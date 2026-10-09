Deux précieux petits pas pour briser la résistance acharnée de la Biélorussie et mettre une sérieuse option sur la qualification. Après une première période dominée mais sans but, l’Italie féminine s’impose au stade « David Petriashvili » de Tbilissi grâce à la tête de Piemonte à la 66e minute et au premier but en sélection de Polli, inscrit à la 91e. Un succès très précieux qui permet à l’Italie d’aborder avec une grande confiance le match retour du premier barrage vers la phase finale de la Coupe du monde, programmé mardi 13 octobre à 18h15 à Florence.
Barrages du Mondial : l’Italie s’impose 2-0 à Tbilissi contre la Biélorussie, grâce à Piemonte et Polli
Franchi, un stade qui porte bonheur
« C’est la victoire que nous voulions, que nous avons recherchée et qui nous permet d’aborder le prochain match avec un très grand optimisme, a déclaré Soncin. Nous nous sommes créé des occasions, avons joué dans leur moitié de terrain et évité toutes leurs transitions, même si nous pouvons certainement être plus incisives dans la phase de conclusion. » Le prochain rendez-vous aura lieu dans quatre jours au « Franchi », un stade qui évoque de très beaux souvenirs. C’est là que l’Italie a en effet célébré sa qualification pour le Mondial 2019 et l’Euro 2022 : cette fois, l’enjeu sera l’accès au deuxième et décisif tour des barrages début décembre contre la Serbie ou la Finlande (les Scandinaves se sont imposées 3-1 devant leurs supporters), le dernier obstacle dans la course vers le Brésil 2027.
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