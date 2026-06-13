À moins de deux mois du coup d’envoi de la Coupe du monde, la Fédération saoudienne a surpris le monde du football en limogeant le Français Hervé Renard pour nommer le Grec Georgios Donis à la tête de la sélection nationale, un choix stratégique opéré à un moment particulièrement délicat.

Cette décision fait suite à un stage de préparation catastrophique en mars, marqué par une lourde défaite 4-0 face à l'Égypte, puis par une défaite 2-1 contre la Serbie, des résultats qui ont suscité des inquiétudes quant à la capacité de l'équipe à faire bonne figure lors de la Coupe du monde.

Dans le même temps, la presse locale évoquait un « chaos » au sein de la sélection marocaine et estimait qu’une victoire contre le Brésil s’annonçait hautement improbable.

Un pari osé, car le technicien hellène disposait de peu de temps pour imposer sa méthode et devait, avant tout, obtenir des résultats immédiats dans l’épreuve reine.

Malgré ces contraintes, le technicien hellène a rapidement su redonner un peu de confiance aux supporters saoudiens, l’équipe ayant affiché un visage plus convaincant lors de ses dernières sorties amicales.