Angleterre-Argentine, l'histoire d'une rivalité acharnée : bien plus que la « Main de Dieu » de 1986, de l'expulsion de Rattin à celle de Beckham

Quatre ans avant le « match du siècle » (Italie-Allemagne 4-3 a.p. en quart de finale de la Coupe du monde 1970 au Mexique), vingt ans avant le « but du siècle » (Maradona face à l’Angleterre, toujours au Mexique), une rencontre disputée en Angleterre reste, encore aujourd’hui, une plaie vive pour les Argentins : celle du « vol du siècle ». Entre-temps, quatre ans plus tôt au Chili, l’Angleterre s’était déjà imposée 3-1 lors de la toute première confrontation entre les deux sélections, en phase de groupes. Puis, en 1966, ce fut au tour des quarts de finale, remportés une nouvelle fois par les Européens sur le score de 1-0.

La rencontre est restée dans les annales non pas tant pour le but de Geoff Hurst, suite à un centre de Peters, mais pour l’expulsion du capitaine argentinAntonio Rattin, qui a mis près de huit minutes, entre protestations et explications, à quitter le terrain. À l’époque, les cartons n’existaient pas encore et Rattin, ne parlant que l’espagnol, ne put comprendre que l’arbitre allemand Rudolf Kreitlein venait de l’expulser. Ce chaos linguistique, observé par Wembley, inspira plus tard l’ancien arbitre Aston, qui introduisit en 1970 le système des cartons jaunes et rouges pour clarifier les sanctions.

Les Anglais ont ensuite poursuivi leur parcours et remporté le tournoi en battant l’Allemagne de l’Ouest en finale grâce au fameux but fantôme de Hurst, auteur d’un triplé lors de la victoire 4-2 en prolongation, seul triomphe des Trois Lions à ce jour. La mise en scène de Rattin, qui s’assit sur le tapis rouge réservé à la famille royale puis froissa et lança au loin un drapeau adverse avant de quitter la pelouse, marqua le début d’une rivalité qui exploserait dans les années 1980, bien au-delà du seul terrain footballistique.