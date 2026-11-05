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Grafica Sarri AtalantaCalciomercato
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Atalanta, Sarri : « Nous aurions pu gagner sans ce but stupide. Nous avions 10 blessés »

Atalanta Bergame vs Kairat Almaty
Atalanta Bergame
Kairat Almaty
Ligue Conférence

L’entraîneur s’exprime après le match nul face aux Kazakhs.

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Maurizio Sarri, entraîneur de l’Atalanta, s’exprime au micro de Sky après le match nul 1-1 à domicile contre le Kairat Almaty en Conference League : « Si cette semaine doit être celle du rebond alors que 14 joueurs sont absents, ça s’annonce compliqué. Aujourd’hui, nous avions 10 blessés et quatre joueurs pour lesquels les évaluations déconseillaient une entrée en jeu. On aurait certainement pu gagner si on n’avait pas encaissé un but stupide, mais le match est ensuite devenu difficile. »

Sarri poursuit : « Avec de très nombreuses circonstances atténuantes, prenons ce point et essayons d’aller chercher la qualification plus tard. »

  • Sur les individualités : « On attend toujours beaucoup de ses joueurs. Il est clair que Scamacca a été à l’arrêt et que je l’ai vu pour la première fois hier, il est donc aussi difficile d’en attendre beaucoup plus de lui ».

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