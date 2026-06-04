Angleterre, Argentine, France et les 20 plus beaux maillots de la Coupe du monde 2026 : le classement

Avec l’élargissement historique du tournoi à 48 équipes et la décision, pour le moins surprenante, de certaines nations d’arborer trois tenues distinctes, plus de 100 maillots différents s’apprêtent à investir les stades nord-américains, établissant ainsi un nouveau record.

À une semaine du coup d’envoi, GOAL a passé au crible les tenues les plus convenues et les plus réussies pour vous livrer le classement des 20 meilleurs maillots qui brillera sur les terrains nord-américains cet été.

Voici notre sélection, classée par ordre de préférence, pour votre plus grand plaisir :



