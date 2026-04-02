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Thomas Hindle

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Analyse tactique : le manque de régularité de Christian Pulisic en équipe nationale américaine n'est pas surprenant – c'est tout simplement sa nature

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Christian Pulisic n'a plus marqué pour l'équipe nationale américaine depuis 2024, mais, au final, c'est sa forme lors de la Coupe du monde qui compte vraiment.

« Les choses vont changer. »

Du moins, c'est ce qu'a déclaré Christian Pulisic. Et il se pourrait bien que ce soit le cas. Après la défaite 2-0 de l'équipe nationale américaine face au Portugal mardi soir à Atlanta, il était difficile de déterminer exactement ce qu'il fallait retenir de ce match. Le sélectionneur Mauricio Pochettino a quelque peu remanié son effectif. Il a procédé à de nombreux changements. Il a laissé certains grands noms sur le banc et en a fait tourner d'autres.

Le changement le plus marquant – et le seul à vraiment retenir l'attention – a été l'alignement de Christian Pulisic au poste de numéro 9. Il faut bien l'admettre, Pulisic est dans une impasse. L'attaquant milanais n'a marqué aucun but cette année civile, toutes compétitions confondues, et n'a plus trouvé le chemin des filets avec l'équipe nationale américaine depuis 2024. C'est étrange pour un joueur au talent si évident, et c'est une tendance plutôt inquiétante en cette année de Coupe du monde. Et bien qu'il serait tout à fait inexact de décrire Pulisic comme un buteur prolifique, ne pas marquer pendant une longue période à l'approche de la Coupe du monde n'est pas bon signe.

Pourtant, cela fait aussi partie du dilemme Pulisic. L’attaquant milanais est un excellent footballeur, mais s’il n’a jamais vraiment franchi le cap de la « classe mondiale », c’est parce que ses statistiques n’ont pas toujours été à la hauteur de son talent. Il peut influencer un match de multiples façons, mais il y a encore trop de phases où son impact dans le dernier tiers fait défaut. Cela ne signifie pas qu’il joue soudainement mal, ni qu’il n’est plus l’attaquant le plus dangereux des États-Unis. Cela suggère simplement que c’est peut-être ainsi que Pulisic se définit en tant que footballeur, et que les attentes devraient être ajustées en conséquence. Il est toujours capable de se montrer décisif dans les moments les plus importants, mais la régularité continue de lui échapper.

  • SS Lazio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    Après une excellente année 2025

    Tout d'abord, il convient d'examiner les statistiques. La saison 2024-2025 a été, de loin, la meilleure de la carrière de l'Américain. Ses chiffres n'avaient jamais été aussi bons. La qualité de son jeu était supérieure. Il a inscrit 20 buts et délivré autant de passes décisives en championnat, ce qui lui a valu la quatrième place au classement des meilleurs buteurs de l'élite italienne. Si l'on ajoute à cela la Ligue des champions et diverses compétitions de coupe, ce total grimpe à 27. Il n'y avait pas de meilleur joueur au Milan, et très peu d'autres étaient plus efficaces en Serie A dans l'ensemble.

    Puis, l'élan s'est en quelque sorte arrêté. En toute honnêteté, avec le recul, et si l'on se montre indulgent, Pulisic avait tout à fait le droit de faire l'impasse sur la Gold Cup l'été dernier. Il avait besoin de ce que l'ancien attaquant de l'équipe nationale américaine Charlie Davies a décrit comme une pause à la fois physique et mentale par rapport au football. Pulisic venait de réaliser sa meilleure saison, et avec plus de 12 mois épuisants à venir, manquer une seule compétition où l'enjeu était minime était loin d'être un crime.

    Au cours des premiers mois de cette saison, il a montré pourquoi un été d'entraînement individuel lui avait peut-être fait du bien. Les tactiques de Max Allegri étaient déroutantes au début – il utilisait Pulisic comme deuxième attaquant dans un 3-5-2 –, mais elles ont fonctionné. Pulisic a enchaîné les buts et les passes décisives en début de saison. Les Rossoneri étaient très tôt dans la course au titre, et Pulisic y était pour quelque chose. L'ambiance était, tout compte fait, plutôt bonne.

    Puis, les problèmes ont commencé pour Pulisic. Il s'est blessé lors d'un match contre l'Australie pendant la trêve internationale d'octobre et a manqué quatre matchs avec son club. Trois semaines plus tard, il a manqué un autre match pour cause de « problèmes musculaires ». Au total, du 14 octobre au 18 février, Pulisic n’a été titularisé que sept fois toutes compétitions confondues, et est entré en jeu à sept autres reprises. Pendant cette période, il n’a trouvé le chemin des filets qu’une seule fois, lors d’une victoire 3-0 contre Hellas Vérone le 28 décembre.

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  • Lazio Milan PulisicGetty Images

    Un début d'année 2026 difficile

    Ainsi, dès le début de l'année, les buts se sont taris. Et dans certains cas, il est assez facile de comprendre pourquoi. Parfois, Pulisic n'arrivait tout simplement pas à tirer au but. Mis à part un match frustrant où Milan a peiné pour arracher le match nul 1-1 face à un Genoa qui ne semblait pas très enclin à jouer au football, Pulisic n'a réussi que huit tirs. Seuls deux ont atteint leur cible, alors que l'équipe dans son ensemble en a enregistré 32.

    Sinon, cette année a surtout été marquée par un joueur un peu moins efficace devant le but qu'à son habitude. Il a tiré trois fois au but contre Parme. Aucun de ces tirs n'a trouvé le chemin des filets, et Milan s'est incliné 1-0 (Pulisic a joué une heure avant d'être remplacé – sans doute un changement prévu). Seul un de ses trois tirs a atteint le cadre contre Cremonense. La victoire serrée 1-0 contre l'Inter a été particulièrement pénible à regarder pour toutes les parties. Pulisic a eu une demi-occasion et a tiré à un mètre du but.

