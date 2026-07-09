Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Arthur Atta UdineseGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Atta à la Fiorentina : coup de théâtre orchestré par Paratici dans la nuit, les détails

Fiorentina
Mercato
Udinese
A. Atta

Le club violet recrute le Français de l'Udinese

Selon Gianluca Di Marzio, Arthur Atta s’engage avec la Fiorentina. Ce milieu de terrain français, né en 2003, a été successivement annoncé à la Juventus, à l’Inter puis au Milan, qui a rencontré hier la direction de l’Udinese.


Comme le révèle Di Marzio, l’accord entre les parties a été conclu dans la nuit. Une opération éclair menée par le directeur sportif de la Fiorentina, Fabio Paratici, qui nourrit depuis longtemps une grande estime pour le joueur et aurait déjà souhaité le recruter à Tottenham lors de son passage en Premier League. Une manœuvre surprise qui a devancé la concurrence italienne et anglaise pour le Français.


Le joueur effectue ce matin sa visite médicale à Florence.

  • FORMULE ET CHIFFRES

    Il s’agit d’un transfert définitif. D’après Fabrizio Romano, le montant s’élèverait à au moins 30 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient des bonus et un pourcentage sur une éventuelle revente ultérieure.

    • Publicité

  • « Un mélange entre Bellingham et Zidane »

    Formé entre Rennes et Metz, Atta quitte l’Udinese après 63 matchs, 6 buts et 4 passes décisives en Serie A et en Coupe d’Italie. Il rejoint la Fiorentina de Fabio Grosso, qui a surpris en misant sur lui pour la saison 2026/2027.


    Récemment, Gianluca Nani, le directeur sportif de l’Udinese, avait exprimé une grande estime pour le milieu de terrain Arthur Atta, le qualifiant, en raison de ses qualités techniques et tactiques, de « mélange entre Bellingham et Zidane ».


    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Jeux d'amitié des clubs
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Fiorentina U20 crest
Fiorentina U20
FIO