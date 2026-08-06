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Gianluca Minchiotti

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Bia, agent de Cambiaso : « Il n’y a aucune raison qu’il quitte la Juventus. Sur l’Inter... »

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L’agent du latéral de la Juventus prend la parole

Giovanni Bia, agent d'Andrea Cambiaso, latéral de la Juventus et de l’Italie, interrogé par Sky Sport, s’est exprimé sur son joueur : « Il n’y a aucune raison pour qu’Andrea quitte la Juve, à moins qu’une offre très importante n’arrive et qu’elle satisfasse à la fois lui et la Juventus ».

  • Bia poursuit : « Andrea est très heureux de jouer à la Juve, le rêve de chaque enfant, c’est de jouer pour la Juve, l’Inter ou Milan. Par le passé, il y a eu l’intérêt de Manchester City, Andrea n’envisagerait de quitter la Juve que pour une offre très importante d’un top club, pas d’une équipe moyenne, y compris de Premier League. »


    L’Inter vous a-t-il déjà appelé ? « Sincèrement, je n’ai jamais reçu la moindre demande. Parfois, certains me demandent s’il est vrai qu’il peut y avoir un échange avec Frattesi. Nous n’avons jamais parlé d’un échange. »



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