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Antonio Conte brise le silence sur le poste à Manchester United et un retour en Premier League
Conte tempère sur un retour rapide
Conte a calmé les spéculations selon lesquelles il serait prêt à revenir immédiatement sur un banc. L’ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham est sans club depuis son départ de Naples cet été. Cependant, l’Italien a refusé d’exclure totalement un retour en Angleterre à l’avenir.
United a été fortement associé à Conte après un début de saison calamiteux sous les ordres de Carrick. Manchester United a connu l’un de ses pires départs de son histoire en Premier League. Pour ne rien arranger, les hommes de Carrick ont récemment été éliminés de la Carabao Cup après une défaite contre Brighton.
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Le football anglais utilise des bazookas financiers
Dans un entretien accordé à The Athletic, Conte a admis qu’un autre rôle dans le football anglais l’attirait encore. Il a également déclaré qu’il envisagerait d’accepter un poste en cours de saison « si cela en vaut la peine », avant de souligner l’immense puissance financière de la Premier League.
« En Angleterre aujourd’hui, ils utilisent des bazookas, alors que partout ailleurs, on utilise encore un pistolet », a expliqué Conte. « Mais nous devons aussi faire attention à la façon dont l’argent est dépensé. C’est pour cela que nous parlions plus tôt de faire les bonnes évaluations, d’avoir une vision, parce que vous pouvez très bien avoir l’argent, mais vous devez le dépenser intelligemment. »
Honorer une histoire de victoires
Conte a remporté des titres de champion aussi bien en Angleterre qu’en Italie, ce qui fait de lui un candidat évident pour les plus grands postes en Europe. Outre United, la Juventus a également été associée à son ancien entraîneur, même si le club de Serie A a récemment apporté son soutien à l’actuel coach, Luciano Spalletti.
Pour Conte, tout nouveau projet potentiel doit s’accompagner d’un désir féroce d’atteindre le succès ultime. Le passionné Italien a clairement indiqué qu’il voulait seulement travailler dans un environnement qui vise la grandeur.
Il a ajouté : « Si vous allez dans un club dont l’histoire parle d’elle-même, une histoire faite de trophées, de titres de champion et de victoires, vous ne pouvez honorer cette histoire que d’une seule manière : en ayant l’ambition de ramener ce club, s’il n’en est pas là aujourd’hui, à lutter pour ces objectifs.
« Je sais parfaitement qu’une seule équipe peut gagner chaque année, mais je dois porter dans mon cœur, et inculquer dans le cœur des supporters, de mes joueurs et de mes dirigeants, cette étincelle, cet espoir qui vous fait dire : “Putain, on peut gagner”.
« Il y a beaucoup de clubs qui ont quelque peu perdu de vue leur histoire. J’aimerais rejoindre l’un de ces clubs pour dépoussiérer cette histoire et la faire briller à nouveau. Des clubs où il y a de la pression, où, au final, vous savez parfaitement que vous n’y allez pas seulement pour participer, mais pour rivaliser. »
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Raviver cette étincelle de la victoire
Alors que Conte semble disposé à prendre son temps, la pression continue de monter autour de Carrick à Manchester. United cherche désespérément des solutions pour redresser une saison décevante. Si une opportunité se présente à Old Trafford ou ailleurs, Conte semble prêt à exiger un engagement total du club qui finira par l’engager.
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