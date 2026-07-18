Angleterre, Tuchel et le « catenaccio » : « Je ne regrette pas mes choix. La petite finale ? Personne ne veut la disputer. »

« Je ne regrette pas mes choix », a affirmé l'entraîneur allemand en conférence de presse. « J’ai senti que le match basculait, que nous devenions trop passifs, alors j’ai voulu aider l’équipe. » Une prise de position ferme, après les critiques reçues pour ses remplacements et ses choix tactiques, jugés trop défensifs,alors que l’Angleterre, pourtant en tête au score, s’est fait rattraper par l’Argentine.





Tuchel a expliqué avoir agi en suivant son instinct et l’expérience acquise sur le banc : « Le résultat n’a pas été au rendez-vous et j’assume naturellement la responsabilité des décisions prises. Ce sont des choix qui se font sous pression, en plein cœur du match. »





Le sélectionneur anglais a par ailleurs exclu de chercher un bouc émissaire au sein du groupe : « S’il faut trouver quelqu’un à blâmer, c’est moi. Je suis le sélectionneur. Mais je ne pense pas qu’il y ait une seule personne à accuser. »