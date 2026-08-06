Bia poursuit : « Andrea est très heureux de jouer à la Juve, le rêve de chaque enfant, c’est de jouer pour la Juve, l’Inter ou Milan. Par le passé, il y a eu l’intérêt de Manchester City, Andrea n’envisagerait de quitter la Juve que pour une offre très importante d’un top club, pas d’une équipe moyenne, y compris de Premier League. »





L’Inter vous a-t-il déjà appelé ? « Sincèrement, je n’ai jamais reçu la moindre demande. Parfois, certains me demandent s’il est vrai qu’il peut y avoir un échange avec Frattesi. Nous n’avons jamais parlé d’un échange. »







