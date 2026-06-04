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World Cup kits GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Angleterre, Argentine, France et les 20 plus beaux maillots de la Coupe du monde 2026 : le classement

Opinion
Coupe du monde
Angleterre
Espagne
Argentine
Mexico
Curaçao
Algérie
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Allemagne
France
Croatie
Suède
Qatar
République Démocratique du Congo
Sénégal
Corée du Sud
Jordanie
Canada
Côte d'Ivoire
FEATURES

Plus qu'une semaine avant le coup d'envoi du plus grand spectacle au monde : la Coupe du monde 2026 débutera le 11 juin. Si la fièvre de la Coupe du monde ne vous a pas encore saisi, quoi de mieux pour entrer dans l'ambiance que de découvrir les plus beaux maillots qui seront à l'affiche cet été en Amérique du Nord ?

Avec l’élargissement historique du tournoi à 48 équipes et la décision, pour le moins surprenante, de certaines nations d’arborer trois tenues distinctes, plus de 100 maillots différents s’apprêtent à investir les stades nord-américains, établissant ainsi un nouveau record.

À une semaine du coup d’envoi, GOAL a passé au crible les tenues les plus convenues et les plus réussies pour vous livrer le classement des 20 meilleurs maillots qui brillera sur les terrains nord-américains cet été.

Voici notre sélection, classée par ordre de préférence, pour votre plus grand plaisir :


  • Senegal WC 26 home kitPUMA

    20Sénégal (à domicile)

    Il est vrai que ce maillot foisonne de détails, et c'est préférable à l'uniformité souvent proposée par les grandes nations africaines de la Coupe du monde. La tunique domicile du Sénégal s'inspire des autocars peints à la main de Dakar, arborant un imprimé abstrait qui capte immédiatement le regard. Dommage toutefois que PUMA ait atténué les couleurs.

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  • Algeria Away kit WC 26adidas

    19Algérie (en déplacement)

    Le logo « Trefoil » d’adidas Originals fait son retour sur les maillots extérieurs et leur donne un style résolument rétro. Le modèle algérien, sobre et élégant, présente des rayures estompées, une nuance de vert plus foncée sur les manches et une bordure rouge qui contraste efficacement. Le numéro décentré constitue enfin une touche particulièrement réussie.

  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    18Côte d’Ivoire (à domicile)

    La Côte d’Ivoire se distingue habituellement par ses maillots domicile orange vif, mais PUMA a élevé le niveau juste avant la Coupe du monde. Le maillot domicile des Éléphants affiche un motif animalier saisissant sur sa base orange classique, rehaussé de touches de vert sur les panneaux latéraux. Il incarne la passion unanime du pays pour le beau jeu.

  • Germany Away kit WC 26adidas

    17Allemagne (en déplacement)

    adidas a conçu un maillot extérieur inédit pour l’Allemagne, pays d’origine du géant de l’équipement sportif. Il se distingue par un fond bleu marine rehaussé de touches de « bleu aqua », une palette qui fusionne des teintes emblématiques de l’équipe nationale, des années 1950 aux années 1980. Le motif en chevrons qui parcourt l’ensemble du maillot se détache avec modernité.

  • South Korea WC 26 home kitNike

    16Corée du Sud (pays d’origine)

    Les maillots de l’équipe de Corée du Sud signés Nike se distinguent toujours par leur audace, et la version 2026 ne fait pas exception : Son Heung-min et ses coéquipiers comptent bien faire sensation une nouvelle fois en Amérique du Nord. Le design s’inspire habilement des paysages montagneux du pays et du motif tigré, sur une base « lobal red », évoquant l’embuscade d’un grand félin, l’un des symboles nationaux les plus emblématiques.

