Le match nul du Brésil face au Maroc lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026 a suscité de vives inquiétudes. Outre ce point laissé en route, la prestation médiocre des quintuples champions du monde lors de la première mi-temps a ébranlé la confiance affichée avant le tournoi.

Si le terme « crise » reste prématuré, l’incertitude s’installe, et le cas Neymar constitue l’une des principales équations à résoudre avant la deuxième journée.

L’attaquant du Santos FC doit retrouver les terrains au plus vite afin de retrouver son plein potentiel physique.