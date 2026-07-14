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Ayyoub Bouaddi Morocco GFXGetty/GOAL
Karim Malim

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Ayub Bouadi… Pourquoi est-il considéré comme le projet le plus coûteux de l’histoire du football marocain ?

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A. Bouaddi
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L’histoire de cette étoile du football marocain commence dans un gymnase, où sa pratique de plusieurs disciplines sportives a affiné ses capacités physiques et mentales. Pendant que ses camarades passaient des heures devant leur PlayStation, il empruntait une voie singulière, axée sur la discipline, la lecture, une hygiène de vie rigoureuse et l’excellence scolaire. Cette alchimie unique a façonné le joueur que Manchester City cherche aujourd’hui à recruter.

Tous les talents n'ont pas besoin de nombreuses années pour s'imposer sur la scène sportive. Certains joueurs font preuve d'une maturité qui dépasse leur âge et se taillent une place parmi les grands avant même d'avoir atteint l'âge adulte. Ayub Bouadi appartient à cette catégorie rare. Non content d’être un joueur doué, il se profile déjà comme une future star capable d’allier excellence sportive, réussite scolaire et discipline personnelle. En quelques années seulement, il s’est imposé comme l’un des talents les plus prometteurs du football européen et figure sur les radars des plus grands clubs du continent, Manchester City en tête.

L’histoire de ce joueur franco-marocain a commencé lorsque ses parents l’ont inscrit à des cours de gymnastique à l’âge de trois ans. Son talent inné s’est rapidement révélé, avant qu’il ne se distingue également dans d’autres sports tels que le cyclisme, le handball, le tennis et le badminton, contribuant ainsi à développer ses capacités physiques et motrices dès son plus jeune âge.

À cinq ans, il intègre l’AFC Creil, dont les coachs identifient rapidement son potentiel. Il évoluait déjà avec des catégories d’âge supérieures et, grâce à son leadership et à une maturité rare, il portait le brassard de capitaine de l’équipe des moins de 12 ans alors qu’il n’avait pas encore 10 ans. Trois ans plus tard, ses performances lui ouvraient les portes du LOSC, l’un des meilleurs centres de formation français.

En octobre 2023, Ayoub Bouadi entre dans l’histoire en disputant un match avec Lille face au KI Klaksvík en Ligue Europa Conférence, à seulement 16 ans et trois jours, devenant ainsi le plus jeune joueur à avoir jamais participé à une compétition européenne de clubs. Quelques semaines plus tard, il fait ses débuts en Ligue 1 contre Brest et devient le plus jeune joueur à disputer un match de championnat depuis 1981.

Le 17 octobre 2024, le jour de ses 17 ans, il a vécu une soirée inoubliable : il a mené le LOSC à une victoire historique 1-0 contre le Real Madrid en Ligue des champions, livrant une performance mature qui a impressionné les observateurs. Les supporters lillois ont même célébré son anniversaire sur la pelouse après le match.

  • U16 France v U16 Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    Un génie sur le terrain… et un modèle d’excellence académique

    Mais le talent d'Ayub Bouadi ne se limite pas au terrain. Selon le journal français « L'Équipe », il a obtenu une moyenne générale de 18,5/20 dans toutes les matières, un résultat exceptionnel et extrêmement rare dans le système éducatif français.

    À quinze ans, il remporte un concours d’éloquence destiné aux jeunes footballeurs, en prononçant un discours intitulé « Le résultat prime-t-il sur la manière ? » devant la Première dame, Brigitte Macron, à l’Élysée.

    Il a par ailleurs décroché son baccalauréat scientifique avec mention « très bien » un an avant l’âge habituel, et poursuit actuellement des études de mathématiques à l’université d’Aix-Marseille. Ce parcours académique s’est doublé d’une progression fulgurante au milieu de terrain du LOSC, qui a validé son billet pour la Ligue des champions en terminant troisième de Ligue 1.

