Environ deux semaines après avoir remporté la Ligue Europa et deux ans jour pour jour après sa nomination, Tottenham a officialisé, le 6 juin 2025, le départ d’Ange Postecoglou de son poste d’entraîneur, immédiatement remplacé par Thomas Frank.
En septembre de la même année, Postojković a pris les rênes de Nottingham Forest, succédant au Portugais Nuno Santo, alors que des doutes subsistaient quant à sa capacité à s'entendre avec le propriétaire du club, Evangelos Marinakis.
Ces interrogations se révélèrent fondées : l’équipe restait sur huit matchs sans victoire, avec six défaites et deux nuls.
Le huitième match, face à Chelsea, intervient seulement 39 jours après son arrivée : il sait qu’une défaite entraînera son départ immédiat. Les Forest livrent une première période encourageante, mais s’effondrent après la pause et concèdent un 3-0 sans appel.
Alors que la rencontre n’était pas encore terminée, Marinakis a quitté la tribune d’honneur avant le coup de sifflet final, confirmant de facto la décision auprès de la presse.
À peine 19 minutes après le coup de sifflet final, le club de Nottingham Forest officialisait le départ de l’Australien, un départ qualifié par la presse de « limogeage le plus brutal de l’histoire de la Premier League ».
Postecoglou a ensuite reconnu avoir fait un mauvais choix en acceptant ce banc ; il s’agissait de son dernier poste avant de rejoindre Al-Nassr.