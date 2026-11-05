Atalanta-Kairat Almaty EN DIRECT

L’Atalanta accueille le Kairat Almaty lors de la quatrième journée de Conference League. Au classement, les locaux comptent 3 points, tandis que l’équipe kazakhe n’en compte que 1.
ATALANTA-KAIRAT ALMATY 0-0
BUTEURS :
L’Atalanta accueille le Kairat Almaty lors de la quatrième journée de Conference League. Au classement, les locaux comptent 3 points, tandis que l’équipe kazakhe n’en compte que 1.
ATALANTA-KAIRAT ALMATY 0-0
BUTEURS :
41' - Sur la même action, Obric et Samardzic tentent leur chance, sans succès
32' - Scamacca tente sa chance du droit, mais Anarbekov capte facilement le ballon
30' - Pasalic manque une occasion à bout portant
29' - Carnesecchi réalise deux arrêts sur deux frappes consécutives peu puissantes des Kazakhs à l'entrée de la surface
25' - Encore Rowe, avec une belle frappe enroulée du droit, bien détournée en corner par le gardien adverse
11' - Kasabulat manque de marquer contre son camp sur une passe en retrait très dangereuse
5' - Encore Rowe, de la tête au-dessus de la barre transversale
4' - Rowe tente sa chance à l'entrée de la surface, le gardien kazakh arrête sa frappe
2' - Le Kairat tente sa chance sur une tête d'Edmilson
Atalanta (4-3-3) : Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi; Elmas, Pasalic; Sulemana, Samardzic, Rowe; Scamacca. Entraîneur : Maurizio Sarri
Kairat Almaty (5-3-2) : Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Martynovich, Kassabulatt, Mata; Tuyakbayev, Mendonca, Oksanen; Marc Gual, Edmilson. Entraîneur : Arutyunyan
ARBITRE : Weinberger
AVERTIS : Mendonca (K), Sulemana (A), Obric (A)
EXPULSÉS :
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