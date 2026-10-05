Barcelone dévastateur, 7-0 dans le Clasico face au Real Madrid. Récital de Claudia Pina, quatre buts en une mi-temps

Comme souvent, la grande protagoniste du match a été Claudia Pina, auteure de quatre buts en une seule période. Le seul autre but du 6-0 contre la Roma en Women's Champions League a été inscrit par Hansen, auteure d’un doublé. Après la pause, Pajor et Schertenleib ont elles aussi trouvé le chemin des filets. Une fois encore, le Barça s’est montré supérieur dans tous les domaines : au pressing, dans le jeu, dans l’intensité. Le Real Madrid était arrivé avec de bonnes raisons de croire que les choses pouvaient se passer différemment : il avait tenu tête à Manchester City, champion d’Angleterre, en Women's Champions League, et la transformation opérée durant l’été laissait présager un Clásico plus équilibré. Mais en une demi-heure, le FC Barcelone a transformé le match en fête.