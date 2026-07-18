Bâle, Lichtsteiner : « Le maillot de la Juventus donne des ailes ». Une banderole en son honneur

À propos de la Juventus : « Que puis-je attendre de la Juve ? Je la connais bien : les jambes sont lourdes, il a fait très chaud à Turin, ce sera donc difficile. Mais on porte un maillot qui pèse, un maillot qui nous fait voler. Je m’attends donc à une Juve qui tourne bien, car il y a de la qualité. »





Les supporters bianconeri ont déployé une banderole en l’honneur de Lichtsteiner : « Stephan, fierté suisse, guerrier bianconero ».