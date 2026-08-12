Après que les États-Unis lui ont refusé l’entrée sur leur territoire, l’UEFA a désigné Omar Artan, initialement prévu comme arbitre pour la Coupe du monde, pour officier lors de la Supercoupe de l’UEFA. Artan dirigera mercredi soir le duel entre le vainqueur de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain, et le vainqueur de la Ligue Europa, Aston Villa, à Salzbourg.
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Après l’élimination scandaleuse de la Coupe du monde : l’arbitre Omar Artan reçoit un grand honneur de l’UEFA
Artan (34 ans) est « un jeune arbitre remarquable, mais déjà expérimenté, qui a fait ses preuves au plus haut niveau de compétition de la Confédération africaine de football. Le football est là pour rassembler les gens, et l’UEFA souhaite témoigner son respect à Omar ainsi qu’à ses remarquables qualités d’arbitre, qui lui ont valu une nomination aussi prestigieuse », a déclaré le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, lors de l’annonce de cette désignation en juin.
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Liens terroristes ? L’arbitre de la FIFA Artan se voit refuser l’entrée pour la Coupe du monde
Artan, arbitre africain de l’année 2025, avait été nommé par la Fédération internationale de football (FIFA) pour la Coupe du monde, mais avait été refoulé par les autorités américaines à l’aéroport de Miami.
Dans un entretien accordé au New York Times, le Somali a souligné avoir eu « les bons documents et tout ». Un représentant du département d’État américain a indiqué mardi à l’agence de presse AFP qu’Artan était « en lien avec des membres présumés d’organisations terroristes », raison pour laquelle il « n’est pas autorisé à entrer aux États-Unis ».
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