    En mai dernier, il a tranché pour son avenir international en optant pour le Maroc plutôt que la France, pays de ses débuts footballistiques. Il est ainsi devenu, à 18 ans, le deuxième joueur à porter le maillot marocain en Coupe du monde après son coéquipier Bilal El Khannous.

    Il a ensuite joué un rôle clé aux côtés de Nabil El Aïnaoui pour propulser les Lions de l’Atlas jusqu’en quarts de finale de la Coupe du monde, où ils ont croisé la France, le pays de ses débuts.

    Malgré l’élimination des « Lions de l’Atlas » à l’issue de ce match, l’ascension du jeune milieu de terrain ne s’est pas arrêtée ; elle s’est même accélérée, sous l’œil attentif de Manchester City, qui le place en tête de sa short-list sur le marché des transferts.

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  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une famille qui a forgé une personnalité d’exception

    Ayub Bouadi est né à Creil, petite ville du nord de la France comptant moins de 36 000 habitants et située à environ une heure de route de Paris. Malgré son calme apparent, la commune est désormais reconnue comme le berceau de l’un des talents footballistiques les plus prometteurs du continent.

    Ayub a grandi dans un foyer où l’on estime que le succès repose autant sur le talent que sur le travail et la discipline. Son père est cadre bancaire et sa mère directrice des ressources humaines dans le secteur aérien ; tous deux lui ont transmis, dès son plus jeune âge, des valeurs d’engagement et d’excellence scolaire.

    Suleiman Al-Ayadi, président du club de Krill, où Ayoub Bouadi a fait ses premiers pas, a confié au site The Athletic : « La famille d’Ayoub l’a soutenu de manière exceptionnelle. Ses parents tenaient à ce que tous les membres de la famille bénéficient de la meilleure éducation possible. L’une de ses sœurs, par exemple, a obtenu un doctorat en pharmacie, et la famille était convaincue que le travail acharné était la véritable voie vers la réussite. »

    Dès son arrivée au club de Creil, à l’âge de cinq ans, son talent se distingue nettement de celui de ses camarades. Bien qu’il soit né en 2007, il dispute régulièrement des matchs aux côtés de joueurs plus âgés d’un ou deux ans.

    Al-Ayadi se souvient : « Dès ses premières années, il était l’un des meilleurs joueurs de sa catégorie d’âge. Il faisait preuve d’une maturité footballistique remarquable, d’une compréhension profonde du jeu, et communiquait avec ses coéquipiers sur le terrain d’une manière unique. »

    Il ajoute : « Ce qui frappait le plus, c’était son intelligence footballistique. Ses déplacements, ses passes et ses choix sur le terrain étaient exceptionnels pour un enfant de son âge. C’était un leader né, et cette personnalité de meneur est devenue un élément essentiel de son style de jeu. »

    Il ne se distinguait pas seulement aux yeux des coachs : il est devenu un véritable modèle pour les autres enfants du club. Sofiane Khair, coordinateur du secteur jeunes à Kril, qui l’a encadré de 9 à 11 ans, se souvient : « Les parents encourageaient leurs enfants à prendre Ayoub comme modèle. Lors des tournois, ils veillaient même à ce que leurs fils partagent sa chambre, tant son comportement et sa discipline faisaient référence. »

    Son excellence ne se limitait pas au terrain, elle se reflétait également dans son mode de vie en dehors du football. Contrairement à nombre de ses pairs, Ayub Bouadi n’était pas un adepte des réseaux sociaux ; il n’a créé son compte Instagram qu’en mai dernier. Malgré cette présence tardive, sa communauté a rapidement dépassé 1,8 million d’abonnés pour une poignée de publications seulement.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-MARAFP

    Pas de pizza… pas de PlayStation

    Au club de Krill, son souci précoce du moindre détail du vrai professionnalisme frappait les esprits. Al-Ayadi se souvient : « Il était passionné par l’idée de devenir un sportif complet. Il s’intéressait à tout : les séances individuelles, la préparation physique, son régime alimentaire et son nombre d’heures de sommeil. »

