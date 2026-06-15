Belgique : Lukaku est décisif : il entre en jeu et, dès sa première action, provoque un csc de l’Égypte

Entré en jeu àla 66^e minute alors que l’Égypte mène 1-0, Romelu Lukaku participe immédiatement à l’action qui mène à l’égalisation de la Belgique. Sur un centre de Tielemans,Hany, en tentant de devancer l’avant-centre, expédie le ballon dans ses propres filets sous la pression de l’attaquant, offrant ainsi un c.s.c. aussi surprenant que décisif.





Les Pharaons avaient ouvert le score par Ashour dès la 19e minute. Peu après l’égalisation, Lukaku se crée d’ailleurs une nouvelle occasion : bien lancé au point de penalty, il place sa tête au-dessus de la transversale. Les deux équipes se quittent finalement sur un score de parité (1-1).



