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Barcelone impose sa domination sur les trophées féminins : Putellas sacrée du Ballon d'Or 2026

Une nouvelle saison historique pour le Barça

Le FC Barcelone a exercé une domination totale sur les récompenses du Ballon d'Or 2026, dans la catégorie féminine, lors de la cérémonie du Ballon d'Or qui s'est tenue au London Palladium ce lundi soir.

Alexia Putellas, ancienne capitaine du Barça, a remporté le Ballon d'Or féminin 2026, la milieu de terrain espagnole retrouvant ainsi le sommet du football féminin après une saison riche en statistiques et en titres.

Après sa rupture du ligament croisé en 2022, Putellas a lutté avec acharnement pour revenir sur les terrains. Depuis, elle a retrouvé son niveau mondial habituel. La saison dernière, elle a inscrit 24 buts et délivré 13 passes décisives avec le Barça toutes compétitions confondues, dont sept buts et sept passes décisives en Ligue des champions à elle seule.

Elle a également été désignée par l'Union des associations européennes de football (UEFA) meilleure joueuse de la Ligue des champions de cette saison, avant d'annoncer son départ du club catalan après 14 saisons couronnées de succès, pour rejoindre le London City Lionesses.

Avec ce sacre, Putellas ajoute une nouvelle récompense à son palmarès individuel, après avoir déjà remporté le Ballon d'Or féminin en 2021 et 2022, confirmant ainsi sa place parmi les plus grandes joueuses de l'histoire du football féminin.

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  • Vicky López : le joyau du Barça inaugure le palmarès féminin

    Dans la catégorie des jeunes talents, l'Espagnole Vicky López a été sacrée meilleure jeune joueuse. C'est la star anglaise Lucy Bronze qui a remis le trophée, disputé par cinq joueuses : Wieke Kaptein (Pays-Bas, Chelsea), Felicia Schröder (Suède, Häcken/Real Madrid), Clara Serrajordi (Espagne, Barcelone), Lily Yohannes (États-Unis, Lyon), mais le nom qui a finalement été annoncé était celui de López, la joueuse du Barça, qui a confirmé une nouvelle fois que l'académie du club catalan produit des talents sans discontinuer.

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  • Le Ballon d'Or du meilleur entraîneur 2026

    Les récompenses du Barça ne se sont pas arrêtées à Lopez, puisque l'entraîneur Pere Romeu a remporté le titre de meilleur entraîneur de l'année 2026 après une saison exceptionnelle durant laquelle il a conduit l'équipe du Barça à plusieurs sacres, au premier rang desquels la Ligue des champions féminine.

    Le trophée a été remis par l'entraîneur espagnol Rafa Benitez, auteur du célèbre miracle d'Istanbul lors duquel il avait mené Liverpool à un retour historique sur le score de 3-3 après avoir été mené de trois buts, avant de l'emporter aux tirs au but en finale de la Ligue des champions 2005. Romeu est le véritable architecte de la dernière saison époustouflante du Barça féminin.

    L'Espagnole Cata Coll a également été sacrée meilleure gardienne de 2026, après avoir joué un rôle central dans le parcours victorieux du Barça en Ligue des champions féminine.

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  • Barcelone élu meilleur club de football féminin

    Le club catalan a également remporté le prix du meilleur club de football féminin 2026, confirmant la domination du Barça dans cette catégorie.

    L'équipe féminine du Barça avait déjà remporté ce prix à deux reprises, en 2023 (la première édition) et en 2024, et avait terminé deuxième en 2025.

    Lors de la saison 2025-26, l'équipe de Pere Romeu a réalisé une performance historique en remportant quatre titres : le championnat d'Espagne, la Coupe de la Reine, la Supercoupe d'Espagne et, bien sûr, la Ligue des champions (pour la quatrième fois).

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  • Charlene Corral, première Mexicaine à être couronnée par un prix au Ballon d'Or

    L'attaquante mexicaine Charlyn Corral, joueuse de Pachuca, a été sacrée meilleure attaquante féminine 2026, devenant ainsi la première joueuse mexicaine à recevoir cette distinction.



    Ce trophée, connu sous le nom de prix Gerd Müller féminin, est venu récompenser sa remarquable production offensive au cours de la saison écoulée. Cette distinction constitue un hommage distinct du Ballon d'Or féminin, décerné à la meilleure joueuse du monde.

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