    La défaite 1-0 contre la Lazio a suscité de réelles inquiétudes. Pulisic a bien joué, dans l’ensemble. Aucun attaquant n’a eu plus de touches de balle ni créé plus d’occasions. Pulisic a été précis dans ses touches de balle et a bien combiné dans et autour de la surface de réparation de la Lazio. Il a tiré cinq fois au but. Deux tirs ont été bloqués. Deux sont passés à côté. Et un autre a été arrêté. En début de saison, Pulisic aurait peut-être été un peu plus efficace.

    Et il y a eu aussi quelques problèmes en dehors du terrain. À la 66e minute, Pulisic aurait dû servir Rafa Leao seul devant le but. L'Américain a choisi de ne pas le faire, et Leao, qui a été remplacé une minute plus tard, est sorti en râlant. Des rumeurs ont rapidement circulé concernant une dispute entre les deux meilleurs attaquants de Milan. Et même si elles ont été démenties, Pulisic ne s'est pas couvert de gloire en ne faisant pas une passe qui semblait évidente sur le moment.

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    L'équipe nationale masculine américaine et la sortie de la crise

    Au basket, il existe un concept selon lequel on encourage un joueur en difficulté à « sortir de sa mauvaise passe en tirant ». Votre meilleur joueur rate ses tirs ? Qu'il tire davantage, et il retrouvera son niveau. Après une prestation désastreuse contre la Belgique, Pochettino a adopté cette approche avec Pulisic face au Portugal.

    Dans un choix tactique déroutant, le sélectionneur a tenté d’utiliser Pulisic en numéro 9 sans véritable attaquant de pointe à ses côtés. Cette décision était surprenante pour plusieurs raisons. Tout d’abord, Pulisic aime évoluer librement à droite et à gauche. Il a de nombreuses qualités, mais il n’est certainement pas un joueur de centre. Et deuxièmement, cela n'avait guère de sens compte tenu de l'effectif dont dispose Pochettino. En effet, les États-Unis comptent trois types différents de numéros 9. Ils ont Folarin Balogun, le coureur ; Ricardo Pepi, le finisseur ; et Patrick Agyemang, le pivot.

    Tous trois peuvent occuper les zones centrales et créer de l'espace pour leurs coéquipiers, avec ou sans le ballon. Si l'entraîneur voulait changer de tactique, il aurait peut-être mieux fait de laisser Balogun sur le banc, ce qu'il a d'ailleurs fait, puis de titulariser Pepi ou Agyemang pour permettre à Pulisic de se déplacer en tant que présence centrale plus statique.

    Mais non, Pochettino a aligné Pulisic en centre, arguant que cela permettrait à sa star de se placer plus facilement dans les bonnes zones. Et Pulisic avait clairement carte blanche pour tirer. Son jeu de liaison a pratiquement disparu. En 45 minutes, Pulisic n’a réussi que 12 passes. Il n’a créé aucune occasion. Il a tenté trois tirs, dont le plus dangereux est passé à un mètre du but depuis l’extérieur de la surface. En vérité, il aurait très bien pu être expulsé lui aussi, après avoir écopé d'un carton jaune stupide suivi d'un autre tacle violent. Si ce match était destiné à « ramener Pulisic », ce n'était pas la manière la plus efficace de s'y prendre.


  • Christian Pulisic-usa-20250323(C)Getty Images

    Ce moment viendra

    Pourtant, malgré tout cela, on a du mal à ne pas croire Pulisic lorsqu’il affirme que son heure viendra. Malgré toutes les critiques que l'on peut adresser à la star de l'équipe nationale américaine, on ne peut tout simplement pas ignorer son penchant pour les moments décisifs. Il a marqué des buts décisifs contre l'Inter et Liverpool. Il a délivré une passe décisive lors de la finale de la FA Cup contre Arsenal, en traversant le milieu de terrain pour servir un coéquipier démarqué, tout cela alors qu'il souffrait le martyre après s'être déchiré le tendon d'Achille sur l'action.

    Pour les États-Unis, les preuves sont similaires. Un penalty en fin de match a scellé la victoire contre le Mexique en Ligue des Nations. Il a inscrit un but crucial lors de la Coupe du monde 2022 pour battre l’Iran. Il a marqué le premier but des États-Unis lors de la Copa América en 2024.

    En effet, avec Pulisic, il faut simplement accepter qu’il y ait des moments difficiles entre les deux. Et peut-être que c’est acceptable. La véritable élite du football mondial – le 1 % – marque et fait des passes décisives même quand elle ne joue pas bien. Elle dégage une certaine impression d’inévitabilité, semaine après semaine. Pulisic n’est pas comme ça. Il y a des moments où il figure légitimement parmi les meilleurs attaquants du monde. Et il y a des moments où il semble plutôt moyen. Le résultat final – qui n’est de toute façon pas toujours garanti – lui échappe parfois pendant des semaines.

    Les États-Unis doivent donc faire preuve d’un peu de confiance. Ils n’ont pas perdu contre le Portugal et la Belgique parce que Pulisic n’a pas marqué. Mais le fait qu’il n’ait pas trouvé le chemin des filets rend ces défaites un peu plus difficiles à avaler. En réalité, tout cela n’a pas tant d’importance. Pochettino est encore en phase d’expérimentation. Les États-Unis ne méritaient pas de gagner ces deux matchs amicaux. Tout ce qui compte, c'est que Pulisic soit en forme, au meilleur de sa forme et prêt pour le grand moment quand il se présentera.

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