Le Real Madrid place également le joueur dans sa liste d'objectifs. Dans le cadre de ses efforts constants pour sortir d'une crise de deux saisons sans titres, le club merengue est conscient qu'il doit améliorer sa défense, car il n'est plus possible de s'appuyer sur les souvenirs, et Antonio Rüdiger et Éder Militão ne constituent plus une source de tranquillité fiable.
L'Atlético de Madrid et Arsenal figurent eux aussi parmi les clubs intéressés, mais les lignes défensives des deux équipes semblent plus stables et mieux organisées, sans besoin évident de recruter de nouveaux joueurs.
Le dernier à rejoindre la course au possible transfert est Liverpool, dirigé par Andoni Iraola. Cet intérêt revêt une importance particulière pour le Barça, car Jeltsch évolue au même poste que celui occupé par Ronald Araújo, prêté par le club catalan à la formation anglaise.
Pour cette raison, il est possible que le transfert du joueur uruguayen et l'activation de la clause libératoire de son contrat, s'élevant à 55 millions d'euros, soient liés à l'avenir du défenseur central de Stuttgart.
L'avenir de Jeltsch semble très prometteur, et il sera nécessaire de suivre sa progression au cours de la saison pour voir comment son niveau évoluera, à moins que le Barça ne fasse un pas pour le recruter avant cela.
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