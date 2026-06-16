Selon le même journal, les émissions d’analyse footballistique à la télévision évoquent déjà la possibilité de voir Neymar changer de poste. Titulaire en attaque lors du match d’ouverture contre le Maroc, Igor Thiago, l’avant-centre de Brentford, a livré l’une de ses pires performances récentes.
Selon Ancelotti, cette option pourrait donc devenir réalité : Neymar, déjà capable de se mouvoir dans les petits espaces, apporterait ainsi de nouvelles solutions offensives.
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De plus, on ne lui demandera pas de fournir un gros travail défensif, tâche qu’il devrait assumer s’il était aligné au milieu de terrain ou en tant que meneur de jeu.
Elle conclut : « Quoi qu’il en soit, Neymar n’a pas encore fait ses preuves sous les ordres de l’entraîneur italien. Sa première sortie contre le Maroc a suscité de nombreuses inquiétudes au sein de la presse et chez les supporters. Reste à voir si le joueur sera capable de retrouver son niveau et de s’imposer comme la solution à bon nombre des problèmes que la sélection brésilienne doit résoudre. »