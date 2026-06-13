En temps normal, la Coupe du monde sert à évaluer le niveau des sélections et à écrire des pages de gloire. Mais pour l’équipe d’Arabie saoudite, l’édition 2026 revêt une importance bien plus grande qu’une simple nouvelle participation au plus grand rendez-vous du football mondial.
Les Verts abordent la compétition à un véritable tournant, après des mois tumultueux marqués par de nombreux changements techniques et administratifs. Les prochains matchs de la Coupe du monde deviendront donc un test décisif qui pourrait déterminer l’avenir de l’équipe saoudienne pour les années à venir, tant au niveau du staff technique que de l’ensemble du projet sportif.