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Former Italy striker Giuseppe Signori arAFP
Emanuele Tramacere
Traduit par

Beppe Signori de retour en sélection, il sera chef de délégation de l’équipe d’Italie des moins de 20 ans : « Merci Malagò »

Italie
G. Signori
Italie U20

L’ancien attaquant épaulera l’équipe dirigée par Carmine Nunziata.

Giuseppe Signori prend un nouveau départ avec l’équipe d’Italie. L’ancien attaquant est le nouveau chef de délégation de l’équipe d’Italie des moins de 20 ans, dirigée par le sélectionneur Carmine Nunziata.

Un retour en équipe d’Italie dans un rôle différent, après une carrière de premier plan sur le terrain : 28 sélections, 7 buts et une médaille d’argent à la Coupe du monde 1994. Désormais, Signori mettra son expérience au service des nouvelles générations, avec pour objectif d’accompagner les jeunes dans leur progression et de renforcer leur attachement au maillot de l’Italie.


  • LES DÉCLARATIONS DE MALAGÒ

    Cette nomination émane de Giovanni Malagò, commissaire de la FIGC, en accord avec Claudio Ranieri, directeur technique fédéral et président du Club Italia, qui a souligné les qualités sportives et humaines de l’ancien buteur : « Nous sommes très heureux d’accueillir Giuseppe Signori à la FIGC en tant que chef de délégation de la sélection nationale U20.

    Beppe a été l’un des plus grands attaquants de notre football, s’illustrant en Serie A et sous le maillot de l’Italie, alliant talent, sens du but et grand professionnalisme. Un parcours humain et sportif auquel la Fédération est particulièrement sensible. Son expérience, ses compétences et l’enthousiasme avec lequel il a accepté ce nouveau défi seront précieux pour la progression de nos jeunes et pour renforcer leur sentiment d’appartenance à l’équipe nationale. »

  • LES PROPOS DE SIGNORI

    « Retrouver la sélection italienne est une émotion particulière et une grande fierté. Je mettrai mon expérience au service des joueurs des moins de 20 ans, en les accompagnant dans leur parcours de maturation et en les aidant à franchir la dernière étape vers leur grand rêve, afin qu’ils soient prêts à évoluer sur des scènes de premier plan. Je remercie le président Malagò de m’avoir offert cette possibilité. Je suis très motivé et désireux d’apporter ma contribution à la FIGC et à l’équipe d’Italie. »


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