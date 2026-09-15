Après la conférence de presse à la veille du match de demain en Ligue Europa, contre Benfica, l’entraîneur de l’AC Milan, Ruben Amorim, s’est également exprimé au micro de Sky Sport.
Sur la rencontre d’hier avec Ibrahimovic
« J’ai parlé plusieurs fois avec Zlatan. C’est une personne qui connaît le football italien et le club. Il aide Cardinale dans beaucoup de domaines. Ça a été une conversation agréable, rapporte Milannews. C’est toujours beau de voir les légendes du Milan, ça a été une visite rapide mais belle. »