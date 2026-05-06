Contrairement à plusieurs de ses collègues experts, il n’anticipe pas le retour de son ancien partenaire du Bayern, Manuel Neuer, en équipe nationale allemande et désigne donc Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) comme gardien titulaire de l’équipe d’Allemagne.
Traduit par
« Apportez quelque chose de difficile à contrer » : Bastian Schweinsteiger surprend avec son onze de rêve allemand pour la Coupe du monde 2026
Devant cette ligne, Schweinsteiger opte pour la prudence dans sa défense à quatre. Le Borussien Nico Schlotterbeck est préféré à Antonio Rüdiger (Real Madrid) et forme la charnière centrale avec Jonathan Tah (FC Bayern Munich). Sur les côtés, sans surprise, Joshua Kimmich (FC Bayern Munich) et David Raum (RB Leipzig) sont alignés comme attendu.
Au milieu de terrain, le choix est plus discuté : aux côtés d’Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Munich), incoutournable, Schweinsteiger préfère Leon Goretzka (FC Bayern Munich), son coéquipier au club, plutôt que Felix Nmecha (BVB).
Un peu plus haut sur le terrain, Florian Wirtz (FC Liverpool) et Jamal Musiala (FC Bayern Munich) ont leur place assurée dans le onze de départ, mais Schweinsteiger surprend avec son choix pour l’aile gauche offensive. C’est en effet Chris Führich (VfB Stuttgart) qui est aligné, une décision surprenante puisque l’attaquant de 28 ans n’a rejoint l’équipe nationale que récemment, en tant que choix de dernière minute de Julian Nagelsmann.
« Chris Führich a bien progressé à Stuttgart. Il apporte toujours quelque chose de difficile à défendre », explique Schweinsteiger pour justifier son choix de ce dribbleur rapide, actuellement en grande forme, issu du club vainqueur en titre de la Coupe d’Allemagne. Son collègue expert Dietmar Hamann s’était lui aussi récemment prononcé en faveur d’une sélection en Coupe du monde pour ce joueur de 28 ans.
- Getty Images Sport
Schweinsteiger opte pour Kai Havertz en tant que « neuf »
En attaque, la lutte pour une place dans le onze de départ reste indécise. Selon Schweinsteiger, Nick Woltemade (Newcastle United), Dennis Undav (VfB Stuttgart) et Kai Havertz (FC Arsenal) sont en course ; mais c’est le joueur des Gunners qui devrait l’emporter de justesse.
Selon l’expert TV de Nagelsmann, des jeunes comme Lennart Karl (Bayern Munich) ou Said El Mala (1. FC Cologne) pourraient bien être sélectionnés pour la Coupe du monde, mais plutôt en tant que remplaçants dynamiques que comme titulaires.