    Sofiane Khair ajoute : « Il ne mangeait pas de hamburgers ni de pizzas comme les autres enfants. Après les tournois, quand nous allions dans des fast-foods, il ne choisissait que des plats sains. De plus, il n’a jamais possédé de PlayStation ni de Nintendo, et il ne passait pas son temps sur son téléphone ou sur les réseaux sociaux ; il préférait lire des livres. »

    Pourtant, malgré ces atouts, Ayoub Bouadi n’a pas immédiatement séduit les recruteurs des grands clubs. Khair en analyse la raison : « À l’époque, d’autres joueurs attiraient davantage l’attention, surtout en région parisienne. Ayoub ne misait pas sur les feintes ou les gestes spectaculaires. Ce n’était pas le genre de joueur qui, dès le premier ballon touché, vous fait dire : “Quel talent exceptionnel !” »

    Il ajoute : « Mais les connaisseurs voyaient sa vraie valeur. Il était d’une grande sérénité, récupérait le ballon, le relançait avec simplicité et intelligence, et faisait preuve d’un vrai leadership sur le terrain. On sentait qu’il avait quelque chose de différent. »

    Il a bien passé des essais dans plusieurs clubs, mais ceux-ci n’ont pas poursuivi leur suivi, car son potentiel ne se révélait pas pleinement en un seul match.

    Kheir poursuit : «Plus il grandissait, plus il se démarquait. Je me souviens notamment d’un tournoi à Nantes où nous avons affronté l’Inter et Chelsea : il les a surclassés. Lors d’une autre compétition en Normandie, nous avons battu West Ham et atteint la finale, derrière Strasbourg. Là, tout le monde a compris que ce garçon avait un avenir exceptionnel. »

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  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-MARSEILLEAFP

    Pourquoi Layl a-t-il été le premier à y croire ?

    Le LOSC a alors accéléré les négociations pour finaliser le transfert, conscient d'avoir sous les yeux un talent hors norme. La direction lilloise a rapidement compris qu'Ayub Bouadi possédait les qualités d'un joueur capable de porter un projet sportif.

    Un responsable du club a confié au site The Athletic qu’Ayub Bouadi n’était pas le joueur le plus habile de sa génération dans l’art du dribble ou des gestes techniques, mais qu’il possédait des qualités difficiles à enseigner.

    Il a précisé : « Nous avions plusieurs joueurs doués techniquement, mais Ayoub se distinguait par une vision exceptionnelle du terrain, un excellent placement et une grande maturité dans son jeu. Il ne misait pas sur les dribbles ou les gestes spectaculaires, mais savait exactement quand passer et comment couvrir les espaces pour ses coéquipiers. Sur le plan technique, il se rapprochait plus de Thiago Motta que de Neymar. »

    Mais l’aspect technique n’a pas été le seul critère décisif. Le centre de formation du LOSC, réputé pour son travail sur le développement des jeunes, ainsi que la politique du club consistant à lancer les espoirs, notamment après le titre de champion de France 2020-2021 arraché au Paris Saint-Germain, ont également pesé dans la balance.

    Mais le facteur décisif pour la famille Bouadi a été la proximité géographique : le trajet entre Cray et le siège du club ne prend qu’environ 90 minutes en voiture.

    La même source ajoute : « Nous avions un projet clair, une infrastructure solide et un centre de formation d’excellence, sans oublier le président du club, Olivier Létang, qui croit en l’importance de donner leur chance aux jeunes. La proximité géographique entre Cray et Lille a également été un élément déterminant. Mais c’était la première fois depuis l’époque d’Eden Hazard que nous voyions un joueur de ce calibre arriver à Lille. »

    En 2020, Ayoub Bouadi signe un accord de principe avec le club, avant de le rejoindre officiellement l’année suivante. Les dirigeants de Cray-sur-Aisne savent alors qu’ils ne verront plus souvent le joueur, mais ils sont convaincus qu’il reviendra vite sur le devant de la scène, cette fois sous les projecteurs des médias internationaux.

