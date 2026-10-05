À sens unique. Le FC Barcelone confirme qu’il est l’équipe à battre, et pas seulement en Espagne. Ce week-end, les Blaugrana écrasent le Clasico face au Real Madrid d’Arianna Caruso, reparti du Spotify Stadium complètement sonné. Le score final ne laisse place à aucune interprétation : 7-0, avec un match plié de fait dès la première période. Même sans Alexia Putellas et Mapi Leon, parties cet été à London City Lionesses, le FC Barcelone régale et se régale. Pour le plus grand bonheur des 40 533 spectateurs, un record pour un match de Liga F.
Barcelone dévastateur, 7-0 dans le Clasico face au Real Madrid. Récital de Claudia Pina, quatre buts en une mi-temps
CLAUDIA PINA, LA MEILLEURE ATTAQUANTE DU MONDE
Comme souvent, la grande protagoniste du match a été Claudia Pina, auteure de quatre buts en une seule période. Le seul autre but du 6-0 contre la Roma en Women's Champions League a été inscrit par Hansen, auteure d’un doublé. Après la pause, Pajor et Schertenleib ont elles aussi trouvé le chemin des filets. Une fois encore, le Barça s’est montré supérieur dans tous les domaines : au pressing, dans le jeu, dans l’intensité. Le Real Madrid était arrivé avec de bonnes raisons de croire que les choses pouvaient se passer différemment : il avait tenu tête à Manchester City, champion d’Angleterre, en Women's Champions League, et la transformation opérée durant l’été laissait présager un Clásico plus équilibré. Mais en une demi-heure, le FC Barcelone a transformé le match en fête.
Domination totale
Le FC Barcelone compte ainsi 18 points au classement, avec six victoires en six matches, soit cinq points d’avance sur le Madrid CFF et le Real Madrid. En Europe, le Barça est la seule équipe à faire le plein de points, avec deux succès en deux rencontres, le 5-2 lors de ses débuts contre le Paris FC et le 6-0 sur le terrain de la Roma la semaine dernière.
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