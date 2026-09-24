Scalvini est encore aujourd’hui considéré comme central dans le projet de Maurizio Sarri, mais si en janvier le club ne se trouve pas aux positions au classement espérées, une vente pour renflouer les caisses pourrait être envisagée.

Il est suivi par Tottenham, Chelsea, Newcastle, Manchester United et aussi Manchester City. L’Atalanta, en cas de départ, placera la barre haut concernant la valeur de son transfert puisque, avec un contrat qui expire le 30 juin 2028, l’été prochain sera le dernier où elle pourra demander des sommes importantes pour son transfert.