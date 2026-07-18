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LichtsteinerGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Bâle, Lichtsteiner : « Le maillot de la Juventus donne des ailes ». Une banderole en son honneur

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FC Bâle 1893
S. Lichtsteiner

L’ancien joueur de la Juventus, désormais helvète, s’exprime à la veille de la rencontre amicale.

Stephan Lichtsteiner, sept fois champion d’Italie sous les couleurs de laJuventus, défie ce soir les Bianconeri lors d’un match amical, cette fois en tant qu’entraîneur du FC Bâle. Avant la rencontre, l’ancien arrière droit s’est confié aux micros de Sky Sport : « Nous sommes plutôt en forme, c’est le premier test, le premier match, nous avons un peu de mal à trouver nos marques après une pré-saison intense. Aujourd’hui, je m’attends à voir une équipe de Bâle en pleine forme, qui a envie de jouer et d’affronter un adversaire de premier plan ; oui, je suis impatient. »

  • À propos de la Juventus : « Que puis-je attendre de la Juve ? Je la connais bien : les jambes sont lourdes, il a fait très chaud à Turin, ce sera donc difficile. Mais on porte un maillot qui pèse, un maillot qui nous fait voler. Je m’attends donc à une Juve qui tourne bien, car il y a de la qualité. »


    Les supporters bianconeri ont déployé une banderole en l’honneur de Lichtsteiner : « Stephan, fierté suisse, guerrier bianconero ».

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