  • England WC 26 Home kitNike

    15Angleterre (équipe à domicile)

    Est-ce le maillot qui permettra enfin à l’Angleterre de mettre fin à une attente de 60 ans et de remporter un titre majeur chez les hommes ? C’est en tout cas ce que tout un pays espère. Pour ce nouveau maillot domicile des Three Lions, Nike puise dans les années 2000 et réinterprète l’iconique modèle Umbro. La version 2024 présente un motif subtil des Three Lions sur l’ensemble du tissu, des numéros rouges vifs ainsi que des bordures et des détails sur le col et les poignets.

  • Canada WC 26 home kit Nike

    14Canada (page d’accueil)

    Le Canada, l’un des pays hôtes, fera forte impression sur son propre terrain dans son nouveau maillot domicile Nike au design saisissant. Le fabricant américain de vêtements de sport a trouvé une façon originale d’intégrer le symbole culturel et naturel le plus emblématique du pays : la feuille d’érable. Un motif surdimensionné occupe le devant de la scène, la feuille étant soulignée par des nuances de rouge plus foncées sur l’ensemble du maillot.

  • Jordan WC third kit KelmeKelme

    13Jordanie (3^e)

    Oui, vous avez bien lu : certaines sélections disposeront effectivement d’un troisième maillot lors de la Coupe du monde. Si cette tendance ne vous fait pas trop penser à un de ces moments où l’on se dit « le football a perdu tout son sens », j’espère que vous apprécierez le troisième maillot de la Jordanie, signé Kelme. Sur un fond noir épuré, ce maillot se distingue par un motif floral discret qui recouvre la majeure partie du vêtement. Espérons simplement que nous aurons l’occasion de l’apercevoir sur le terrain.

  • Congo DR v Jamaica - FIFA World Cup 2026 Play-Off TournamentGetty Images Sport

    12République démocratique du Congo (page d’accueil)

    Umbro ne fait pas les choses à moitié avec le maillot domicile de la RD Congo, alors que cette nation africaine s'apprête à disputer une Coupe du monde pour la première fois depuis 1974, époque à laquelle elle s'appelait encore le Zaïre. Principalement bleu, avec des finitions soignées sur les manches et le col, ce maillot se distingue surtout par l'imprimé saisissant qui orne le torse, inspiré, semble-t-il, de la puissance et de l'agilité du léopard.

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    11Espagne (à domicile)

    Le maillot domicile adidas de l'Espagne, d'une grande sobriété, n'a rien de compliqué, mais ce bleu marine intense fait notamment son retour sur les empiècements des manches pour la première fois depuis le début des années 2000, lui conférant ainsi une touche rétro. Les champions d'Europe partiront à la conquête de l'Amérique du Nord, et ce maillot est à la hauteur de leur ambition, son look étant rehaussé par des rayures jaunes inspirées du drapeau national et de l'écusson.

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    10Qatar (à domicile)

    On ne l’attendait pas forcément dans notre top 10, mais la combinaison de couleurs et le motif en zigzag discret du maillot domicile du Qatar ont retenu notre attention. La teinte bordeaux est rehaussée de bordures et de numéros blancs, tandis que le motif central vertical s’inspire directement du drapeau national.

  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    9Argentine (à domicile)

    Fidèle à son savoir-faire, adidas poursuit sa collaboration fructueuse avec l’Argentine et dévoile en 2026 deux nouveaux maillots – domicile et extérieur – pour les champions du monde en titre. Pas de révolution : le modèle domicile reste fidèle à la célèbre teinte bleu céleste, traversée par trois bandes verticales, tandis que les « Three Stripes » et les finitions adoptent un noir contrastant. Une élégance épurée qui fait mouche.

  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    8Argentine (en déplacement)

    Championne en titre, l'Argentine vise un nouveau sacre en Amérique du Nord, et son maillot extérieur est une véritable réussite. Principalement noir, il met à l'honneur le riche patrimoine artistique du pays grâce à un motif bleu tourbillonnant, inspiré des motifs traditionnels, qui habille la poitrine. Des détails floraux raffinés, des plantes grimpantes et des touches de blanc parachèvent un ensemble élégant.

