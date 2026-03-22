De grands changements se profilent à l'horizon pour Barcelone. L'équipe de Flick pourrait connaître un important renouvellement cet été et dire adieu à bon nombre des protagonistes de ce cycle lancé sous la houlette de l'Allemand, qui a valu tant de trophées au club blaugrana (et pourrait encore en apporter). Parmi les joueurs susceptibles de quitter la Catalogne (de Szczesny à Christensen, en passant par Lewandowski), un nom inattendu pourrait bientôt s’ajouter à la liste : Jules Koundé.
Comme l'a révélé Matteo Moretto dans Marca, Barcelone est prêt à écouter les offres pour le joueur français, qui n'est plus considéré comme intransférable. Selon l'expert du marché, en somme, si une bonne offre venait à être faite pour l'ancien joueur de Séville, Barcelone l'évaluerait et serait disposé à l'accepter, pour autant qu'elle corresponde aux exigences du club.