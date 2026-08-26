Sans détour. L’Atlético de Madrid n’en démord pas et s’en prend directement au FC Barcelone, qui fait pression depuis des mois pour recruter l’attaquant argentin Julian Alvarez : « Le joueur subit une victimisation, mais la seule victime dans l’affaire Julián, c’est nous » - a-t-il déclaré dans un communiqué publié par Marca - « Ils nous ont causé un préjudice économique et social. Il y a 0 % de chances de le vendre au Barça. Cette situation n’a rien à voir avec l’argent, elle concerne la dignité. Il y a 0 % de chances de le vendre au Barça ».





Puis il conclut : « Il y a une campagne avec beaucoup de mensonges et de demi-vérités. Le seul à payer pour cela, c’est l’Atlético ».