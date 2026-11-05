Atalanta, Sarri : « Nous ne savons pas grand-chose du Kairat Almaty »

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L’entraîneur de l’Atalanta, Maurizio Sarri, s’exprime sur Sky Sport avant le match contre le Kairat Almaty.

Sur le Kairat : « Il a changé d’entraîneur après la fin du championnat. Sur le plan tactique, c’est donc une équipe que nous connaissons assez peu. Nous avons étudié ce que nous pouvions : elle n’a disputé qu’un seul match en championnat. Nous avons regardé ce que nous pouvions, mais nous n’en savons pas beaucoup plus, hormis les caractéristiques de chaque joueur. Le match est donc piégeux. »