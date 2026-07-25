L'attaquant syrien Omar Al Somah ne traverse pas sa meilleure période, notamment en dehors du terrain, au vu de l'incertitude totale qui règne sur son avenir.
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Après 10 saisons historiques : le parcours d'Omar Al Somah en championnat saoudien est-il terminé ?
Al-Hazm annonce le départ d'Al-Soma
Le club d'Al-Hazm a annoncé, ce samedi, le départ de son attaquant syrien Omar Al Somah, l'un des 10 joueurs à avoir quitté l'équipe à l'issue de la saison dernière.
Cette décision intervient après une seule saison passée par l'attaquant syrien à Al-Hazm, au cours de laquelle il a disputé 26 matches, inscrivant 9 buts et délivrant une passe décisive.
Une destination mystérieuse
Al-Somah n'a toujours pas révélé sa destination, alors que tous les clubs auxquels son nom a été associé ont nié vouloir le recruter.
Cela a commencé avec le club d'Al-Feiha, qui a confirmé n'avoir mené aucune négociation avec Al-Somah, en juin dernier, après que son nom lui a été associé.
Par la suite, le club d'Al-Faisaly, tout juste promu en Roshn Saudi League, a démenti l'existence de négociations avec l'attaquant syrien en vue de renforcer ses rangs la saison prochaine.
10 saisons historiques
Toutes les spéculations laissent entendre qu'Al Soma pourrait quitter définitivement le championnat saoudien, après 10 saisons qu'il y a disputées avec 3 clubs différents.
Al Soma a joué pour Al-Ahli depuis 2014, lorsqu'il l'a rejoint en provenance d'Al-Qadisiya du Koweït, avant de le quitter en 2022 en direction d'Al-Arabi du Qatar.
Après deux saisons et demie au Qatar, l'attaquant syrien est revenu dans le championnat saoudien, en janvier 2025, par la porte d'Al-Orobah.
Après la relégation de son équipe, Omar Al Soma a rejoint les rangs d'Al-Hazm pour y jouer tout au long de la saison dernière, avant de le quitter.
Le meilleur buteur de l'histoire du championnat saoudien
Au cours de ces dix saisons, Al Soma a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du championnat saoudien, en devenant son meilleur buteur historique à l'ère du professionnalisme.
L'attaquant syrien occupe la première place avec un total de 161 buts, soit 6 buts d'avance sur l'attaquant marocain Abderrazak Hamdallah, qui en a marqué 155.
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