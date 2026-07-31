Arne Slot en lice pour un poste en Saudi Pro League afin de succéder au remplaçant d’Eddie Howe à Newcastle

L’ancien entraîneur de Liverpool, Slot, est entré dans le viseur d’Al-Ahli alors que Jaissle se prépare à prendre les rênes de Newcastle en remplacement de Howe. Slot est sans club depuis son départ des Reds en mai, malgré le fait de les avoir menés au titre de Premier League en 2025. Comme l’a rapporté talkSPORT, Al-Ahli vise désormais le technicien néerlandais afin de maintenir sa dynamique après deux titres consécutifs en Ligue des champions asiatique sous les ordres de Jaissle.