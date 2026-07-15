Encore face à face : il s’était écoulé plus de 20 ans depuis la dernière confrontation entre l’Angleterre et l’Argentine. En 2005, l’Angleterre s’était imposée 3-2 lors d’un match amical, même si la rencontre avait peu d’un simple rendez-vous de gala. Cette rivalité ne trouve pas son origine uniquement dans le célèbre quart de finale de la Coupe du monde 1986, comme on pourrait le croire. Il y a davantage, et nous allons explorer cette histoire en marge de la deuxième demi-finale de l’édition 2026.
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Angleterre-Argentine, l'histoire d'une rivalité acharnée : bien plus que la « Main de Dieu » de 1986, de l'expulsion de Rattin à celle de Beckham
LE VOL DU SIÈCLE
Quatre ans avant le « match du siècle » (Italie-Allemagne 4-3 a.p. en quart de finale de la Coupe du monde 1970 au Mexique), vingt ans avant le « but du siècle » (Maradona face à l’Angleterre, toujours au Mexique), une rencontre disputée en Angleterre reste, encore aujourd’hui, une plaie vive pour les Argentins : celle du « vol du siècle ». Entre-temps, quatre ans plus tôt au Chili, l’Angleterre s’était déjà imposée 3-1 lors de la toute première confrontation entre les deux sélections, en phase de groupes. Puis, en 1966, ce fut au tour des quarts de finale, remportés une nouvelle fois par les Européens sur le score de 1-0.
La rencontre est restée dans les annales non pas tant pour le but de Geoff Hurst, suite à un centre de Peters, mais pour l’expulsion du capitaine argentinAntonio Rattin, qui a mis près de huit minutes, entre protestations et explications, à quitter le terrain. À l’époque, les cartons n’existaient pas encore et Rattin, ne parlant que l’espagnol, ne put comprendre que l’arbitre allemand Rudolf Kreitlein venait de l’expulser. Ce chaos linguistique, observé par Wembley, inspira plus tard l’ancien arbitre Aston, qui introduisit en 1970 le système des cartons jaunes et rouges pour clarifier les sanctions.
Les Anglais ont ensuite poursuivi leur parcours et remporté le tournoi en battant l’Allemagne de l’Ouest en finale grâce au fameux but fantôme de Hurst, auteur d’un triplé lors de la victoire 4-2 en prolongation, seul triomphe des Trois Lions à ce jour. La mise en scène de Rattin, qui s’assit sur le tapis rouge réservé à la famille royale puis froissa et lança au loin un drapeau adverse avant de quitter la pelouse, marqua le début d’une rivalité qui exploserait dans les années 1980, bien au-delà du seul terrain footballistique.
LE BUT DU SIÈCLE APRÈS LA « MAIN DE DIEU »
En 1986, l’Angleterre affronte de nouveau l’Argentine en quarts de finale : Tout le monde, ou presque, se souvient de ce qui s’est passé sur la pelouse : Maradona a d’abord ouvert le score d’une main controversée, avant que Lineker n’égalise. Puis, l’Argentin a éliminé la moitié de l’équipe adverse, gardien Shilton inclus, pour inscrire le « But du Siècle » et sceller la victoire 2-1, ouvrant ainsi la voie vers la finale remportée contre la RFA. L’ambiance, déjà électrique, était encore exacerbée par le souvenir de la guerre des Malouines (avril-juin 1982, 74 jours) : quatre ans plus tôt, l’Angleterre avait repris aux Sud-Américains ce qu’ils nommaient les îles Malouines, mettant fin à la dictature de Videla. Éliminés en partie à cause de cette réalisation controversée, non sifflée par l’arbitre tunisien Ali Bin-Nasser, les Anglais vécurent cette défaite comme une humiliation difficile à effacer.
Un spectacle en 1998, des nerfs en 2002 : tel est le bilan de l’équipe sur la scène internationale.
Le match le plus captivant des cinq disputés en Coupe du monde entre les deux équipes reste, sans conteste, le huitième de finale de la Coupe du monde 1998 en France : Batistuta et Zanetti ont marqué pour l’Albiceleste, tandis qu’Owen, auteur d’un superbe solo, et Shearer ont répondu pour les Trois Lions, fixant le score à 2-2 à la 90^e minute. Après une prolongation sansdécision, la séance de tirs au but a souri à l’Argentine : Batty a vu sa tentative repoussée par Roa. La rencontre a également été marquée par la polémique : David Beckham a été expulsé pour un coup de pied au sol sur Diego Pablo Simeone.
Quatre ans plus tard, au Mondial 2002 en Corée et au Japon, c’est justement Beckham qui a tranché, sur penalty, lors d’un match bien moins spectaculaire disputé dans le cadre du groupe F, éliminant l’Argentine dès la phase de poules, remportée à la surprise générale par la Suède et comprenant également le Nigeria. Une sorte de revanche pour le « Spice Boy » dans ce qui est resté, pendant 24 ans, la dernière confrontation entre l’Angleterre et l’Argentine en Coupe du monde. Jamais l’enjeu n’a été l’accès à une finale : ce soir, la rencontre s’annonce, sur le plan footballistique, totalement inédite.
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