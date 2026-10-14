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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai
Traduit par

Angleterre féminine en 2026 : calendrier et résultats, programme des matches de la sélection anglaise, chaînes TV, streaming et comment les regarder

Angleterre
World Cup Qualification UEFA
Coupe du monde
Women's football

Le guide complet de l’année de l’équipe féminine d’Angleterre : comment suivre ses matches en direct et bien plus encore

L’équipe nationale féminine d’Angleterre abordait 2025 avec un objectif majeur : défendre son titre européen. En battant l’Espagne aux tirs au but en finale du Championnat d’Europe, elle y est parvenue. La tâche n’a pas été facile pour l’Angleterre en Suisse : il lui a également fallu une séance de tirs au but pour éliminer la Suède en quart de finale, puis une prolongation pour venir à bout de l’Italie en demi-finale. Mais l’équipe de Sarina Wiegman a de nouveau triomphé, prenant sa revanche sur l’Espagne après sa défaite en finale de la Coupe du monde féminine 2023.

En 2026, l’Angleterre cherchait à battre une nouvelle fois l’Espagne, cette fois dans son groupe de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027. Seule l’équipe terminant en tête du classement se qualifierait directement pour le tournoi au Brésil, les autres devant passer par les barrages. Mais cette fois, l’Espagne a pris sa revanche sur l’Angleterre, envoyant l’équipe de Wiegman en barrages, qui se dérouleront au second semestre 2026.

GOAL vous présente tout ce qu’il faut savoir sur le calendrier, les rencontres et les résultats de l’Angleterre, ainsi que sur les moyens de suivre l’équipe.

  • Quels résultats l’équipe féminine d’Angleterre a-t-elle obtenus en 2026 ?

    L’Angleterre a parfaitement lancé sa campagne de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027 en remportant ses quatre premiers matches, dont celui contre l’Espagne à Wembley. À deux journées de la fin, elle occupait la tête de son groupe. Avec une seule place de qualification directe en jeu, il lui suffisait de prendre un point sur le terrain de l’Espagne, le 5 juin, pour valider son billet pour le tournoi au Brésil.

    Mais rien ne s’est passé comme prévu à Majorque. Battue 4-0 par l’Espagne, qui lui a ravi la tête du groupe, l’Angleterre a subi sa plus lourde défaite depuis l’arrivée de Wiegman, et même depuis 17 ans. Elle devait alors compter sur un sérieux coup de pouce de l’Islande, mais celle-ci s’est inclinée 6-1 face à l’Espagne. La victoire de l’Angleterre contre l’Ukraine n’a donc servi à rien : elle devra passer par les barrages.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Quels matchs sont au programme de l’équipe féminine d’Angleterre en 2026 ?

    L’Angleterre devait donc franchir deux tours de barrages pour la Coupe du monde, chacun disputé en matches aller-retour. Lors du premier, pendant la trêve internationale d’octobre, elle a battu la Grèce, alors 59e au classement mondial, pour accéder au second tour.

    L’Angleterre affrontera désormais l’Ukraine, qu’elle a déjà battue deux fois en 2026, lors de la dernière trêve internationale de l’année. L’équipe victorieuse se qualifiera pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil.

    Si l’Angleterre franchit cet ultime obstacle et décroche sa place pour le tournoi, elle connaîtra ses adversaires en phase de groupes lors du tirage au sort du 11 décembre.

  • Comment regarder l’équipe féminine d’Angleterre en 2026

    Les droits de diffusion des matches de l’équipe nationale féminine d’Angleterre ne sont pas les mêmes que ceux de l’équipe masculine : ITV diffuse les rencontres de l’Angleterre. Les matches sont retransmis en direct sur ses différentes chaînes, souvent sur ITV1 ou ITV4, ainsi que sur ITVX, son service de streaming.

    La situation peut toutefois changer si l’Angleterre affronte l’Écosse, le pays de Galles ou l’Irlande du Nord. La BBC détient les droits de diffusion des matches des autres nations britanniques. Ainsi, le déplacement de l’Angleterre à Glasgow pour affronter l’Écosse fin 2023 avait été diffusé sur BBC One plutôt que sur ITV.

    Pour les supporters de l’Angleterre aux États-Unis, fuboTVest la meilleure option pour regarder les matches de l’équipe féminine. De manière générale, FOX et FS1 ont diffusé les matches du Championnat d’Europe, tandis que certaines rencontres sont également retransmises sur ESPN.

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  • Calendrier de l’équipe féminine d’Angleterre en 2026

    DateHeure (Royaume-Uni)MatchCompétitionStade
    3 mars17 hUkraine 1-6 AngleterreQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 : phase de groupesMardan Stadium, Antalya
    7 mars12 h 30Angleterre 2-0 IslandeQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 : phase de groupesThe City Ground, Nottingham
    14 avril19 hAngleterre 1-0 EspagneQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 : phase de groupesWembley Stadium, Londres
    18 avril17 h 30Islande 0-1 AngleterreQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 : phase de groupesLaugardalsvollur Stadium, Reykjavik
    5 juin20 hEspagne 4-0 AngleterreQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 : phase de groupesEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 juin20 hAngleterre 3-0 UkraineQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 : phase de groupesHill Dickinson Stadium, Liverpool
    9 octobre17 h 30Grèce 1-3 AngleterreQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 : premier tour des barragesPankritio Stadium, Héraklion
    13 octobre19 h 30Angleterre 5-0 GrèceQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 : premier tour des barragesKing Power Stadium, Leicester
    À confirmerÀ confirmerUkraine contre AngleterreQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 : deuxième tour des barragesÀ confirmer
    5 décembreÀ confirmerAngleterre contre UkraineQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 : deuxième tour des barragesWembley Stadium, Londres

    D’autres rencontres et des précisions pour 2026 seront annoncées en temps voulu.