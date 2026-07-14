Ayub Bouadi… Pourquoi est-il considéré comme le projet le plus coûteux de l’histoire du football marocain ?

Alors que les grands clubs européens se disputaient ses services, Ayoub Bouadi avait déjà pris l'une des décisions les plus importantes de sa carrière : le choix de la sélection qu'il représenterait au niveau international.

Après avoir défendu les couleurs de la France dans plusieurs catégories de jeunes, jusqu’aux moins de 21 ans, il a officialisé en mai dernier son choix définitif : il portera désormais le maillot de l’équipe nationale marocaine, pays d’origine de ses parents.

Il a officialisé son choix avec émotion : sa première publication sur son nouveau compte Instagram le montre enfant, assis en tribune lors d’un match des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde 2018 en Russie.

Il a accompagné la photo d’un message dans lequel il écrivait : « Je suis fier de représenter le Maroc dans les plus grandes compétitions… C’est un rêve qui se réalise, mais c’est avant tout le début d’une nouvelle étape qui exige davantage de travail, des exigences plus élevées et des responsabilités plus grandes… Je suis pleinement conscient de l’ampleur de la responsabilité que représente le fait de porter ce maillot, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour représenter mon pays de la meilleure façon possible. »

Il n’oublie pas pour autant la France, son pays de naissance et de formation, qu’il tient à remercier : « Je tiens également à remercier la France. Ma décision n’enlève absolument rien à ma fierté et à ma gratitude pour tout ce que j’ai vécu en représentant ses équipes de jeunes… Je suis fier, et je le resterai toujours, de ma double identité, de mes origines et de mes racines… Et maintenant… il est temps d’écrire un nouveau chapitre. »

Cette décision n’est pas passée inaperçue à la Fédération française de football. Le sélectionneur Hubert Fournier a confié à L’Athlétic : « C’est une grande perte pour nous, mais au final, c’est sa décision personnelle et il faut la respecter. »

La confrontation entre la France et le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde a remis cette décision sous les feux des projecteurs. Alors que l’on pensait dans les milieux français qu’Ayub Bouadi était sur le point de recevoir sa première convocation en équipe nationale sous la houlette de Didier Deschamps, ses proches ont affirmé que son désir de représenter le Maroc était ancré depuis des années.

Son ancien entraîneur à Crill, Sofiane Kheir, confirme : « Cette décision venait du cœur. Ayoub n’a pas choisi le Maroc parce que c’était le chemin le plus court vers la Coupe du monde, mais parce qu’il était convaincu depuis longtemps que c’était cette équipe qu’il voulait représenter. S’il avait voulu jouer pour la France, il aurait eu suffisamment de temps pour y parvenir. »

Il ajoute : « Bien sûr, affronter la France aura toujours une saveur particulière pour lui : il possède la double nationalité, il est né là-bas et il éprouve beaucoup de gratitude envers ce pays, mais je ne pense pas qu’il ressentira de pression supplémentaire. Il a une personnalité à part et gère ce genre de situations avec beaucoup de sérénité. »

Élevé dans un cadre familial discipliné, doté d’un parcours scolaire irréprochable et d’un talent footballistique affirmé sur les terrains européens, Ayoub Bouadi poursuit avec détermination son ascension vers le haut niveau. Alors que les grands clubs se disputent déjà sa signature, le jeune Marocain n’en est qu’au début d’un parcours qui pourrait l’élever au rang de star mondiale du football.