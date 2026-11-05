Atalanta-Kairat Almaty EN DIRECT

41' - Sur la même action, Obric et Samardzic tentent leur chance, sans succès

32' - Scamacca tente sa chance du droit, mais Anarbekov capte facilement le ballon

30' - Pasalic manque une occasion à bout portant

29' - Carnesecchi réalise deux arrêts sur deux frappes consécutives peu puissantes des Kazakhs à l'entrée de la surface

25' - Encore Rowe, avec une belle frappe enroulée du droit, bien détournée en corner par le gardien adverse

11' - Kasabulat manque de marquer contre son camp sur une passe en retrait très dangereuse

5' - Encore Rowe, de la tête au-dessus de la barre transversale

4' - Rowe tente sa chance à l'entrée de la surface, le gardien kazakh arrête sa frappe

2' - Le Kairat tente sa chance sur une tête d'Edmilson