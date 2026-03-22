Goal.com
En direct
FC Barcelona v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traduit par

Barcelone, Koundé sur le marché : il partira si l'offre est intéressante. Qui le veut et le possible transfert de Bastoni de l'Inter

Du nouveau pour Barcelone : Koundé pourrait partir, voici les clubs susceptibles de le recruter.

De grands changements se profilent à l'horizon pour Barcelone. L'équipe de Flick pourrait connaître un important renouvellement cet été et dire adieu à bon nombre des protagonistes de ce cycle lancé sous la houlette de l'Allemand, qui a valu tant de trophées au club blaugrana (et pourrait encore en apporter). Parmi les joueurs susceptibles de quitter la Catalogne (de Szczesny à Christensen, en passant par Lewandowski), un nom inattendu pourrait bientôt s’ajouter à la liste : Jules Koundé.


Comme l'a révélé Matteo Moretto dans Marca, Barcelone est prêt à écouter les offres pour le joueur français, qui n'est plus considéré comme intransférable. Selon l'expert du marché, en somme, si une bonne offre venait à être faite pour l'ancien joueur de Séville, Barcelone l'évaluerait et serait disposé à l'accepter, pour autant qu'elle corresponde aux exigences du club.

  • KOUNDÈ DISPONIBLE

    La nouveauté, c'est donc que Koundé n'est pas intouchable et qu'il est même sur le marché si une offre intéressante se présente. Et ce, bien que le Français ait signé, l'été dernier, une prolongation de contrat avec le Barça jusqu'en 2030, assortie d'une réduction de salaire qui s'élève désormais à 6,5 millions d'euros.


    Ces dernières années, cependant, ne se déroulent pas comme le joueur l'avait espéré. D'une part, de nombreuses blessures limitent son temps de jeu. En ce moment même, Koundé est sur la touche en raison d'une lésion du biceps fémoral du genou gauche. D'autre part, certains désaccords tactiques avec Flick l'ont mis sur la touche, contrairement à l'utilisation intensive qu'en faisait Xavi. C'était ce même entraîneur catalan qui l'avait convaincu de s'installer en Catalogne et de dire non à Chelsea. « J’ai choisi le Barça précisément parce que Xavi m’avait promis que je jouerais la plupart du temps en défenseur central », avait déclaré le Français. Ce qu’il a fait avec l’ancien entraîneur et qu’il fait de moins en moins avec l’Allemand, qui l’utilise comme arrière latéral et avec lequel il a également eu des désaccords concernant la défense très haute que son équipe propose et qui l’a souvent mis en difficulté.

    • Publicité

  • MARCHÉ

    Koundé n'étant plus indispensable, il est sur le marché. Barcelone attend une offre àla hauteur de la valeur du joueur (environ 50 millions) et s'attend à ce qu'elle vienne d'un grand club de Premier League. Comme indiqué précédemment, Chelsea s'était sérieusement intéressé à lui, mais s'était fait devancer in extremis par Barcelone. À l'avenir, il pourrait en revanche intéresser Manchester City.


    Le directeur sportif du Barça, Deco, a confirmé que l'équipe de Guardiola s'était renseignée sur la disponibilité de Koundé l'été dernier. « Ils cherchaient un arrière latéral et nous ont demandé si Koundé était sur le marché. Nous avons toutefois répondu par la négative et il n'y a donc eu ni offre ni négociation. »


    Il est difficile d'imaginer, pour l'instant, que d'autres clubs puissent se positionner sur le joueur. Le PSG pourrait se montrer intéressé par Koundé, tandis qu'en Italie, les rumeurs d'un éventuel échange avec Bastoni ne trouvent aucune confirmation. Le défenseur central de l'Inter figure certes parmi les profils suivis par les Catalans pour le remplacer, mais l'idée d'un échange entre deux des meilleurs défenseurs de la scène internationale semble pour l'instant compliquée.

Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Inter crest
Inter
INT
LaLiga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR