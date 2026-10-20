La Serie A ne connaît pas une minute de répit, et l'agitation reste vive dans plusieurs clubs. Après le limogeage de Tedesco à Bologne, remplacé par Palladino, et la séparation entre Cuesta et Parme pendant la trêve du championnat, un autre entraîneur est désormais sur la sellette : Maurizio Sarri, qui sort d'un début très décevant sur le banc de l'Atalanta. Sa dernière défaite à San Siro relègue le club de Bergame à la onzième place du classement, avec 9 points et quatre défaites lors de ses cinq derniers matches de Serie A.
Atalanta, Sarri déjà sur la sellette : les pistes Pioli et Tudor, un obstacle pour Motta
LA NOUVELLE PHILOSOPHIE ET LE TEMPS NÉCESSAIRE
Le club de Bergame cherche à changer de philosophie tactique et de stratégies pour l’avenir. Il souhaite donc laisser à l’ancien entraîneur de la Lazio le temps nécessaire pour mettre en place son projet de jeu. Après neuf années sous Gasperini et une année durant laquelle Juric, limogé, puis Palladino, non reconduit, se sont partagé la direction de l’Atalanta, le nouveau directeur sportif Giuntoli a tout misé sur le bouleversement lié à l’arrivée de Sarri, stratège reconnu du 4-3-3.
Les difficultés du vestiaire
Mais le contact avec un effectif qui n'était habitué ni à ce système tactique ni aux entraînements du technicien toscan n'a pas été des meilleurs, surtout pour certains joueurs peu habitués aux séances de l'entraîneur toscan. Après deux victoires contre Sassuolo et Bologne, elles aussi en partie chanceuses, trois défaites ont suivi face à la Roma (à l'Olimpico), à Cagliari (à domicile) et à la Juventus (à Turin), avant celle de Milan.
Les idées de Pioli et Tudor, l’obstacle Motta
Les premières contestations des supporters et de la critique locale ont laissé entendre que la position de Sarri n’est plus aussi solide qu’au début du projetA : Giuntoli et Percassi doivent désormais décider s’ils donnent à l’entraîneur le temps d’imposer sa philosophie ou s’ils reviennent à l’ancien système de jeu avec un autre entraîneur. Les noms de Stefano Pioli et d’Igor Tudor commencent à circuler à Bergame comme possibles alternatives. Pour Thiago Motta, plusieurs fois associé à l’Atalanta et disciple de Gasperini, l’obstacle est la présence de l’ancien dirigeant de la Juventus, qui avait insisté pour le faire venir à Turin avant de le limoger, ce qui a détérioré leur relation.
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