Les premières contestations des supporters et de la critique locale ont laissé entendre que la position de Sarri n’est plus aussi solide qu’au début du projetA : Giuntoli et Percassi doivent désormais décider s’ils donnent à l’entraîneur le temps d’imposer sa philosophie ou s’ils reviennent à l’ancien système de jeu avec un autre entraîneur. Les noms de Stefano Pioli et d’Igor Tudor commencent à circuler à Bergame comme possibles alternatives. Pour Thiago Motta, plusieurs fois associé à l’Atalanta et disciple de Gasperini, l’obstacle est la présence de l’ancien dirigeant de la Juventus, qui avait insisté pour le faire venir à Turin avant de le limoger, ce qui a détérioré leur relation.