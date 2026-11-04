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Grafica Sarri AtalantaCalciomercato
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Atalanta, Sarri : « Nous manquons d’agressivité, ce n’est pas la tactique qui a posé problème »

Atalanta Bergame
Ligue Conférence
Atalanta Bergame vs Kairat Almaty
Kairat Almaty
M. Sarri

L’entraîneur s’exprime à la veille du match de Ligue Conférence.

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Maurizio Sarri, entraîneur de l'Atalanta, s'exprime à la veille de la troisième journée de Conference League face au Kairat Almaty : « La mise au vert sert à resserrer les rangs et à nouer des liens plus étroits que d'habitude, même sans parler de football, pour renforcer nos relations et surmonter les problèmes du moment. »

L'entraîneur de l'Atalanta ajoute : « Ce n'est pas une situation nouvelle pour moi. Je m'en suis sorti en restant cohérent, mais parfois je ne m'en suis pas sorti du tout. Avec l'expérience, on accepte certaines choses et on les affronte mieux », explique l'entraîneur, cité par l'ANSA. « Je suis content de l'équipe. En première période contre Parme, j'ai vu ce que je voulais voir, hormis la légèreté défensive. Nous avons cessé d'y croire après avoir encaissé le premier but, et le deuxième en a été la conséquence logique. Ce n'est pas quelque chose qui se travaille sur le terrain. Nous devons réfléchir à la raison pour laquelle un seul événement négatif nous a éteints lundi soir. Douze occasions de but contre trois : ce sont des chiffres, des faits. À certains moments, nous semblons manquer d'agressivité dans les deux surfaces. Ce n'est pas la tactique qui a posé problème. »

  • Sur l’adversaire du match de demain : « Le match s’annonce difficile en raison de nos difficultés, mais au cours de l’année écoulée et des six derniers mois, nos adversaires ont perdu 2-1 à Milan contre l’Inter et 3-2 à Londres contre Arsenal. »

    Sur les blessés : « Scamacca essaie de revenir. »

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