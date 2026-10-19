Sarina Wiegman restera à la tête de l'Angleterre même après la Coupe du monde prévue au Brésil en 2027. La prolongation de son contrat de deux ans, jusqu'en 2029, est officielle. La Néerlandaise de 56 ans a mené l'Angleterre à la victoire lors des deux dernières éditions de l'Euro.
Angleterre : la prolongation de Sarina Wiegman est officielle, elle reste en poste jusqu’en 2029
OBJECTIF BRÉSIL 2027
« Je suis très heureuse de pouvoir poursuivre mon parcours, je ne pourrais pas imaginer meilleur travail dans le monde du football », a-t-elle déclaré. « Travailler pour une organisation de classe mondiale comme la FA, aux côtés de tant de personnes qui se consacrent à la réussite des équipes nationales anglaises et au développement de notre sport, est pour moi une source d’enthousiasme. Je me concentre désormais sur le barrage. Une mission importante nous attend : nous assurer une place au Brésil. »
COMBIEN GAGNE- T-IL ?
Selon la presse anglaise, l’ancienne sélectionneuse des Pays-Bas est l’entraîneuse la mieux payée au monde : elle gagne environ 1,3 million d’euros par an.
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