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Gianluca Minchiotti

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Argentine, Scaloni : « Le dernier match de Messi ? Je ne sais pas, il ne cesse jamais de nous surprendre »

L. Scaloni
Espagne vs Argentine
Espagne
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Le sélectionneur de l'Albiceleste s'exprime lors d'une conférence de presse à la veille de la finale de la Coupe du monde contre l'Espagne.

Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Argentine, s'est exprimé en conférence de presse à la veille de la finale de la Coupe du monde contre l'Espagne : « Nous avons redécouvert un trésor inestimable : voir les gens regarder nos matchs à la télévision en portant le maillot de l'Argentine et en s'étreignant. Un supporter de Boca qui embrasse un supporter de River, un supporter de Newell’s qui embrasse un supporter de Central. Cette unité, cet esprit d’équipe, sont essentiels en Coupe du monde. »


« Le groupe perçoit cette unité, il sent que le public est avec nous, qu’il nous soutient et nous encourage », rapporte l’ANSA. « J’espère que nous remporterons le titre dimanche, mais si ce n’est pas le cas, ce parcours aura déjà été extraordinaire et exemplaire pour tous ; j’espère qu’il profitera à notre peuple, à notre pays. »

  • « LA DERNIÈRE DE MESSI ? JE NE SAIS PAS, IL NE CESSE JAMAIS DE NOUS ÉTONNER »

    Enfin, au sujet de Messi : « Il faut en profiter et accorder de l’importance à ce qu’il accomplit : c’est lui l’histoire, c’est lui la légende. Est-ce que ce sera le dernier match de La Pulga avec l’Argentine ? Je n’en sais rien, demandez-lui ! Il ne cesse de nous surprendre, c’est à lui qu’il faut poser la question. »

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