« Apportez quelque chose de difficile à contrer » : Bastian Schweinsteiger surprend avec son onze de rêve allemand pour la Coupe du monde 2026

Devant cette ligne, Schweinsteiger opte pour la prudence dans sa défense à quatre. Le Borussien Nico Schlotterbeck est préféré à Antonio Rüdiger (Real Madrid) et forme la charnière centrale avec Jonathan Tah (FC Bayern Munich). Sur les côtés, sans surprise, Joshua Kimmich (FC Bayern Munich) et David Raum (RB Leipzig) sont alignés comme attendu.

Au milieu de terrain, le choix est plus discuté : aux côtés d’Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Munich), incoutournable, Schweinsteiger préfère Leon Goretzka (FC Bayern Munich), son coéquipier au club, plutôt que Felix Nmecha (BVB).

Un peu plus haut sur le terrain, Florian Wirtz (FC Liverpool) et Jamal Musiala (FC Bayern Munich) ont leur place assurée dans le onze de départ, mais Schweinsteiger surprend avec son choix pour l’aile gauche offensive. C’est en effet Chris Führich (VfB Stuttgart) qui est aligné, une décision surprenante puisque l’attaquant de 28 ans n’a rejoint l’équipe nationale que récemment, en tant que choix de dernière minute de Julian Nagelsmann.

« Chris Führich a bien progressé à Stuttgart. Il apporte toujours quelque chose de difficile à défendre », explique Schweinsteiger pour justifier son choix de ce dribbleur rapide, actuellement en grande forme, issu du club vainqueur en titre de la Coupe d’Allemagne. Son collègue expert Dietmar Hamann s’était lui aussi récemment prononcé en faveur d’une sélection en Coupe du monde pour ce joueur de 28 ans.