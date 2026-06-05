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Lucy Bronze England Euro 2025 trophyGetty Images
Ameé Ruszkai
Traduit par

Angleterre féminine : Lucy Bronze, Jill Scott, Fara Williams et les joueuses les plus capées de l’histoire

Angleterre
Women's football
Coupe du monde
Euro féminin
L. Bronze

L’équipe nationale féminine d’Angleterre a connu de nombreux succès ces dernières années, remportant le Championnat d’Europe en 2022 et 2025 et atteignant la finale de la Coupe du monde féminine 2023. Les joueuses qui ont participé à ces succès sous les ordres de Sarina Wiegman commencent désormais à entrer dans les livres des records, tant pour leur nombre de sélections que pour leurs trophées.

En mars 2026, Lucy Bronze a disputé son 145e match avec l’Angleterre, dépassant Karen Carney pour se hisser à la troisième place du classement des joueuses les plus capées de l’histoire de l’équipe. « Je n’aurais jamais imaginé atteindre ne serait-ce que 100 sélections, et encore moins dépasser quelqu’un comme Karen Carney. Pour moi, c’était une légende, quelqu’un que j’admirais en grandissant et l’un de mes modèles », a-t-elle déclaré. Elle a qualifié d’« incroyable » sa place dans ce classement, aux côtés des grandes figures de l’équipe d’Angleterre. Bronze peut-elle encore grimper ? Elle ne semble certainement pas ralentir, mais combien de sélections lui manque-t-il pour monter plus haut ?

Et qu’en est-il des autres stars de cette équipe d’Angleterre ? Bronze est actuellement la seule joueuse de l’effectif à figurer parmi les 10 plus capées, mais plusieurs membres du groupe de Wiegman progressent dans le classement. Alex Greenwood, avec 113 sélections, est aux portes du top 10, tandis que Keira Walsh et Georgia Stanway semblent promises à y entrer à leur tour. Walsh compte 105 sélections à 29 ans, contre 95 pour Stanway, âgée de 27 ans. Les chiffres de Lauren Hemp sont eux aussi remarquables : elle a déjà disputé 80 matches avec son pays à seulement 26 ans.

Quels records tentent-elles donc de battre et à quelle distance se trouvent-elles des premières du classement ? Quelles joueuses ont disputé le plus de matches avec l’équipe nationale féminine d’Angleterre ? GOAL passe en revue les joueuses les plus capées de son histoire...

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    10Kelly Smith (117 sélections)

    Largement considérée comme la meilleure joueuse de l’histoire de l’Angleterre, Kelly Smith a fait ses débuts en sélection en 1995 et connu une remarquable carrière internationale de 19 ans. L’attaquante emblématique a inscrit 46 buts avant de prendre sa retraite internationale en 2014. Elle était alors la meilleure buteuse de l’histoire de l’Angleterre chez les femmes, un record battu par Ellen White en 2021. Elle occupe toujours la deuxième place de ce classement et la dixième pour le nombre de sélections, avec 117.

  • Steph Houghton England Women 2018Getty Images

    9Steph Houghton (121 sélections)

    Capitaine de l’Angleterre pendant huit ans, Steph Houghton a été une figure clé de l’équipe qui a commencé à réduire l’écart avec les principales prétendantes au titre dans les années 2010. Membre de la sélection qui a décroché une troisième place historique à la Coupe du monde 2015, elle a contribué à mener son pays en demi-finales de l’Euro 2017 et de la Coupe du monde 2019, avant d’honorer sa 121e et dernière sélection en 2021.

  • Gillian Coultard England Women 1997Getty Images

    8Gillian Coultard (125 sélections)

    Première femme à atteindre les 100 sélections avec l’Angleterre, Gillian Coultard a aussi été, à une époque, l’une des cinq seules personnes, hommes et femmes confondus, à franchir ce cap. Ancienne capitaine de l’équipe d’Angleterre, elle en a été l’un des piliers avant le tournant du siècle. La milieu de terrain a fait ses débuts en 1981, à 18 ans, et a cumulé 125 sélections au cours des 19 années suivantes, avant d’annoncer sa retraite internationale fin 2000.

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  • Rachel Yankey England Women 2013Getty Images

    7Rachel Yankey (129 sélections)

    Autre grande figure de l’équipe d’Angleterre, dont la carrière internationale a traversé plusieurs époques, Rachel Yankey a connu sa première sélection en 1997 et l’a célébrée par un but lors d’une victoire 4-0 contre l’Écosse. Elle n’était que la deuxième Anglaise, après Coultard, à atteindre les 100 sélections avec l’équipe nationale. Elle a pris sa retraite avec 129 sélections à son actif, après avoir dépassé, vers la fin de sa carrière, le record de l’Angleterre alors détenu par Peter Shilton avec 125 sélections.