    Suleiman Al-Ayadi résume : « Je ne suis pas devin, mais tout ce qui lui arrive aujourd’hui semblait inévitable. Il avait un véritable talent, et il était évident qu’il atteindrait les plus hauts niveaux. »

    Comme à Creil, il a poursuivi sa progression fulgurante au sein des équipes jeunes du LOSC : d’abord avec les U17, puis très vite avec les U19, sans jamais peiner à se fondre parmi des joueurs plus âgés. Il n’avait pas encore 15 ans lorsqu’il a signé son premier contrat professionnel en août 2023.

  • FBL-EUR-C1-LILLE-REAL MADRIDAFP

    Fonseca et Genésio… Deux entraîneurs qui ont su reconnaître et exploiter son talent.

    À l’époque, il s’entraînait avec l’équipe réserve avant de retenir l’attention de l’entraîneur portugais Paulo Fonseca, qui l’a immédiatement intégré aux séances de l’équipe première.

    Convaincu de sa maturité, Fonseca l’a alors lancé contre le KI Klaksvík. Après cette première sortie, l’entraîneur portugais a commenté : « Quand on le voit sur le terrain, on ne dirait pas qu’il a seize ans, mais plutôt qu’il a dépassé la vingtaine. »

    Il a ajouté : «Il réalisait de superbes performances avec l’équipe réserve, je l’ai donc convoqué à l’entraînement avec l’équipe première pour évaluer son niveau de préparation. Son niveau m’a surpris. Je lui ai donné l’occasion de jouer contre Klaxsvik, et j’ai été impressionné par tout ce qu’il a montré… Depuis ce jour-là, je ne le considère plus comme un jeune joueur, mais comme un joueur de l’équipe première en qui j’ai confiance. »

    Son influence ne s’est pas limitée au terrain : il a su gagner le respect des joueurs expérimentés dans le vestiaire. Un proche de l’équipe première confie : « Les joueurs chevronnés, et notamment le capitaine Benjamin André, ont apprécié Ayub dès le début, car il connaissait parfaitement sa place au sein du groupe. »

    Il a ajouté : « Certains jeunes arrivent en équipe première en pensant avoir déjà tout accompli, ce que les joueurs plus âgés n’apprécient guère. Ayub, lui, était différent : il se battait sur le terrain tout en faisant preuve d’humilité et de respect envers tout le monde, ce qui lui a permis de s’intégrer rapidement au groupe. »

    Au cours de la saison 2023-2024, Bouadi a disputé 18 matchs avec l’équipe première dans différentes compétitions. Bien que la plupart de ses apparitions aient eu lieu en tant que remplaçant, il a été titulaire à cinq reprises en Ligue Europa, où Lille a atteint les quarts de finale.

    Son véritable envol intervient toutefois la saison suivante, lorsqu’il est titularisé en Ligue des champions contre le Real Madrid, le jour de ses dix-sept ans, et livre l’une des meilleures performances de sa carrière naissante.

    Face à la vague de blessures qui a frappé les rangs lillois, l’entraîneur Bruno Génésio, qui avait pris les rênes de l’équipe après Paulo Fonseca, n’a pas hésité à aligner Bouaadi dans le onze de départ malgré son jeune âge.

    Genesio l’a aligné au milieu de terrain aux côtés du capitaine Benjamin André, qui le devance de près de 18 ans, sans que cet écart ne se remarque sur le terrain. Bouadi a alors joué avec une assurance remarquable, livrant une prestation empreinte de sérénité et de finesse, et parvenant à contenir l’une des lignes de milieu les plus redoutables d’Europe, composée de Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde et Eduardo Camavinga.

