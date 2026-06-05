En mars 2026, Lucy Bronze a disputé son 145e match avec l’Angleterre, dépassant Karen Carney pour se hisser à la troisième place du classement des joueuses les plus capées de l’histoire de l’équipe. « Je n’aurais jamais imaginé atteindre ne serait-ce que 100 sélections, et encore moins dépasser quelqu’un comme Karen Carney. Pour moi, c’était une légende, quelqu’un que j’admirais en grandissant et l’un de mes modèles », a-t-elle déclaré. Elle a qualifié d’« incroyable » sa place dans ce classement, aux côtés des grandes figures de l’équipe d’Angleterre. Bronze peut-elle encore grimper ? Elle ne semble certainement pas ralentir, mais combien de sélections lui manque-t-il pour monter plus haut ?

Et qu’en est-il des autres stars de cette équipe d’Angleterre ? Bronze est actuellement la seule joueuse de l’effectif à figurer parmi les 10 plus capées, mais plusieurs membres du groupe de Wiegman progressent dans le classement. Alex Greenwood, avec 113 sélections, est aux portes du top 10, tandis que Keira Walsh et Georgia Stanway semblent promises à y entrer à leur tour. Walsh compte 105 sélections à 29 ans, contre 95 pour Stanway, âgée de 27 ans. Les chiffres de Lauren Hemp sont eux aussi remarquables : elle a déjà disputé 80 matches avec son pays à seulement 26 ans.

Quels records tentent-elles donc de battre et à quelle distance se trouvent-elles des premières du classement ? Quelles joueuses ont disputé le plus de matches avec l’équipe nationale féminine d’Angleterre ? GOAL passe en revue les joueuses les plus capées de son histoire...