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Arne Slot en lice pour un poste en Saudi Pro League afin de succéder au remplaçant d’Eddie Howe à Newcastle
Slot apparaît sur les radars
L’ancien entraîneur de Liverpool, Slot, est entré dans le viseur d’Al-Ahli alors que Jaissle se prépare à prendre les rênes de Newcastle en remplacement de Howe. Slot est sans club depuis son départ des Reds en mai, malgré le fait de les avoir menés au titre de Premier League en 2025. Comme l’a rapporté talkSPORT, Al-Ahli vise désormais le technicien néerlandais afin de maintenir sa dynamique après deux titres consécutifs en Ligue des champions asiatique sous les ordres de Jaissle.
- Sportimage
Al Ahli étudie ses options
La période de Slot après Anfield a été marquée par plusieurs refus et rumeurs de transfert, notamment le refus d’une offre de Fulham avant que le club londonien ne nomme Alvaro Arbeloa. L’entraîneur de 47 ans a également été annoncé dans le viseur de l’AC Milan et de la sélection néerlandaise, mais il a choisi d’attendre le bon projet. D’autres informations indiquent qu’Al-Ahli suit aussi de près l’ancien entraîneur de Wolverhampton et de Nottingham Forest, Vitor Pereira, comme option alternative.
Pereira figure sur la liste restreinte
Pereira représente un candidat intrigant compte tenu de sa vaste expérience au Moyen-Orient, après avoir dirigé Al-Shabab ainsi qu’un premier passage à Al-Ahli en 2013. Âgé de 58 ans, il est actuellement libre après avoir été licencié par Forest début juillet, à la surprise générale, malgré le maintien assuré en Premier League et une demi-finale de Ligue Europa atteinte la saison dernière. La connaissance préalable qu’a Pereira de la Saudi Pro League fait de lui un sérieux concurrent pour Slot à Djeddah.
- AFP
Al Ahli cherche un successeur
Al-Ahli doit agir rapidement pour finaliser la nomination de son entraîneur afin de préserver la stabilité de l’effectif avant la nouvelle saison de Saudi Pro League, qui débutera par un déplacement chez le promu Diriyah le jeudi 13 août. Quel que soit l’entraîneur qui prendra les rênes, il héritera de grandes attentes pour maintenir le statut dominant du club, tant sur la scène nationale qu’à l’échelle asiatique.
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