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Au-delà d’un simple rêve : Messi remportera-t-il un neuvième Ballon d’Or ?

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Opinion
L. Messi
Espagne vs Argentine
Espagne
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Coupe du monde
Argentine
Espagne
É.-U.

La quête d’or inspire le « Leo historique ».

Dans le football, certains moments dépassent le simple cadre des matchs et des trophées ; ils redéfinissent l’histoire. À la veille de la finale de la Coupe du monde 2026, Lionel Messi ne se contente pas d’une nouvelle chance de soulever le titre avec l’Argentine : il se prépare à ajouter un chapitre peut-être unique à sa carrière légendaire.

L’Argentin n’est plus qu’à 90 minutes de conserver son titre mondial pour la deuxième fois consécutive, tout en visant un objectif encore plus ambitieux : un neuvième Ballon d’Or.

À 39 ans, Messi donne l’impression que le temps s’est arrêté au zénith de sa gloire. Contrairement à la norme qui veut que les joueurs déclinent à cet âge, le capitaine argentin continue de guider sa sélection vers les grands rendez-vous et de faire la différence dans les moments les plus décisifs de la compétition, relançant ainsi une question autrefois considérée comme utopique : un joueur de cet âge peut-il encore dominer la course au Ballon d’Or ?

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    Les statistiques parlent d’elles-mêmes : Messi

    L’analyse de la performance de Messi lors de la Coupe du monde 2026 s’appuie non seulement sur l’émotion, mais aussi sur des statistiques dignes d’un jeu vidéo.

    La star argentine caracole en tête du classement des buteurs de l’édition 2026 avec 8 réalisations et porte son total à 21 buts, prenant ainsi la première place du tableau historique des meilleurs artificiers de la compétition.

    Ces chiffres ne traduisent pas seulement une performance individuelle remarquable, ils attestent d’un des plus grands tournois de l’histoire pour le joueur. Car Messi n’est pas seulement un buteur : il est aussi meneur de jeu, capitaine et référence technique pour toute une nation, ce qui donne à ses exploits un poids bien plus grand que de simples statistiques offensives.

    Lire aussi… Messi s’emporte : « Personne ne nous a fait de cadeaux… Que ceux qui veulent s’énerver s’énervent ! »

    Surtout, ces statistiques ont été accumulées lors des phases à élimination directe, face à de grands adversaires, et dans des rencontres exigeant un joueur capable de supporter la pression, ce que Messi a fait à maintes reprises au cours de cette compétition.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La Coupe du monde : la clé du Ballon d’Or

    L'histoire récente du Ballon d'Or le montre : la Coupe du monde pèse lourd dans le choix du lauréat, surtout quand le titre s'accompagne d'une performance individuelle hors norme. Messi, qui a soulevé le trophée après avoir guidé l'Argentine vers le sacre en 2022, en sait quelque chose.

    Le scénario actuel est encore plus captivant : en cas de victoire face à l’Espagne en finale, il deviendrait le capitaine d’une sélection double championne du monde, le meilleur buteur du tournoi et le détenteur des records les plus marquants de l’histoire de la Coupe du monde.

    Dans ce cas, ses rivaux se retrouveront face à un palmarès quasi complet à tous les égards : un immense exploit collectif, une performance individuelle exceptionnelle et une influence directe sur la plus importante compétition de la planète.

    Or, la plupart de ses rivaux actuels ne peuvent se prévaloir d’un tel exploit, ce qui confère à Messi un avantage décisif : les récompenses individuelles récompensent presque toujours le joueur capable de marier gloire collective et éclat individuel au moment le plus opportun.

  • FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP

    Quitter la pelouse par la grande porte

    Ce qui confère une dimension supplémentaire à ce récit, c’est sa portée symbolique : Messi est déjà le joueur le plus titré de l’histoire du Ballon d’Or, avec huit récompenses, mais un neuvième sacre placerait son exploit hors de portée de quiconque.

    L’écart ne tient pas seulement au nombre, mais aussi au moment et au contexte : un joueur de 39 ans qui guide sa sélection vers le sacre mondial, puis domine le tournoi avant de remonter sur le podium du Ballon d’Or.

    La finale de dimanche face à l’Espagne dépasse donc le cadre d’un simple match pour le titre suprême : c’est un duel d’héritage, un dernier acte qui scellera la plus grande carrière individuelle du football moderne.

    Si Messi soulève à nouveau le trophée, il ne réalisera pas seulement un nouveau rêve : il bouclera la boucle avec une fin aussi parfaite qu’imaginable – champion du monde, meilleur buteur de la Coupe et détenteur d’un neuvième Ballon d’or à 39 ans.

    À ce moment-là, on ne parlera plus d’un exploit de plus dans le palmarès de Messi, mais d’un moment qui obligera le monde à reconnaître que certaines légendes défient les lois du temps.

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