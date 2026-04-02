Analyse tactique : le manque de régularité de Christian Pulisic en équipe nationale américaine n'est pas surprenant – c'est tout simplement sa nature

« Les choses vont changer. »

Du moins, c'est ce qu'a déclaré Christian Pulisic. Et il se pourrait bien que ce soit le cas. Après la défaite 2-0 de l'équipe nationale américaine face au Portugal mardi soir à Atlanta, il était difficile de déterminer exactement ce qu'il fallait retenir de ce match. Le sélectionneur Mauricio Pochettino a quelque peu remanié son effectif. Il a procédé à de nombreux changements. Il a laissé certains grands noms sur le banc et en a fait tourner d'autres.

Le changement le plus marquant – et le seul à vraiment retenir l'attention – a été l'alignement de Christian Pulisic au poste de numéro 9. Il faut bien l'admettre, Pulisic est dans une impasse. L'attaquant milanais n'a marqué aucun but cette année civile, toutes compétitions confondues, et n'a plus trouvé le chemin des filets avec l'équipe nationale américaine depuis 2024. C'est étrange pour un joueur au talent si évident, et c'est une tendance plutôt inquiétante en cette année de Coupe du monde. Et bien qu'il serait tout à fait inexact de décrire Pulisic comme un buteur prolifique, ne pas marquer pendant une longue période à l'approche de la Coupe du monde n'est pas bon signe.

Pourtant, cela fait aussi partie du dilemme Pulisic. L’attaquant milanais est un excellent footballeur, mais s’il n’a jamais vraiment franchi le cap de la « classe mondiale », c’est parce que ses statistiques n’ont pas toujours été à la hauteur de son talent. Il peut influencer un match de multiples façons, mais il y a encore trop de phases où son impact dans le dernier tiers fait défaut. Cela ne signifie pas qu’il joue soudainement mal, ni qu’il n’est plus l’attaquant le plus dangereux des États-Unis. Cela suggère simplement que c’est peut-être ainsi que Pulisic se définit en tant que footballeur, et que les attentes devraient être ajustées en conséquence. Il est toujours capable de se montrer décisif dans les moments les plus importants, mais la régularité continue de lui échapper.