Banc de touche du Japon : Hajime Moriyasu prend son temps, Keisuke Honda se porte candidat

Si Moriyasu venait à quitter son poste, la fédération songerait d’abord à promouvoir l’actuel sélectionneur des moins de 23 ans, Go Oiwa, bien que la piste d’un entraîneur étranger demeure ouverte. La candidature spontanée de Keisuke Honda, ex-Milan AC et aujourd’hui consultant télé pour la Coupe du monde, a peu de chances d’être retenue. Hier, il a déclaré : « Je m’attends à des réactions mitigées, mais laissez-moi vous dire ceci : j’ai lu qu’ils proposaient à Hajime Moriyasu un contrat d’un an pour qu’il reste. Si c’est une solution par défaut faute de candidats, donnez-moi ma chance pour la même durée. Si nous perdons la Coupe d’Asie, virez-moi sans discussion. Ce serait un beau défi. »