  • Croatia WC 26 away kitNike

    7Croatie (en déplacement)

    Habituellement, c’est le maillot domicile rouge et blanc de la Croatie qui attire l’attention, mais Nike a conçu un potentiel classique moderne avec son maillot extérieur pour les éternels outsiders. Ce modèle reprend le motif damier emblématique sur les côtés, décliné en deux tons de bleu, laissant un espace central pour le blason, le « Swoosh » et les numéros. On devrait le voir porté en dehors des terrains pendant de nombreuses années.

  • Sweden Away kit WC 26adidas

    6Suède (en déplacement)

    Si la Suède a choisi la sobriété pour son maillot domicile, la version extérieure se distingue nettement. Ce design, à la fois audacieux et élégant, marie un bleu foncé profond à un motif ondulé qui évoque la scène musicale et culturelle scandinave des années 1960-1970 (on pense bien sûr à ABBA). Un imprimé captivant qui devrait se démarquer lors des rencontres nord-américaines.

  • France WC 26 kit home Nike

    5France (page d’accueil)

    Nous sommes convaincus que la nouvelle tenue conçue par Nike pour l’équipe de France suscitera des réactions partagées, mais il faut saluer le courage de la marque pour avoir osé innover. Si les Bleus brillent cet été, ce maillot pourrait vite devenir un classique culte. Avec son grand col et son imprimé géométrique dégradé, il coche toutes les cases du style rétro et rompt radicalement avec ce que le géant américain a proposé aux Français ces seize dernières années.

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    4Allemagne (pays d’origine)

    Ce nouveau maillot donne envie de lever son verre et d'enfiler un costume traditionnel. Le géant allemand adidas aime rendre hommage au passé lorsqu’il conçoit un maillot pour son pays d’origine, et la nouvelle tenue domicile de la Nationalmannschaft est une pure merveille. Elle s’inspire clairement des designs de la fin des années 80 et du début des années 90, avec les couleurs du drapeau allemand qui s’étirent sur chaque épaule pour se rejoindre au milieu. Les designers espèrent qu’une équipe qui a déçu lors des derniers tournois saura lui faire honneur en Amérique du Nord.

  • Curacao away kit World Cupadidas

    3Curaçao (en déplacement)

    Avec ses 150 000 habitants, Curaçao est la plus petite nation à s’être qualifiée pour la Coupe du monde, mais elle fera forte impression dans son maillot extérieur adidas. Orné du « Trèfle » rétro, ce maillot à fond jaune pâle est parfaitement mis en valeur par un triomphe bleu foncé saisissant et les emblématiques « Trois Bandes » rouges, vertes et orange, qui ne manqueront pas d’attirer tous les regards.

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    2Japon (page d’accueil)

    Nous pouvons affirmer avec assurance qu’adidas n’a jamais proposé de mauvais design pour l’équipe nationale japonaise, et cet été ne fera pas exception. Évoquant les modèles « Teamgeist » du milieu des années 2000, la tunique domicile affiche un subtil côté rétro tout en restant résolument moderne. Pièce centrale : un motif abstrait inspiré de la brume emblématique qui caresse l’horizon japonais, là où la mer épouse le ciel. Le résultat est tout simplement superbe.

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    1Mexique (pays d’origine)

    Ce maillot pourrait-il mettre fin à la malédiction du « Quinto Partido » qui pèse sur le Mexique ? Hôte de la compétition, le pays n’a franchisé le cap des huitièmes de finale qu’à deux reprises, à domicile, en 1970 et 1986. Il espère rééditer cet exploit en exhibant son nouveau maillot domicile adidas. Orné de motifs traditionnels saisissants en vert foncé sur un fond plus clair, ce maillot incarne, selon la marque aux trois bandes, l’énergie et la fierté d’une nation qui vit et respire le beau jeu.