  • Casey Stoney England Women 2011Getty Images

    6Casey Stoney (130 sélections)

    Après ses débuts en 2000, Casey Stoney a vu les ambitions de l’Angleterre changer radicalement au cours de ses 18 années de carrière internationale : d’une simple qualification pour les grandes compétitions, l’objectif est devenu de les remporter. La défenseure a joué un rôle crucial dans le parcours de l’Angleterre jusqu’à la finale de l’Euro 2009, une première pour la sélection, avant de contribuer aux qualifications pour les demi-finales de la Coupe du monde 2015 et de l’Euro 2017. Stoney a totalisé 130 sélections avant d’annoncer sa retraite internationale en 2018.

  • Alex Scott England Women 2016Getty Images

    5Alex Scott (140 sélections)

    Si sa carrière internationale de 13 ans a été plus courte que celle de nombreuses joueuses de cette liste, Alex Scott a tout de même cumulé 140 sélections, un total très impressionnant qui la place au cinquième rang des joueuses les plus capées de l’Angleterre. Titulaire incontournable au poste d’arrière droite lors des parcours réussis à l’Euro 2009, à la Coupe du monde 2015 et à l’Euro 2017, Scott a énormément poussé Lucy Bronze à progresser avant de mettre un terme à sa carrière internationale, comme l’a souligné celle qui allait finalement prendre sa place.

  • Karen Carney England Women 2013Getty

    4Karen Carney (144 sélections)

    Parmi les joueuses les plus talentueuses de l’histoire de l’Angleterre, Karen Carney figure également en haut des classements des sélections et des buts avec son équipe nationale. Après ses débuts en 2005, elle a porté le maillot de l’Angleterre à 144 reprises et inscrit 33 buts. Ce dernier total la place encore aujourd’hui à la septième place du classement des meilleures buteuses, à égalité avec une autre joueuse. Sa dernière compétition a été la Coupe du monde 2019, lors de laquelle l’Angleterre est passée tout près de la finale.

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    3Lucy Bronze (148 sélections)

    Lucy Bronze est la seule joueuse de l’Angleterre encore en activité à figurer sur cette liste. Elle s’est récemment hissée à la troisième place, dépassant le total de Carney lors de la victoire 2-0 de l’Angleterre contre l’Islande, match au cours duquel elle a inscrit un but et délivré une passe décisive. Bronze a fait ses débuts en 2013 et occupe presque sans interruption le poste d’arrière droite depuis la retraite de Scott en 2017. Elle a joué un rôle essentiel dans les sacres à l’Euro 2022 et à l’Euro 2025, ainsi que dans le parcours historique jusqu’à la finale de la Coupe du monde 2023. Son total de 22 buts est également remarquable pour une joueuse évoluant en défense.

  • Jill Scott England 2022Getty

    2Jill Scott (161 sélections)

    Jill Scott a mis un terme à ses 16 années de carrière internationale de la plus belle des manières en 2022, après avoir aidé l’Angleterre à remporter son premier tournoi majeur. L’expérience de la milieu de terrain a compté dans ce sacre au Championnat d’Europe, quelque 13 ans après qu’elle avait envoyé l’Angleterre en finale de l’Euro 2009 alors qu’elle était encore une jeune joueuse prometteuse, grâce à un but inscrit en prolongation contre les Pays-Bas. Elle est l’une des deux seules joueuses anglaises à avoir atteint les 150 sélections.

  • Fara Williams England Women 2013Getty Images

    1Fara Williams (172 sélections)

    Le record de 172 sélections de Fara Williams avec l’Angleterre semblait depuis longtemps hors d’atteinte. La milieu de terrain a fait ses débuts en 2001 et a joué jusqu’en 2019. Le moment marquant de sa carrière en sélection reste le penalty qu’elle a inscrit pour offrir à l’Angleterre sa toute première victoire face à l’Allemagne et une remarquable troisième place à la Coupe du monde 2015. C’était le 40e et dernier but de Williams pour son pays, un total qui la place également au cinquième rang des meilleures buteuses de tous les temps.

    Bronze pourrait-elle finir par battre son record de sélections ? Ce serait un sacré exploit pour la défenseure de 34 ans. 