    Même si son temps de jeu s’est limité à 26 minutes contre le Real, cette brève apparition a suffi pour prouver que Lille détenait un talent exceptionnel, capable de rivaliser avec l’élite continentale.

    Ayub Bouadi est revenu sur cette soirée lors d’une interview accordée au journal français L’Équipe en décembre dernier, déclarant : « Ce match a tout changé. Affronter le Real Madrid chez nous en Ligue des champions, le jour de mon anniversaire, puis remporter la victoire au final… C’était une soirée parfaite à tous les égards… J’avais presque envie de me pincer pour m’assurer que tout cela était bien réel. »

    Il a reconnu que jouer face à l’un de ses modèles historiques avait été une expérience inoubliable. Il a déclaré : « Andrés Iniesta et Luka Modrić ont toujours été mes modèles. Et lorsque Modrić est entré sur le terrain alors que le Real Madrid cherchait à égaliser, j’étais tellement concentré que je n’ai remarqué sa présence qu’après la fin du match. »

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les mathématiques… une passion qui l’éloigne du stress du football.

    Mais la personnalité d’Ayub Bouadi ne se résume pas au football. Dans cet entretien, il a confié sa passion pour les mathématiques, qu’il présente comme un exutoire intellectuel lui permettant de s’éloigner de la pression du terrain.

    Il confie : « Les mathématiques m’aident à prendre de la hauteur par rapport au football et à ne pas y penser en permanence. J’aime étudier, et je crois que chacun a sa propre façon de se vider l’esprit. »

    À mesure que son importance au sein de l’équipe première grandissait, Ayub Bouadi a emménagé dans une maison privée près du centre d’entraînement de Lille, alors qu’il résidait auparavant à l’académie du club.

    Fidèle à son habitude de prendre les devants, il a obtenu son permis de conduire dès l’âge légal, confirmant sa maturité aussi bien sur le terrain qu’en dehors.

    Bien que son temps de jeu se soit réduit en fin de saison 2024-2025, il a retrouvé une place plus régulière lors de l’exercice suivant, allant jusqu’à porter le brassard de capitaine durant certains matchs amicaux de pré-saison, preuve de la confiance que lui accorde le club.

    Si son poste de prédilection est celui de milieu défensif, il a aussi montré sa polyvalence en dépannant avec brio comme arrière droit, répondant ainsi aux attentes des différents entraîneurs.

    Malgré ses indéniables atouts, il travaille à corriger un point faible : en 96 matchs avec le LOSC, il n’a pas encore trouvé le chemin des filets et ne compte que quatre passes décisives, un bilan qui ne reflète pas pleinement son potentiel offensif.

    Bruno Genesio en est convaincu : ce rendement peut progresser avec le temps. Le technicien français assure que son milieu possède toutes les qualités pour inscrire quatre, cinq voire six buts par saison, à condition de poursuivre le travail dans le dernier tiers du terrain.

    Sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2029 après avoir prolongé en décembre dernier, il pourrait toutefois quitter le stade Pierre-Mauroy plus tôt que prévu.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    100 millions d'euros… Pourquoi Manchester City court-il après Bouadi ?

    Face à l’intérêt grandissant des cadors européens, le LOSC Lille anticipe déjà des difficultés à conserver son joyau, surtout si une offre financière mirobolante venait à se présenter.

    Alors qu’Ayub Bouadi s’impose peu à peu comme l’un des milieux de terrain émergents les plus prometteurs du continent, les spéculations sur son avenir s’intensifient.

    Le club nordiste n’hésiterait pas à étudier une vente si l’offre était à la hauteur, mais le montant réclamé risque d’en dissuader plus d’un.

    Selon certaines estimations, le LOSC pourrait réclamer près de 100 millions d’euros, somme qui traduit la conviction du club : Bouaidi n’est pas seulement un espoir prometteur, mais l’un des jeunes joueurs les plus précieux du football européen.

