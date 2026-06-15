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Gianluca Minchiotti

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Belgique : Lukaku est décisif : il entre en jeu et, dès sa première action, provoque un csc de l’Égypte

Belgique
Belgique vs Egypte
Egypte
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R. Lukaku

L’attaquant napolitain a fait son entrée en jeu à la 66^e minute, et, dans la foulée, son équipe a ouvert le score grâce à un csc.

Entré en jeu àla 66^e minute alors que l’Égypte mène 1-0, Romelu Lukaku participe immédiatement à l’action qui mène à l’égalisation de la Belgique. Sur un centre de Tielemans,Hany, en tentant de devancer l’avant-centre, expédie le ballon dans ses propres filets sous la pression de l’attaquant, offrant ainsi un c.s.c. aussi surprenant que décisif.


Les Pharaons avaient ouvert le score par Ashour dès la 19e minute. Peu après l’égalisation, Lukaku se crée d’ailleurs une nouvelle occasion : bien lancé au point de penalty, il place sa tête au-dessus de la transversale. Les deux équipes se quittent finalement sur un score de parité (1-1).


  • Lors de la saison 2025-2026, Lukaku n’a disputé que sept matchs, pour un but marqué, sous le maillot du Napoli, qu’il devrait quitter lors du prochain mercato estival. L’attaquant belge, né en 1993, est pourtant sous contrat avec le club partenopeen jusqu’au 30 juin 2027.

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