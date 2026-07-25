Après 10 saisons historiques : le parcours d'Omar Al Somah en championnat saoudien est-il terminé ?

Al-Somah n'a toujours pas révélé sa destination, alors que tous les clubs auxquels son nom a été associé ont nié vouloir le recruter.

Cela a commencé avec le club d'Al-Feiha, qui a confirmé n'avoir mené aucune négociation avec Al-Somah, en juin dernier, après que son nom lui a été associé.

Par la suite, le club d'Al-Faisaly, tout juste promu en Roshn Saudi League, a démenti l'existence de négociations avec l'attaquant syrien en vue de renforcer ses rangs la saison prochaine.