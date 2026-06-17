La sélection brésilienne a entamé son parcours dans la Coupe du monde 2026 par un match nul 1-1 inattendu face au Maroc lors de la rencontre d’ouverture du groupe. Ce résultat, qui contredit les attentes d’une victoire aisée confirmant la supériorité traditionnelle du Brésil, a immédiatement suscité l’étonnement des millions de supporters brésiliens.

Ce partage, source d’une profonde déception, a soulevé des questions légitimes sur l’état de préparation de la sélection dirigée par Carlo Ancelotti, d’autant que le Maroc, bien organisé, s’est révélé un adversaire redoutable.

Pendant que médias et observateurs analysaient les lacunes techniques et les erreurs défensives ayant conduit à l’unique but marocain, la crise a pris une nouvelle dimension en coulisses. Le journaliste brésilien controversé Leo Dias a lâché une bombe médiatique non pas contre les joueurs, comme on s’y attendait, mais en visant directement le sommet de la hiérarchie de la Fédération brésilienne de football.

Au pire moment de la campagne brésilienne, ces graves allégations ont ébranlé la stabilité de la CBF et perturbé sa capacité à soutenir sereinement la sélection.

Ce scandale administratif, qui a rapidement supplanté les débats techniques dans les rues brésiliennes, accentue la pression sur la « Seleção » à l’aube de ses prochaines sorties.