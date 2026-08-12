Artan, arbitre africain de l’année 2025, avait été nommé par la Fédération internationale de football (FIFA) pour la Coupe du monde, mais avait été refoulé par les autorités américaines à l’aéroport de Miami.

Dans un entretien accordé au New York Times, le Somali a souligné avoir eu « les bons documents et tout ». Un représentant du département d’État américain a indiqué mardi à l’agence de presse AFP qu’Artan était « en lien avec des membres présumés d’organisations terroristes », raison pour laquelle il « n’est pas autorisé à entrer aux États-Unis ».