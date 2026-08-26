Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
FBL-ESP-LIGA-ALVAREZAFP

Traduit par

Atlético de Madrid : « C’est nous les victimes, 0 % de chances de vendre Julian Alvarez au Barça. Il y va de notre dignité »

J. Alvarez
Mercato
FC Barcelone
Atlético Madrid

Prise de position ferme de l’Atlético de Madrid, qui s’en prend au FC Barcelone : la Araña ne portera pas le maillot du Barça la saison prochaine.

Sans détour. L’Atlético de Madrid n’en démord pas et s’en prend directement au FC Barcelone, qui fait pression depuis des mois pour recruter l’attaquant argentin Julian Alvarez : « Le joueur subit une victimisation, mais la seule victime dans l’affaire Julián, c’est nous » - a-t-il déclaré dans un communiqué publié par Marca - « Ils nous ont causé un préjudice économique et social. Il y a 0 % de chances de le vendre au Barça. Cette situation n’a rien à voir avec l’argent, elle concerne la dignité. Il y a 0 % de chances de le vendre au Barça ».


Puis il conclut : « Il y a une campagne avec beaucoup de mensonges et de demi-vérités. Le seul à payer pour cela, c’est l’Atlético ».

  • Barcelone et l’agent d’Alvarez dénoncés

    Selon Marcal’Atlético de Madrid continuera à défendre ses intérêts, raison pour laquelle la plainte déposée précédemment sera mise à jour afin d’inclure tout ce que font à la fois le Barça et l’agent de Julian Alvarez, Fernando Hidalgo, qui s’emploie depuis des mois à faire partir le joueur. L’ancien de Manchester City a refusé en mars dernier la proposition de prolongation qui aurait fait de lui le joueur le mieux payé (en passant de 7 à 10 millions d’euros de salaire) et il a refusé de respecter l’échéance fixée par les dirigeants du club : une offre de 150 millions d’euros (hors commissions) qui devait arriver avant le 20 juin. Offre qui n’est jamais arrivée dans les bureaux d’un Atlético qui a décidé de dire stop au dossier Julián.



    • Publicité

  • ALVAREZ « JOUE » AVEC LA SANTÉ MENTALE

    L’Atlético de Madrid, écrit Marca , continuera à accompagner et soutenir avec ses services médicaux l’attaquant, actuellement émotionnellement bouleversé par la situation qui s’est créée. Mais, dans le même temps, il juge inacceptable de « jouer » avec des questions aussi délicates que la santé mentale et des problématiques comme l’anxiété ou la dépression.

  • Le Barça ne lâche rien

    Joan Laporta, président du FC Barcelone, s’est de nouveau exprimé aujourd’hui au sujet de Julian Alvarez sur les canaux officiels du club : « Nous sommes très intéressés par le joueur et nous avons fait une offre avec le plus grand respect pour l’Atlético de Madrid, en espérant qu’elle soit acceptée. Nous savons que, s’ils étaient disposés à discuter du joueur, nous serions prêts à l’acheter en repartant de l’offre que nous avons déjà faite, et elle reste valable jusqu’au dernier jour du mercato ».

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
LaLiga
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
LaLiga
FC Séville crest
FC Séville
SEV
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM