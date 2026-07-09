Selon Gianluca Di Marzio, Arthur Atta s’engage avec la Fiorentina. Ce milieu de terrain français, né en 2003, a été successivement annoncé à la Juventus, à l’Inter puis au Milan, qui a rencontré hier la direction de l’Udinese.





Comme le révèle Di Marzio, l’accord entre les parties a été conclu dans la nuit. Une opération éclair menée par le directeur sportif de la Fiorentina, Fabio Paratici, qui nourrit depuis longtemps une grande estime pour le joueur et aurait déjà souhaité le recruter à Tottenham lors de son passage en Premier League. Une manœuvre surprise qui a devancé la concurrence italienne et anglaise pour le Français.





Le joueur effectue ce matin sa visite médicale à Florence.