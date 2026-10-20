Giuseppe Signori prend un nouveau départ avec l’équipe d’Italie. L’ancien attaquant est le nouveau chef de délégation de l’équipe d’Italie des moins de 20 ans, dirigée par le sélectionneur Carmine Nunziata.

Un retour en équipe d’Italie dans un rôle différent, après une carrière de premier plan sur le terrain : 28 sélections, 7 buts et une médaille d’argent à la Coupe du monde 1994. Désormais, Signori mettra son expérience au service des nouvelles générations, avec pour objectif d’accompagner les jeunes dans leur progression et de renforcer leur attachement au maillot de l’Italie.



