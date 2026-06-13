Où qu’il soit – à la Säbener Straße de Munich, lors des déplacements du FC Bayern ou au camp de préparation de la Coupe du monde de l’équipe d’Allemagne à Winston-Salem –, Leon Goretzka attire systématiquement l’attention. La raison ? Une tendance aussi singulière que persistante : depuis plus d’un an, dès que les supporters l’aperçoivent, ils clament son nom en le faisant vibrer : « Goreeetzkaaa ! »
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Après ce duel perdu, Leon Goretzka est confronté à des sifflets surprenants et à un immense point d’interrogation au sein de l’équipe nationale allemande
Cette situation irrite de plus en plus le milieu de terrain de 31 ans et ses coéquipiers. Impossible d’y échapper : même sur les réseaux sociaux, chacune de ses publications attire des centaines de commentaires sur le sujet.
Malgré cette exposition médiatique involontaire, son influence sportive au sein de l’équipe nationale est aujourd’hui marginale. Pendant la préparation du Mondial, il a perdu son duel avec Felix Nmecha (Borussia Dortmund) pour accompagner Aleksandar Pavlovic au milieu de terrain. Le sélectionneur Julian Nagelsmann privilégie la qualité de passe et l’agilité de Nmecha plutôt que le physique et l’expérience de Goretzka. Avec le latéral gauche David Raum, le Munichois, dont le départ est acté, est donc le grand perdant de cette préparation.
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Leon Goretzka a cédé sa place à Felix Nmecha
Lors des deux dernières rencontres de préparation contre la Finlande (4-0) et les États-Unis (2-1), Leon Goretzka n’a disputé que dix minutes. Dimanche, pour le match d’ouverture de la Coupe du monde contre Curaçao, il débutera sur le banc. Goretzka aborde ainsi son quatrième grand tournoi en tant que remplaçant. Une situation qui, à titre personnel, ne l’inquiète guère : lors des trois précédents, il a chaque fois fini par s’imposer dans le onze de départ en cours de compétition, sans pour autant mener son équipe vers le titre.
En 2018, il est entré en jeu comme ailier droit lors du dernier match de groupe contre la Corée du Sud, une Allemagne battue 2-0 et éliminée dès la phase de groupes. En 2021, il a permis aux siens de l’emporter 2-1 face à la Hongrie à l’Euro, avant de débuter contre l’Angleterre et une nouvelle défaite 2-0. Lors de la Coupe du monde 2022, il est entré dans le onze après la défaite initiale contre le Japon, mais, malgré un nul face à l’Espagne et une victoire contre le Costa Rica, l’Allemagne a de nouveau été éliminée dès la phase de groupes.
En 2024, Nagelsmann ne l’avait pas convoqué pour l’Euro à domicile. Son retour ensuite dans le groupe, puis son statut de titulaire, ont constitué une surprise aussi marquée que sa nouvelle rétrogradation.
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Leon Goretzka semblait avoir assuré sa place de titulaire pour la Coupe du monde.
Au Bayern Munich, Goretzka n’a jamais été titularisé dans les grands matchs cette saison. Malgré tout, Nagelsmann lui a immédiatement accordé sa confiance. Lors des qualifications pour la Coupe du monde, à l’automne, Goretzka a été aligné d’entrée dans cinq des six matchs et a généralement livré des performances solides. Dans une interview accordée au magazine Kicker début mars, Nagelsmann a même attribué en grande partie la victoire cruciale contre l’Irlande du Nord à la contribution de son milieu de terrain : « S’il n’avait pas joué, nous n’aurions certainement pas gagné, car il a repoussé 60 ballons de la tête. »
Le sélectionneur lui a même laissé entrevoir un statut de titulaire pour la Coupe du monde : « Actuellement, Leon Goretzka, malgré son faible temps de jeu au Bayern, a de bonnes chances de jouer et d’endosser un rôle similaire à celui qu’il a eu lors des qualifications. » Il devrait ainsi occuper le rôle plus offensif du double six, aux côtés de Pavlovic ou Nmecha. Interrogé sur son duo préféré, le sélectionneur s’était contenté de répondre : « L’un des deux a en tout cas de bonnes chances de jouer. »
Lors des matchs amicaux de mars, il est aligné d’entrée une fois et remplace un coéquipier lors de l’autre rencontre. Il vit ensuite son meilleur moment de la saison au Bayern Munich : l’entraîneur Vincent Kompany préservant son onze type pour les élimination directes en coupes, Goretzka en profite pour enchaîner les titularisations en Bundesliga, le titre étant déjà acquis. Lors des six dernières journées, il a inscrit cinq points et a même porté le brassard de capitaine à une occasion. C’est juste après cette période que Goretzka a perdu sa place de titulaire en équipe nationale.
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Après son départ du FC Bayern : où Leon Goretzka jouera-t-il la saison prochaine ?
Leon Goretzka doit toutefois faire face à un autre souci : l’incertitude concernant son avenir sportif. Son contrat avec le FC Bayern Munich prend fin le 30 juin, entre les seizièmes et les huitièmes de finale de la Coupe du monde, et ne sera pas prolongé. À compter de cette date, le milieu de terrain se retrouvera libre de tout engagement.
Mi-mai, son arrivée à l’AC Milan semblait même entérinée. Cependant, le club lombard a manqué de façon spectaculaire la qualification pour la Ligue des champions lors de la dernière journée, entraînant le départ de l’entraîneur Massimiliano Allegri, du directeur sportif Igli Tare et du président Giorgio Furlani.
Depuis, le recrutement du milieu allemand n’est plus une priorité pour le club lombard, qui se concentre sur la nomination d’une nouvelle direction sportive. Ralf Rangnick, sélectionneur autrichien, devait prendre le poste de directeur technique et Oliver Glasner celui d’entraîneur, mais les discussions sont aujourd’hui au point mort. Il n’est même pas certain que ces futurs responsables, quels qu’ils soient, s’intéressent réellement à Goretzka.
En attendant, son nom revient régulièrement du côté de l’Atlético Madrid, qui avait déjà tenté, en vain, de le recruter lors du mercato hivernal. Plusieurs clubs de Premier League surveilleraient aussi de près la situation du milieu allemand, tout comme le Chicago Fire, en MLS, selon les informations de The Athletic.
Le joueur lui-même a jusqu’ici esquivé les questions sur son avenir, affichant une sérénité de façade. Malgré ces incertitudes, qui pourraient le distraire pendant la Coupe du monde, Goretzka dispose donc de plusieurs options intéressantes.