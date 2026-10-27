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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Araujo va-t-il les sauver ? La leçon du Clasico pousse le Barça vers un transfert idéal pour le poste maudit !

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Une rude concurrence du Real Madrid et de Liverpool

Le FC Barcelone continue de chercher et de suivre des joueurs à différents postes, à condition que l'un des deux critères essentiels soit rempli : que le joueur soit jeune et dispose d'un très grand potentiel, ou qu'il représente une opportunité sur le marché des transferts.

Le premier critère s'applique à l'Allemand Finn Jeltsch, âgé de 20 ans, qui évolue au poste de défenseur central et possède un potentiel très prometteur.

Le joueur défend actuellement les couleurs de Stuttgart, qui participe à la Ligue des champions cette saison, ce qui a attiré l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont le Barça, selon le journal Sport.


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  • La charnière centrale : le poste maudit

    Finn Jeltsch est considéré comme l'un des plus grands jeunes talents du football allemand, mais le Barça n'est pas le seul club à s'intéresser à cette pépite, puisque le Real Madrid et Liverpool le suivent de près depuis le début de la saison.

    Jeltsch a disputé 37 matchs avec son club actuel la saison dernière, ce qui a contribué à sa convocation en Coupe du monde avec la sélection allemande, même s'il n'a pris part à aucune rencontre.

    Sport écrit : « C'est pourquoi le joueur de 20 ans serait une option idéale pour renforcer le poste maudit : l'axe de la défense du Barça, qui reste le maillon le plus faible de l'équipe catalane. »

    Le début de la saison actuelle a poussé de grands clubs à accentuer leur intérêt pour le défenseur allemand. Stuttgart pratique un style proche de celui du Barça en matière de pressing et de remontée de la ligne défensive.

    La saison dernière, ce style lui a permis de se qualifier pour la Ligue des champions, tandis que l'équipe a récolté cette saison sept points sur neuf possibles lors de la phase de ligue de la compétition continentale.

    Jeltsch continue de progresser à grande vitesse et est déjà devenu le patron de la défense de son équipe. Il dispose également de bonnes qualités dans le jeu au pied, en plus de sa maîtrise des passes et des déplacements latéraux.

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  • La crise des liquidités : des caractéristiques idéales pour la défense de Flick

    Sport a repris les informations d'un rapport du journal « Bild » qui a mis en lumière deux qualités chez le jeune défenseur central, parfaitement en accord avec la vision que Hansi Flick a pour la défense de son équipe : une bonne gestion dans les espaces ouverts et un bon placement sur la ligne du hors-jeu.

    L'entraîneur allemand connaît bien le championnat allemand, et après avoir étudié le joueur, il a donné son accord pour travailler en vue de son éventuel recrutement, en principe durant le mercato estival.

    Mais des sources évoquent déjà la possibilité de présenter une offre pour recruter Jeltsch durant l'actuel mercato hivernal, une démarche qui paraît peu probable.

    Le journal espagnol a poursuivi : « Selon Sports Illustrated, Stuttgart réclamera plus de 60 millions d'euros pour laisser partir le joueur, une somme qui rend son transfert au stade Spotify Camp Nou à court terme un objectif hors de portée.

    En effet, malgré le retour de Joan Laporta et du club à la règle financière du 1:1, le Barça ne dispose pas de liquidités suffisantes pour boucler une opération de cette ampleur durant le mercato hivernal.

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  • Araujo peut-il les sauver ?

    Le Real Madrid place également le joueur dans sa liste d'objectifs. Dans le cadre de ses efforts constants pour sortir d'une crise de deux saisons sans titres, le club merengue est conscient qu'il doit améliorer sa défense, car il n'est plus possible de s'appuyer sur les souvenirs, et Antonio Rüdiger et Éder Militão ne constituent plus une source de tranquillité fiable.

    L'Atlético de Madrid et Arsenal figurent eux aussi parmi les clubs intéressés, mais les lignes défensives des deux équipes semblent plus stables et mieux organisées, sans besoin évident de recruter de nouveaux joueurs.

    Le dernier à rejoindre la course au possible transfert est Liverpool, dirigé par Andoni Iraola. Cet intérêt revêt une importance particulière pour le Barça, car Jeltsch évolue au même poste que celui occupé par Ronald Araújo, prêté par le club catalan à la formation anglaise.

    Pour cette raison, il est possible que le transfert du joueur uruguayen et l'activation de la clause libératoire de son contrat, s'élevant à 55 millions d'euros, soient liés à l'avenir du défenseur central de Stuttgart.

    L'avenir de Jeltsch semble très prometteur, et il sera nécessaire de suivre sa progression au cours de la saison pour voir comment son niveau évoluera, à moins que le Barça ne fasse un pas pour le recruter avant cela.

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