Le FC Barcelone a exercé une domination totale sur les récompenses du Ballon d'Or 2026, dans la catégorie féminine, lors de la cérémonie du Ballon d'Or qui s'est tenue au London Palladium ce lundi soir.

Alexia Putellas, ancienne capitaine du Barça, a remporté le Ballon d'Or féminin 2026, la milieu de terrain espagnole retrouvant ainsi le sommet du football féminin après une saison riche en statistiques et en titres.

Après sa rupture du ligament croisé en 2022, Putellas a lutté avec acharnement pour revenir sur les terrains. Depuis, elle a retrouvé son niveau mondial habituel. La saison dernière, elle a inscrit 24 buts et délivré 13 passes décisives avec le Barça toutes compétitions confondues, dont sept buts et sept passes décisives en Ligue des champions à elle seule.

Elle a également été désignée par l'Union des associations européennes de football (UEFA) meilleure joueuse de la Ligue des champions de cette saison, avant d'annoncer son départ du club catalan après 14 saisons couronnées de succès, pour rejoindre le London City Lionesses.

Avec ce sacre, Putellas ajoute une nouvelle récompense à son palmarès individuel, après avoir déjà remporté le Ballon d'Or féminin en 2021 et 2022, confirmant ainsi sa place parmi les plus grandes joueuses de l'histoire du football féminin.