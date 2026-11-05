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Scamacca AtalantaGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Atalanta-Kairat Almaty EN DIRECT

Atalanta Bergame
Atalanta Bergame vs Kairat Almaty
Kairat Almaty
Ligue Conférence

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L’Atalanta accueille le Kairat Almaty lors de la quatrième journée de Conference League. Au classement, les locaux comptent 3 points, tandis que l’équipe kazakhe n’en compte que 1.

ATALANTA-KAIRAT ALMATY 0-0

BUTEURS :

  • Buts et temps forts

    41' - Sur la même action, Obric et Samardzic tentent leur chance, sans succès

    32' - Scamacca tente sa chance du droit, mais Anarbekov capte facilement le ballon

    30' - Pasalic manque une occasion à bout portant

    29' - Carnesecchi réalise deux arrêts sur deux frappes consécutives peu puissantes des Kazakhs à l'entrée de la surface

    25' - Encore Rowe, avec une belle frappe enroulée du droit, bien détournée en corner par le gardien adverse

    11' - Kasabulat manque de marquer contre son camp sur une passe en retrait très dangereuse

    5' - Encore Rowe, de la tête au-dessus de la barre transversale

    4' - Rowe tente sa chance à l'entrée de la surface, le gardien kazakh arrête sa frappe

    2' - Le Kairat tente sa chance sur une tête d'Edmilson 

  • COMPOSITIONS OFFICIELLES ET FEUILLE DE MATCH

    Atalanta (4-3-3) : Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi; Elmas, Pasalic; Sulemana, Samardzic, Rowe; Scamacca. Entraîneur : Maurizio Sarri

    Kairat Almaty (5-3-2) : Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Martynovich, Kassabulatt, Mata; Tuyakbayev, Mendonca, Oksanen; Marc Gual, Edmilson. Entraîneur : Arutyunyan

    ARBITRE : Weinberger

    AVERTIS : Mendonca (K), Sulemana (A), Obric (A)

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