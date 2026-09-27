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Roberto Mancini ItalyGetty
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Beppe Dossena : « J’espère que Mancini a été impitoyable dans le vestiaire. Romano ? Les coups de tête sont les bienvenus »

R. Mancini
Italie

L’ancien milieu de terrain, coéquipier de Mancini à la Sampdoria, tire la sonnette d’alarme : « Le système doit changer radicalement, sinon dans quatre ans nous serons de nouveau assis sur le canapé à regarder les autres »

Beppe Dossena, né en 1958, ancien milieu de terrain du Torino, de la Sampdoria et de l’Italie, puis entraîneur, dirigeant et commentateur, s’est exprimé dans Tuttosport au sujet de l’Italie, battue 2-0 à domicile par la Belgique lors du match qui a marqué le retour de Roberto Mancini sur le banc, lui qui était le coéquipier de Dossena à l’époque de la Sampdoria.


« Inquiet après ce qu’on a vu lors de Belgique-Italie ? Beaucoup. Au-delà du match en lui-même, le fait est que nous n’interrompons pas une tendance que nous traînons depuis bien trop longtemps désormais. »


« Mancini a reconnu une première période très négative, mais il a sauvé la prestation vue en seconde période ? La question est : quelle sérénité une évaluation de ce genre peut-elle nous apporter ? Un entraîneur doit toujours dire certaines choses et défendre le travail de ses joueurs, donc je le comprends, même si les temps ont changé par rapport à notre époque de joueurs. Mais en même temps, j’espère qu’il s’est ensuite montré impitoyable dans le vestiaire. Impitoyable. Parce qu’il a très bien fait de dire ça à la télévision, mais ensuite je crois qu’il partage nos mêmes sensations. »

  • Dossena ajoute : « Le système doit changer radicalement, sinon dans quatre ans, nous serons de nouveau assis sur le canapé à regarder les autres jouer comme cela a été le cas l’été dernier ».


    Sur les débuts négatifs de Romano : « Je suis désolé pour le garçon, mais les claques sont les bienvenues. Il faut arrêter de protéger les jeunes quoi qu’il arrive, de dire qu’il ne faut pas les charger de responsabilités : le joueur a d’immenses qualités et on peut aussi rater un match. On peut mal jouer. Mais lui doit s’y heurter, puis il doit avoir conscience de sa prestation : qu’il écoute ce qui l’entoure avec le bon recul et pense à grandir. »

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