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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Après le faux pas du Maroc, des interrogations légitimes surgissent : Neymar va-t-il être repositionné ?

Brésil vs Haïti
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L’avenir de la star de Santos reste flou.

Le match nul du Brésil face au Maroc lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026 a suscité de vives inquiétudes. Outre ce point laissé en route, la prestation médiocre des quintuples champions du monde lors de la première mi-temps a ébranlé la confiance affichée avant le tournoi.

Si le terme « crise » reste prématuré, l’incertitude s’installe, et le cas Neymar constitue l’une des principales équations à résoudre avant la deuxième journée.

L’attaquant du Santos FC doit retrouver les terrains au plus vite afin de retrouver son plein potentiel physique.

  • Milo : un vœu pieux et une source d’inquiétude.

    Neymar n’a pas encore pris part aux séances d’entraînement dirigées par Carlo Ancelotti, étant toujours en phase finale de convalescence. Toutefois, en raison des débuts laborieux de la Seleção au Mondial, plusieurs éminences du football brésilien évoquent son nom comme une possible solution aux maux de l’équipe.

    Felipe Melo, ancien international brésilien devenu une figure médiatique majeure, a ainsi lancé un appel en faveur du joueur du Paris Saint-Germain tout en exprimant ses réserves sur son état de forme.

    Le journal AS a rapporté ses propos : « J’aurais aimé que Neymar dispose de quelques minutes contre Haïti. Même s’il est prêt pour le prochain match, il a besoin de jouer. J’espère toujours de tout cœur qu’il revienne le plus vite possible, mais cette situation commence vraiment à m’inquiéter. »

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  • Neymar en pointe ?

    Selon le même journal, les émissions d’analyse footballistique à la télévision évoquent déjà la possibilité de voir Neymar changer de poste. Titulaire en attaque lors du match d’ouverture contre le Maroc, Igor Thiago, l’avant-centre de Brentford, a livré l’une de ses pires performances récentes.

    Selon Ancelotti, cette option pourrait donc devenir réalité : Neymar, déjà capable de se mouvoir dans les petits espaces, apporterait ainsi de nouvelles solutions offensives.

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    De plus, on ne lui demandera pas de fournir un gros travail défensif, tâche qu’il devrait assumer s’il était aligné au milieu de terrain ou en tant que meneur de jeu.

    Elle conclut : « Quoi qu’il en soit, Neymar n’a pas encore fait ses preuves sous les ordres de l’entraîneur italien. Sa première sortie contre le Maroc a suscité de nombreuses inquiétudes au sein de la presse et chez les supporters. Reste à voir si le joueur sera capable de retrouver son niveau et de s’imposer comme la solution à bon nombre des problèmes que la sélection brésilienne doit résoudre. »

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