoir remporté la Ligue Europa et deux ans jour pour jour après sa nomination, Tottenham a officialisé, le 6 juin 2025, le départ d’Ange Postecoglou de son poste d’entraîneur, immédiatement remplacé par Thomas Frank.

    En septembre de la même année, Postojković a pris les rênes de Nottingham Forest, succédant au Portugais Nuno Santo, alors que des doutes subsistaient quant à sa capacité à s'entendre avec le propriétaire du club, Evangelos Marinakis.

    Ces interrogations se révélèrent fondées : l’équipe restait sur huit matchs sans victoire, avec six défaites et deux nuls.

    Le huitième match, face à Chelsea, intervient seulement 39 jours après son arrivée : il sait qu’une défaite entraînera son départ immédiat. Les Forest livrent une première période encourageante, mais s’effondrent après la pause et concèdent un 3-0 sans appel.

    Alors que la rencontre n’était pas encore terminée, Marinakis a quitté la tribune d’honneur avant le coup de sifflet final, confirmant de facto la décision auprès de la presse.

    À peine 19 minutes après le coup de sifflet final, le club de Nottingham Forest officialisait le départ de l’Australien, un départ qualifié par la presse de « limogeage le plus brutal de l’histoire de la Premier League ».

    Postecoglou a ensuite reconnu avoir fait un mauvais choix en acceptant ce banc ; il s’agissait de son dernier poste avant de rejoindre Al-Nassr.