« Je suis très heureuse de pouvoir poursuivre mon parcours, je ne pourrais pas imaginer meilleur travail dans le monde du football », a-t-elle déclaré. « Travailler pour une organisation de classe mondiale comme la FA, aux côtés de tant de personnes qui se consacrent à la réussite des équipes nationales anglaises et au développement de notre sport, est pour moi une source d’enthousiasme. Je me concentre désormais sur le barrage. Une mission importante nous attend : nous assurer une place au Brésil. »



