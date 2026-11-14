Forlan a fait entrer Federico Valverde à la place d’Agustin Canobbio à la 58e minute pour renforcer le milieu de terrain, tandis que Scaloni a remplacé Almada par Gianluca Prestianni à l’heure de jeu. Avec Soule, qui a lancé Paz seul face à Fiermarin, lequel a repoussé sa tentative, Prestianni a donné à l’Argentine une véritable présence sur les ailes.

Ce changement a porté ses fruits à la 73e minute : Fernandez a renversé le jeu vers Prestianni, qui a débordé sur son côté avant de centrer pour Alvarez. Ce dernier a contrôlé le ballon puis l’a glissé à l’intérieur du poteau. Scaloni a fait entrer les latéraux Agustin Giay et Roman Vega pour les dix dernières minutes, tandis que Forlan a répliqué avec Facundo Pellistri et Rodrigo Aguirre pour jouer en contre.

Malgré une frappe de Fernandez contrée à la 88e minute et une occasion pour Alvarez dans le temps additionnel, l’Uruguay a tenu bon pour offrir à Forlan sa troisième victoire depuis sa prise de fonctions.