    Malgré cette exigence financière, Manchester City se montre le plus pressant. D’après Transfer DealSheet relayé par The Athletic, le champion d’Angleterre a placé Bouadi en tête de sa short-list et attend désormais que le joueur clarifie ses intentions.

    Selon certaines sources, plusieurs clubs seraient prêts à l’acquérir tout en le laissant à Lille une saison supplémentaire pour poursuivre sa progression. Mais Manchester City, qui fait du milieu de terrain l’une de ses priorités, souhaite l’intégrer immédiatement à son effectif.

  • Ayyoub Bouaddi Morocco France WC 2026 GFX GOAL ONLYGOAL AR

    Il a choisi le Maroc du cœur… et laissé la France pour compte.

    Alors que les grands clubs européens se disputaient ses services, Ayoub Bouadi avait déjà pris l'une des décisions les plus importantes de sa carrière : le choix de la sélection qu'il représenterait au niveau international.

    Après avoir défendu les couleurs de la France dans plusieurs catégories de jeunes, jusqu’aux moins de 21 ans, il a officialisé en mai dernier son choix définitif : il portera désormais le maillot de l’équipe nationale marocaine, pays d’origine de ses parents.

    Il a officialisé son choix avec émotion : sa première publication sur son nouveau compte Instagram le montre enfant, assis en tribune lors d’un match des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde 2018 en Russie.

    Il a accompagné la photo d’un message dans lequel il écrivait : « Je suis fier de représenter le Maroc dans les plus grandes compétitions… C’est un rêve qui se réalise, mais c’est avant tout le début d’une nouvelle étape qui exige davantage de travail, des exigences plus élevées et des responsabilités plus grandes… Je suis pleinement conscient de l’ampleur de la responsabilité que représente le fait de porter ce maillot, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour représenter mon pays de la meilleure façon possible. »

    Il n’oublie pas pour autant la France, son pays de naissance et de formation, qu’il tient à remercier : « Je tiens également à remercier la France. Ma décision n’enlève absolument rien à ma fierté et à ma gratitude pour tout ce que j’ai vécu en représentant ses équipes de jeunes… Je suis fier, et je le resterai toujours, de ma double identité, de mes origines et de mes racines… Et maintenant… il est temps d’écrire un nouveau chapitre. »

    Cette décision n’est pas passée inaperçue à la Fédération française de football. Le sélectionneur Hubert Fournier a confié à L’Athlétic : « C’est une grande perte pour nous, mais au final, c’est sa décision personnelle et il faut la respecter. »

    La confrontation entre la France et le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde a remis cette décision sous les feux des projecteurs. Alors que l’on pensait dans les milieux français qu’Ayub Bouadi était sur le point de recevoir sa première convocation en équipe nationale sous la houlette de Didier Deschamps, ses proches ont affirmé que son désir de représenter le Maroc était ancré depuis des années.

    Son ancien entraîneur à Crill, Sofiane Kheir, confirme : « Cette décision venait du cœur. Ayoub n’a pas choisi le Maroc parce que c’était le chemin le plus court vers la Coupe du monde, mais parce qu’il était convaincu depuis longtemps que c’était cette équipe qu’il voulait représenter. S’il avait voulu jouer pour la France, il aurait eu suffisamment de temps pour y parvenir. »

    Il ajoute : « Bien sûr, affronter la France aura toujours une saveur particulière pour lui : il possède la double nationalité, il est né là-bas et il éprouve beaucoup de gratitude envers ce pays, mais je ne pense pas qu’il ressentira de pression supplémentaire. Il a une personnalité à part et gère ce genre de situations avec beaucoup de sérénité. »

    Élevé dans un cadre familial discipliné, doté d’un parcours scolaire irréprochable et d’un talent footballistique affirmé sur les terrains européens, Ayoub Bouadi poursuit avec détermination son ascension vers le haut niveau. Alors que les grands clubs se disputent déjà sa signature, le jeune Marocain n’en est qu’au début d’un parcours qui pourrait l’élever au rang de star mondiale du football.