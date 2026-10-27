Finn Jeltsch est considéré comme l'un des plus grands jeunes talents du football allemand, mais le Barça n'est pas le seul club à s'intéresser à cette pépite, puisque le Real Madrid et Liverpool le suivent de près depuis le début de la saison.

Jeltsch a disputé 37 matchs avec son club actuel la saison dernière, ce qui a contribué à sa convocation en Coupe du monde avec la sélection allemande, même s'il n'a pris part à aucune rencontre.

Sport écrit : « C'est pourquoi le joueur de 20 ans serait une option idéale pour renforcer le poste maudit : l'axe de la défense du Barça, qui reste le maillon le plus faible de l'équipe catalane. »

Le début de la saison actuelle a poussé de grands clubs à accentuer leur intérêt pour le défenseur allemand. Stuttgart pratique un style proche de celui du Barça en matière de pressing et de remontée de la ligne défensive.

La saison dernière, ce style lui a permis de se qualifier pour la Ligue des champions, tandis que l'équipe a récolté cette saison sept points sur neuf possibles lors de la phase de ligue de la compétition continentale.

Jeltsch continue de progresser à grande vitesse et est déjà devenu le patron de la défense de son équipe. Il dispose également de bonnes qualités dans le jeu au pied, en plus de sa maîtrise des passes et des déplacements latéraux.

À lire aussi : l'histoire de Messi a-t-elle perdu de son influence ? Les critères du Ballon d'Or sur le banc des accusés



