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Brazil Unveils Carlo Ancelotti As New CoachGetty Images Sport

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Après le séisme marocain, le scandale des « deux maîtresses » ébranle la Fédération brésilienne

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Affaire de corruption…

La sélection brésilienne a entamé son parcours dans la Coupe du monde 2026 par un match nul 1-1 inattendu face au Maroc lors de la rencontre d’ouverture du groupe. Ce résultat, qui contredit les attentes d’une victoire aisée confirmant la supériorité traditionnelle du Brésil, a immédiatement suscité l’étonnement des millions de supporters brésiliens. 

Ce partage, source d’une profonde déception, a soulevé des questions légitimes sur l’état de préparation de la sélection dirigée par Carlo Ancelotti, d’autant que le Maroc, bien organisé, s’est révélé un adversaire redoutable.

Pendant que médias et observateurs analysaient les lacunes techniques et les erreurs défensives ayant conduit à l’unique but marocain, la crise a pris une nouvelle dimension en coulisses. Le journaliste brésilien controversé Leo Dias a lâché une bombe médiatique non pas contre les joueurs, comme on s’y attendait, mais en visant directement le sommet de la hiérarchie de la Fédération brésilienne de football.

Au pire moment de la campagne brésilienne, ces graves allégations ont ébranlé la stabilité de la CBF et perturbé sa capacité à soutenir sereinement la sélection. 

Ce scandale administratif, qui a rapidement supplanté les débats techniques dans les rues brésiliennes, accentue la pression sur la « Seleção » à l’aube de ses prochaines sorties.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Les détails du scandale qui a suscité l’indignation

    Samir Saoud, président de la Fédération brésilienne de football (CBF) depuis mai 2025, est accusé d’avoir utilisé des fonds fédéraux à des fins personnelles. 

    Selon le quotidien espagnol « Sport », il aurait emmené deux maîtresses différentes en voyage officiel : la première au Qatar lors de la participation du club Flamengo à la Coupe intercontinentale, la seconde à New York peu avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026. 

    Lors de ce même déplacement, tandis que son épouse se rendait directement à Mexico pour assister au match d’ouverture, des photos le montrent en train de dîner avec cette seconde accompagnatrice dans un restaurant new-yorkais haut de gamme.

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    Utilisation des fonds de l’Union à des fins personnelles

    Le plus grave dans cette affaire est que Samir Saoud est accusé d'avoir imputé l'ensemble des frais liés aux déplacements – notamment les billets d'avion, les séjours dans des hôtels de luxe et les frais de subsistance quotidiens – au budget de la Fédération brésilienne.

    Problème : ces dépenses surviennent alors que la sélection brésilienne est engagée dans une grande compétition internationale et que chaque ressource financière devrait servir à optimiser la préparation et à soutenir les joueurs.

    Selon les observateurs, si ces faits sont confirmés, ils constitueraient un détournement manifeste de fonds publics au sein d’une institution nationale. Une telle situation a suscité une vague d’indignation parmi les supporters brésiliens, qui suivent avec attention le parcours de la « Seleção » après le match nul décevant face au Maroc.

  • Les luttes de pouvoir au sein de « House of Cards » Dans l’ombre des couloirs du pouvoir, la série « House of Cards » dépeint avec réalisme les intrigues politiques où chaque joueur manœuvre pour conquérir ou conserver son influence.

    Ces fuites ne constituent pas un simple scandale moral passager ; elles s’inscrivent dans une lutte interne acharnée pour le contrôle de la CBF. La plupart des médias brésiliens estiment que ces informations ont été délibérément divulguées pour affaiblir Samir Zaoud et le pousser à la démission.

    Au sein de la CBF, plusieurs factions rivales s’affrontent : certaines sont basées à Brasilia, d’autres s’appuient sur des personnalités influentes, dont le fils du puissant juge de la Cour suprême Gilmar Mendes, qui nourrirait des ambitions pour la présidence de l’instance. 

    Avec un budget annuel supérieur à 185 millions d’euros, la CBF représente un enjeu stratégique qui transforme cette lutte en un véritable « Jeu des Trônes » du football brésilien.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    L'impact du scandale sur le parcours de la Seleção à la Coupe du monde

    Ce scandale jette une ombre sur la sélection brésilienne. Samir Saoud s’est tenu à l’écart du stage, n’a pas pris part à la visite des familles autorisée par Ancelotti et a préféré se rendre en Floride.

    La « Seleção » peaufine actuellement sa préparation en vue d’affronter Haïti à Philadelphie, et le président mis en cause devra se rendre sur place pour des raisons institutionnelles. Cette turbulence intervient au pire des moments, alors que joueurs et staff technique s’efforcent de redresser la barre après le match nul contre le Maroc, et de retrouver confiance et concentration avant des rencontres plus ardues lors de la phase de groupes.

    La question est désormais de savoir si la Seleção saura séparer ses problèmes administratifs de ses performances sportives, ou si cette affaire affectera durablement le moral du groupe tout au long de la Coupe du monde 2026.

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