L’axe du mercato reliant Bergame et l’Angleterre est prêt à se rallumer en vue du prochain mercato hivernal. En Premier League, l’attention portée au marché italien est devenue de plus en plus vive depuis plusieurs années déjà et le prochain nom inscrit sur les tablettes des plus grands clubs est devenu, selon TeamTalk, celui de Giorgio Scalvini de l’Atalanta.
Atalanta : Giorgio Scalvini fait l’objet d’une forte convoitise en Premier League
LE NON ESTIVAL
Cet été, l’Atalanta a choisi de retirer Scalvini du marché, même si, en réalité, aucune offre concrète n’est jamais arrivée pour lui au-delà d’un simple intérêt.
QUI LE VEUT
Scalvini est encore aujourd’hui considéré comme central dans le projet de Maurizio Sarri, mais si en janvier le club ne se trouve pas aux positions au classement espérées, une vente pour renflouer les caisses pourrait être envisagée.
Il est suivi par Tottenham, Chelsea, Newcastle, Manchester United et aussi Manchester City. L’Atalanta, en cas de départ, placera la barre haut concernant la valeur de son transfert puisque, avec un contrat qui expire le 30 juin 2028, l’été prochain sera le dernier où elle pourra demander des sommes importantes pour son transfert.
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