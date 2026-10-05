Conte a remporté des titres de champion aussi bien en Angleterre qu’en Italie, ce qui fait de lui un candidat évident pour les plus grands postes en Europe. Outre United, la Juventus a également été associée à son ancien entraîneur, même si le club de Serie A a récemment apporté son soutien à l’actuel coach, Luciano Spalletti.

Pour Conte, tout nouveau projet potentiel doit s’accompagner d’un désir féroce d’atteindre le succès ultime. Le passionné Italien a clairement indiqué qu’il voulait seulement travailler dans un environnement qui vise la grandeur.

Il a ajouté : « Si vous allez dans un club dont l’histoire parle d’elle-même, une histoire faite de trophées, de titres de champion et de victoires, vous ne pouvez honorer cette histoire que d’une seule manière : en ayant l’ambition de ramener ce club, s’il n’en est pas là aujourd’hui, à lutter pour ces objectifs.

« Je sais parfaitement qu’une seule équipe peut gagner chaque année, mais je dois porter dans mon cœur, et inculquer dans le cœur des supporters, de mes joueurs et de mes dirigeants, cette étincelle, cet espoir qui vous fait dire : “Putain, on peut gagner”.

« Il y a beaucoup de clubs qui ont quelque peu perdu de vue leur histoire. J’aimerais rejoindre l’un de ces clubs pour dépoussiérer cette histoire et la faire briller à nouveau. Des clubs où il y a de la pression, où, au final, vous savez parfaitement que vous n’y allez pas seulement pour participer, mais pour rivaliser. »