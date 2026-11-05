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Grafica Sarri AtalantaCalciomercato
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Atalanta, Sarri : « Nous ne savons pas grand-chose du Kairat Almaty »

Atalanta Bergame
Atalanta Bergame vs Kairat Almaty
Kairat Almaty
Ligue Conférence

L’entraîneur s’exprime avant le match de Ligue Conférence.

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L’entraîneur de l’Atalanta, Maurizio Sarri, s’exprime sur Sky Sport avant le match contre le Kairat Almaty.

Sur le Kairat : « Il a changé d’entraîneur après la fin du championnat. Sur le plan tactique, c’est donc une équipe que nous connaissons assez peu. Nous avons étudié ce que nous pouvions : elle n’a disputé qu’un seul match en championnat. Nous avons regardé ce que nous pouvions, mais nous n’en savons pas beaucoup plus, hormis les caractéristiques de chaque joueur. Le match est donc piégeux. »

  • La composition d’équipe : « Les choix de composition se sont imposés d’eux-mêmes, aussi en fonction du match de dimanche. »

    Sur la mise au vert : « Ces journées nous ont permis d’échanger : parfois, nous avons passé du temps ensemble à parler aussi d’autre chose, mais je pense que ça fait du bien. »

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