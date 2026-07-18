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TuchelGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Angleterre, Tuchel et le « catenaccio » : « Je ne regrette pas mes choix. La petite finale ? Personne ne veut la disputer. »

Angleterre
France vs Angleterre
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Coupe du monde

Le sélectionneur de l’équipe d’Angleterre analyse la demi-finale perdue face à l’Argentine et livre son avis sur la « petite finale » de ce soir contre la France.

À la veille de la petite finale de la Coupe du monde contre la France, Thomas Tuchel analyse la douloureuse demi-finale perdue 2-1 face à l’Argentine. Le sélectionneur allemand de l’Angleterre assume ses responsabilités tout en défendant avec fermeté les choix tactiques opérés durant la rencontre.

  • AUCUN REGRET

    « Je ne regrette pas mes choix », a affirmé l'entraîneur allemand en conférence de presse. « J’ai senti que le match basculait, que nous devenions trop passifs, alors j’ai voulu aider l’équipe. » Une prise de position ferme, après les critiques reçues pour ses remplacements et ses choix tactiques, jugés trop défensifs,alors que l’Angleterre, pourtant en tête au score, s’est fait rattraper par l’Argentine.


    Tuchel a expliqué avoir agi en suivant son instinct et l’expérience acquise sur le banc : « Le résultat n’a pas été au rendez-vous et j’assume naturellement la responsabilité des décisions prises. Ce sont des choix qui se font sous pression, en plein cœur du match. »


    Le sélectionneur anglais a par ailleurs exclu de chercher un bouc émissaire au sein du groupe : « S’il faut trouver quelqu’un à blâmer, c’est moi. Je suis le sélectionneur. Mais je ne pense pas qu’il y ait une seule personne à accuser. »

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  • Ce soir, l'Angleterre affrontera la France à Miami lors du match pour la troisième place. Un rendez-vous que, comme l'avait admis Tuchel lui-même juste après l'élimination, aucune des deux équipes nationales n'aurait souhaité disputer : « Personne ne veut jouer ce match, pas même les joueurs français. Tout comme nous, eux aussi voulaient être en finale et ont tout donné pour y parvenir. »


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