Dans le football, certains moments dépassent le simple cadre des matchs et des trophées ; ils redéfinissent l’histoire. À la veille de la finale de la Coupe du monde 2026, Lionel Messi ne se contente pas d’une nouvelle chance de soulever le titre avec l’Argentine : il se prépare à ajouter un chapitre peut-être unique à sa carrière légendaire.

L’Argentin n’est plus qu’à 90 minutes de conserver son titre mondial pour la deuxième fois consécutive, tout en visant un objectif encore plus ambitieux : un neuvième Ballon d’Or.

À 39 ans, Messi donne l’impression que le temps s’est arrêté au zénith de sa gloire. Contrairement à la norme qui veut que les joueurs déclinent à cet âge, le capitaine argentin continue de guider sa sélection vers les grands rendez-vous et de faire la différence dans les moments les plus décisifs de la compétition, relançant ainsi une question autrefois considérée comme utopique : un joueur de cet âge peut-il encore dominer la course au Ballon d’Or ?