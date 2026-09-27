Beppe Dossena, né en 1958, ancien milieu de terrain du Torino, de la Sampdoria et de l’Italie, puis entraîneur, dirigeant et commentateur, s’est exprimé dans Tuttosport au sujet de l’Italie, battue 2-0 à domicile par la Belgique lors du match qui a marqué le retour de Roberto Mancini sur le banc, lui qui était le coéquipier de Dossena à l’époque de la Sampdoria.





« Inquiet après ce qu’on a vu lors de Belgique-Italie ? Beaucoup. Au-delà du match en lui-même, le fait est que nous n’interrompons pas une tendance que nous traînons depuis bien trop longtemps désormais. »





« Mancini a reconnu une première période très négative, mais il a sauvé la prestation vue en seconde période ? La question est : quelle sérénité une évaluation de ce genre peut-elle nous apporter ? Un entraîneur doit toujours dire certaines choses et défendre le travail de ses joueurs, donc je le comprends, même si les temps ont changé par rapport à notre époque de joueurs. Mais en même temps, j’espère qu’il s’est ensuite montré impitoyable dans le vestiaire. Impitoyable. Parce qu’il a très bien fait de dire ça à la télévision, mais ensuite je crois qu’il partage nos mêmes sensations. »