Au bout de sept journées de Premier League, les spéculations autour de limogeages précoces commencent à s'intensifier, alors que les résultats de plusieurs équipes sont en berne.

Dans un article publié par le journal « Mirror », qui a recueilli les avis de ses rédacteurs sur les principaux noms candidats au limogeage, figure celui de Matthias Jaissle, l'entraîneur de Newcastle, parmi les techniciens menacés.

Jaissle a connu un vif embarras après la défaite 1-0 face à Aston Villa, samedi dernier, le mécontentement populaire atteignant son comble lorsque les supporters des Magpies ont sifflé l'entraîneur allemand à la fin de la rencontre, en raison de la dégradation des résultats et du classement de l'équipe.