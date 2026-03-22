La nouveauté, c'est donc que Koundé n'est pas intouchable et qu'il est même sur le marché si une offre intéressante se présente. Et ce, bien que le Français ait signé, l'été dernier, une prolongation de contrat avec le Barça jusqu'en 2030, assortie d'une réduction de salaire qui s'élève désormais à 6,5 millions d'euros.





Ces dernières années, cependant, ne se déroulent pas comme le joueur l'avait espéré. D'une part, de nombreuses blessures limitent son temps de jeu. En ce moment même, Koundé est sur la touche en raison d'une lésion du biceps fémoral du genou gauche. D'autre part, certains désaccords tactiques avec Flick l'ont mis sur la touche, contrairement à l'utilisation intensive qu'en faisait Xavi. C'était ce même entraîneur catalan qui l'avait convaincu de s'installer en Catalogne et de dire non à Chelsea. « J’ai choisi le Barça précisément parce que Xavi m’avait promis que je jouerais la plupart du temps en défenseur central », avait déclaré le Français. Ce qu’il a fait avec l’ancien entraîneur et qu’il fait de moins en moins avec l’Allemand, qui l’utilise comme arrière latéral et avec lequel il a également eu des désaccords concernant la défense très haute que son équipe propose et qui l’a souvent mis en difficulté.