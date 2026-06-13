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Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
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Bien plus qu’une simple compétition, la Coupe du monde 2026 s’annonce comme un tremplin pour l’équipe nationale saoudienne

FEATURES
Arabie Saoudite vs Uruguay
Arabie Saoudite
Uruguay
Coupe du monde
G. Donis
Arabie saoudite
Uruguay
É.-U.
Grèce

Que réservent les prochaines années à l’équipe d’Algérie en vue de la Coupe du monde 2026 ?

En temps normal, la Coupe du monde sert à évaluer le niveau des sélections et à écrire des pages de gloire. Mais pour l’équipe d’Arabie saoudite, l’édition 2026 revêt une importance bien plus grande qu’une simple nouvelle participation au plus grand rendez-vous du football mondial.

Les Verts abordent la compétition à un véritable tournant, après des mois tumultueux marqués par de nombreux changements techniques et administratifs. Les prochains matchs de la Coupe du monde deviendront donc un test décisif qui pourrait déterminer l’avenir de l’équipe saoudienne pour les années à venir, tant au niveau du staff technique que de l’ensemble du projet sportif.

  • FBL-ARAB-CUP-2025-KSA-JORAFP

    Une décision audacieuse avant la Coupe du monde

    À moins de deux mois du coup d’envoi de la Coupe du monde, la Fédération saoudienne a surpris le monde du football en limogeant le Français Hervé Renard pour nommer le Grec Georgios Donis à la tête de la sélection nationale, un choix stratégique opéré à un moment particulièrement délicat.

    Cette décision fait suite à un stage de préparation catastrophique en mars, marqué par une lourde défaite 4-0 face à l'Égypte, puis par une défaite 2-1 contre la Serbie, des résultats qui ont suscité des inquiétudes quant à la capacité de l'équipe à faire bonne figure lors de la Coupe du monde.

    Dans le même temps, la presse locale évoquait un « chaos » au sein de la sélection marocaine et estimait qu’une victoire contre le Brésil s’annonçait hautement improbable.

    Un pari osé, car le technicien hellène disposait de peu de temps pour imposer sa méthode et devait, avant tout, obtenir des résultats immédiats dans l’épreuve reine.

    Malgré ces contraintes, le technicien hellène a rapidement su redonner un peu de confiance aux supporters saoudiens, l’équipe ayant affiché un visage plus convaincant lors de ses dernières sorties amicales.

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  • Team Saudi Arabia Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Donis ne se contente pas de défendre sa propre cause.

    Contrairement à une idée reçue, Donis n’est pas simplement à la Coupe du monde pour chercher un exploit personnel ou pour bien lancer son aventure avec les Verts.

    En réalité, le technicien hellène ne joue pas seulement son propre avenir ; il valide, ou non, le choix audacieux de la Fédération saoudienne de lui confier les rênes de l’équipe nationale dans un contexte délicat, décision qui a suscité de vives critiques depuis son annonce.

    Un parcours convaincant ou des résultats positifs lui octroieraient la confiance de l’environnement sportif et lui laisseraient le temps de mener son projet jusqu’à la Coupe d’Asie et au-delà.

    En revanche, des performances insatisfaisantes risqueraient de faire de lui le premier bouc émissaire, surtout que sa nomination visait avant tout à obtenir une réaction rapide et à préserver l’image de la sélection avant qu’il ne soit trop tard.

  • L’avenir du management est en jeu.

    Le problème ne réside pas uniquement chez l’entraîneur ; il concerne également les dirigeants de la Fédération saoudienne, qui ont mis une grande partie de leur crédibilité en jeu avec cette décision.

    Ces dernières années, la direction actuelle a essuyé de nombreuses critiques en raison de la baisse des résultats de certaines équipes nationales et de l’échec dans plusieurs dossiers techniques qui ont suscité la polémique au sein du milieu sportif.

    Un parcours réussi au Mondial leur offrirait donc l’occasion de valider leurs projets et de poursuivre sereinement la construction de l’équipe.

    À l’inverse, une élimination prématurée ou des performances insatisfaisantes risquerait de provoquer un vaste remaniement administratif, tant les attentes du public saoudien sont élevées.

  • Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    La Coupe du monde, qui s’apprête à tout décider

    Contrairement à une idée reçue, la phase de groupes ne se résume pas à trois simples matchs contre l’Uruguay, l’Espagne et le Cap-Vert ; les enjeux de ces rencontres résonneront pendant des années.

    Les Verts ne visent pas seulement la qualification pour le tour suivant ; ils entendent aussi consolider une nouvelle identité technique et démontrer que les récents changements vont dans la bonne direction.

    À lire aussi : L’ancien dirigeant de la fédération affirme que « le mensonge » est à l’origine des crises de Hamdallah et qu’il a subi une injustice à Djeddah.

    L’épreuve servira aussi à évaluer une génération entière de joueurs censés porter l’équipe nationale dans les années à venir et à mesurer leur capacité à gérer la pression au plus haut niveau.

    Entre l’avenir de Donis, la pérennité des dirigeants fédéraux et l’identité même de la sélection pour les années à venir, ce tournoi revêt bien plus qu’une simple participation à la Coupe du monde.

    Ainsi, chaque minute passée sur les terrains américains comptera bien au-delà des simples statistiques, car ce qui s’y jouera pourrait façonner l’avenir de l’équipe nationale saoudienne pour les années à venir.

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