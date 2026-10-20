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Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Au milieu des spéculations sur un retour en Arabie saoudite : les supporters de Newcastle placent Yaissle dans une situation délicate

Crystal Palace vs Newcastle
Crystal Palace
Newcastle
Premier League
M. Jaissle
Al Ahli
Saudi Pro League
Angleterre
Allemagne
Arabie saoudite

Le prix de la défaite face à Aston Villa

Au bout de sept journées de Premier League, les spéculations autour de limogeages précoces commencent à s'intensifier, alors que les résultats de plusieurs équipes sont en berne.

Dans un article publié par le journal « Mirror », qui a recueilli les avis de ses rédacteurs sur les principaux noms candidats au limogeage, figure celui de Matthias Jaissle, l'entraîneur de Newcastle, parmi les techniciens menacés.

Jaissle a connu un vif embarras après la défaite 1-0 face à Aston Villa, samedi dernier, le mécontentement populaire atteignant son comble lorsque les supporters des Magpies ont sifflé l'entraîneur allemand à la fin de la rencontre, en raison de la dégradation des résultats et du classement de l'équipe.

  • Yaisle fait face aux pressions

    Nathan Ridley estime que Jesse Marsch fait face à une tâche difficile depuis qu'il a pris les rênes en remplacement d'Eddie Howe, et que l'ambition affichée de Newcastle de devenir « le meilleur club du monde » d'ici 2030 lui laisse un temps limité.

    Il a averti que l'entraîneur allemand avait besoin de résultats rapides, surtout avec une série de matches à venir qui pourrait sceller son sort.

    Newcastle disputera quatre rencontres à l'extérieur face à Fulham et Crystal Palace, entrecoupées de deux confrontations en coupe et en championnat face à Everton.


    Ridley pense que ne pas remporter au moins deux victoires durant cette période pourrait placer Jesse Marsch dans une situation extrêmement délicate, avant une série de duels plus ardus face à Arsenal, Brighton et Manchester United, jusqu'au derby de Sunderland.

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  • Spéculations autour d'un retour en championnat saoudien

    Avec la montée des pressions sur Matthias Jaissle à Newcastle, les spéculations sont de nouveau relancées quant à la relation de l'entraîneur allemand avec la Saudi Pro League, et plus particulièrement avec son ancien club, Al-Ahli.

    La star de l'Al-Shabab et ancien international saoudien Ahmed Ateef a déclaré dans des propos tenus à l'émission Dawrina Ghair : « Il semble que Jaissle fasse ses exercices d'échauffement en vue d'un retour en Saudi Pro League, c'est un entraîneur qui a des idées. Il pourrait revenir à Al-Ahli », tout en précisant dans le même temps que, si cela ne tenait qu'à lui, il ne ramènerait pas l'entraîneur allemand dans l'équipe, en raison de la manière dont il est parti.

    Par ailleurs, une partie des supporters d'Al-Ahli a exprimé son souhait de voir Jaissle revenir dans l'équipe, à travers une campagne sur X, après sa défaite face à Aston Villa.

    L'entraîneur allemand avait quitté Al-Ahli de façon choquante, moins de deux semaines avant le début de la saison en cours, pour prendre en main Newcastle, après l'échec des négociations pour prolonger son contrat avec le club saoudien, qu'il avait dirigé pendant trois ans, remportant ensemble à deux reprises l'AFC Champions League Elite, en plus de la Supercoupe d'Arabie saoudite.

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