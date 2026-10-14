L’équipe nationale féminine d’Angleterre abordait 2025 avec un objectif majeur : défendre son titre européen. En battant l’Espagne aux tirs au but en finale du Championnat d’Europe, elle y est parvenue. La tâche n’a pas été facile pour l’Angleterre en Suisse : il lui a également fallu une séance de tirs au but pour éliminer la Suède en quart de finale, puis une prolongation pour venir à bout de l’Italie en demi-finale. Mais l’équipe de Sarina Wiegman a de nouveau triomphé, prenant sa revanche sur l’Espagne après sa défaite en finale de la Coupe du monde féminine 2023.

En 2026, l’Angleterre cherchait à battre une nouvelle fois l’Espagne, cette fois dans son groupe de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027. Seule l’équipe terminant en tête du classement se qualifierait directement pour le tournoi au Brésil, les autres devant passer par les barrages. Mais cette fois, l’Espagne a pris sa revanche sur l’Angleterre, envoyant l’équipe de Wiegman en barrages, qui se dérouleront au second semestre 2026.

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