L'avenir du poste de sélectionneur du Japon reste à déterminer. Lors d'une conférence de presse tenue ce jour, l'actuel sélectionneur, Hajime Moriyasu, a refusé de se prononcer sur son avenir. Il a remercié les supporters et demandé un peu de temps : pour l’instant, il souhaite se reposer, puis il s’entretiendra dans les prochains jours avec la JFA. Selon la presse japonaise, la fédération serait prête à lui proposer une prolongation d’un an, jusqu’à la fin de la Coupe d’Asie, programmée du 7 janvier au 5 février 2027 en Arabie saoudite.
(C)Yuta Tamada
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Banc de touche du Japon : Hajime Moriyasu prend son temps, Keisuke Honda se porte candidat
- (C)Yuta Tamada
L'ancien milieu de terrain du Milan AC, Keisuke Honda, annonce sa candidature.
Si Moriyasu venait à quitter son poste, la fédération songerait d’abord à promouvoir l’actuel sélectionneur des moins de 23 ans, Go Oiwa, bien que la piste d’un entraîneur étranger demeure ouverte. La candidature spontanée de Keisuke Honda, ex-Milan AC et aujourd’hui consultant télé pour la Coupe du monde, a peu de chances d’être retenue. Hier, il a déclaré : « Je m’attends à des réactions mitigées, mais laissez-moi vous dire ceci : j’ai lu qu’ils proposaient à Hajime Moriyasu un contrat d’un an pour qu’il reste. Si c’est une solution par défaut faute de candidats, donnez-moi ma chance pour la même durée. Si nous perdons la Coupe d’Asie, virez-moi sans discussion. Ce serait un beau défi. »