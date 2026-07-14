Ayub Bouadi… Pourquoi est-il considéré comme le projet le plus coûteux de l’histoire du football marocain ?

Tous les talents n'ont pas besoin de nombreuses années pour s'imposer sur la scène sportive. Certains joueurs font preuve d'une maturité qui dépasse leur âge et se taillent une place parmi les grands avant même d'avoir atteint l'âge adulte. Ayub Bouadi appartient à cette catégorie rare. Non content d’être un joueur doué, il se profile déjà comme une future star capable d’allier excellence sportive, réussite scolaire et discipline personnelle. En quelques années seulement, il s’est imposé comme l’un des talents les plus prometteurs du football européen et figure sur les radars des plus grands clubs du continent, Manchester City en tête.
L’histoire de ce joueur franco-marocain a commencé lorsque ses parents l’ont inscrit à des cours de gymnastique à l’âge de trois ans. Son talent inné s’est rapidement révélé, avant qu’il ne se distingue également dans d’autres sports tels que le cyclisme, le handball, le tennis et le badminton, contribuant ainsi à développer ses capacités physiques et motrices dès son plus jeune âge.
À cinq ans, il intègre l’AFC Creil, dont les coachs identifient rapidement son potentiel. Il évoluait déjà avec des catégories d’âge supérieures et, grâce à son leadership et à une maturité rare, il portait le brassard de capitaine de l’équipe des moins de 12 ans alors qu’il n’avait pas encore 10 ans. Trois ans plus tard, ses performances lui ouvraient les portes du LOSC, l’un des meilleurs centres de formation français.
En octobre 2023, Ayoub Bouadi entre dans l’histoire en disputant un match avec Lille face au KI Klaksvík en Ligue Europa Conférence, à seulement 16 ans et trois jours, devenant ainsi le plus jeune joueur à avoir jamais participé à une compétition européenne de clubs. Quelques semaines plus tard, il fait ses débuts en Ligue 1 contre Brest et devient le plus jeune joueur à disputer un match de championnat depuis 1981.
Le 17 octobre 2024, le jour de ses 17 ans, il a vécu une soirée inoubliable : il a mené le LOSC à une victoire historique 1-0 contre le Real Madrid en Ligue des champions, livrant une performance mature qui a impressionné les observateurs. Les supporters lillois ont même célébré son anniversaire sur la pelouse après le match.