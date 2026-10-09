Barrages du Mondial : l’Italie s’impose 2-0 à Tbilissi contre la Biélorussie, grâce à Piemonte et Polli

« C’est la victoire que nous voulions, que nous avons recherchée et qui nous permet d’aborder le prochain match avec un très grand optimisme, a déclaré Soncin. Nous nous sommes créé des occasions, avons joué dans leur moitié de terrain et évité toutes leurs transitions, même si nous pouvons certainement être plus incisives dans la phase de conclusion. » Le prochain rendez-vous aura lieu dans quatre jours au « Franchi », un stade qui évoque de très beaux souvenirs. C’est là que l’Italie a en effet célébré sa qualification pour le Mondial 2019 et l’Euro 2022 : cette fois, l’enjeu sera l’accès au deuxième et décisif tour des barrages début décembre contre la Serbie ou la Finlande (les Scandinaves se sont imposées 3-1 devant leurs supporters), le dernier obstacle dans la course vers le Brésil 2027.