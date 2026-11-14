Disputé devant des tribunes clairsemées à La Bombonera, le derby Clasico del Rio de la Plata de vendredi était le premier match de l'Argentine depuis que Messi a pris sa retraite après la victoire en amical contre le Bénin le mois dernier, et le premier depuis que Scaloni a prolongé son contrat. Sans son joueur providentiel de longue date, l'Argentine, finaliste de la Coupe du monde 2026, a beaucoup eu le ballon, mais n'a pas trouvé comment percer le bloc bien organisé de l'Uruguay de Forlan.
Argentine-Uruguay : le bloc bas de Diego Forlan neutralise l’Albiceleste, l’analyse tactique
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Le dispositif tactique de l’Argentine
Scaloni a disposé son équipe en 4-3-3. Exequiel Palacios évoluait devant la défense, derrière Enzo Fernandez et Alexis Mac Allister, avec Nico Paz sur l’aile droite, Thiago Almada à gauche et Julian Alvarez en pointe. L’Uruguay densifiant l’axe, les latéraux Gonzalo Montiel et Facundo Medina sont montés pour apporter de la largeur.
L’Argentine a dominé la possession tout au long de la première période, mais a peiné à se créer des occasions franches, se contentant souvent de frappes lointaines peu dangereuses, dont une tentative de Medina captée sans difficulté par Cristopher Fiermarin. Sa meilleure occasion est venue d’une passe de Mac Allister pour Alvarez, dont le tir a été arrêté par Fiermarin avant qu’un défenseur ne contre la reprise d’Almada en corner. Fiermarin a également réalisé un bel arrêt devant Paz avant la pause.
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Le dispositif tactique de l’Uruguay
Abandonnant le pressing individuel effréné de l’ère précédente, Forlan a organisé l’Uruguay en deux lignes compactes de quatre dans sa propre moitié de terrain. Rodrigo Bentancur et Lucas Torreira protégeaient la défense, Giorgian de Arrascaeta faisait le lien entre le milieu et l’unique attaquant, Darwin Nunez, tandis que les visiteurs attendaient les erreurs adverses. Après avoir défendu pendant les 25 premières minutes, l’Uruguay a commencé à conserver le ballon grâce à Bentancur pour atténuer la pression de l’Argentine.
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Le changement à la mi-temps et les buts sur coups de pied arrêtés
Le match a basculé à la mi-temps lorsque Scaloni a remplacé Palacios par l’ailier Matias Soule pour ajouter un attaquant. Mais la sortie de son milieu défensif a laissé un espace dans l’axe que De Arrascaeta a exploité, avant que deux coups de pied arrêtés rapprochés ne punissent l’équipe à domicile.
À la 48e minute, Nunez a dévié de la tête un coup franc de De Arrascaeta venu de la gauche. Lisandro Martinez a tenté de dégager le ballon de la tête, mais celui-ci a heurté l’arrière du crâne de Leonardo Balerdi avant de finir dans ses propres filets. Quatre minutes plus tard, Nunez a pris le dessus sur Balerdi et contraint Geronimo Rulli à une belle parade. Sur le corner tiré par De Arrascaeta à la 53e minute, Maximiliano Araujo a surgi au premier poteau et dévié le ballon de l’épaule au-dessus de Rulli pour porter le score à 2-0.
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Ajustements en cours de match
Forlan a fait entrer Federico Valverde à la place d’Agustin Canobbio à la 58e minute pour renforcer le milieu de terrain, tandis que Scaloni a remplacé Almada par Gianluca Prestianni à l’heure de jeu. Avec Soule, qui a lancé Paz seul face à Fiermarin, lequel a repoussé sa tentative, Prestianni a donné à l’Argentine une véritable présence sur les ailes.
Ce changement a porté ses fruits à la 73e minute : Fernandez a renversé le jeu vers Prestianni, qui a débordé sur son côté avant de centrer pour Alvarez. Ce dernier a contrôlé le ballon puis l’a glissé à l’intérieur du poteau. Scaloni a fait entrer les latéraux Agustin Giay et Roman Vega pour les dix dernières minutes, tandis que Forlan a répliqué avec Facundo Pellistri et Rodrigo Aguirre pour jouer en contre.
Malgré une frappe de Fernandez contrée à la 88e minute et une occasion pour Alvarez dans le temps additionnel, l’Uruguay a tenu bon pour offrir à Forlan sa troisième victoire depuis sa prise de fonctions.
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