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Gianluca Minchiotti

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Amorim : « La visite d’Ibrahimovic ? C’est toujours agréable de voir les légendes de l’AC Milan »

Milan AC
Z. Ibrahimovic
R. Amorim

L’entraîneur de l’AC Milan évoque aussi Modric

Après la conférence de presse à la veille du match de demain en Ligue Europa, contre Benfica, l’entraîneur de l’AC Milan, Ruben Amorim, s’est également exprimé au micro de Sky Sport.


Sur la rencontre d’hier avec Ibrahimovic

« J’ai parlé plusieurs fois avec Zlatan. C’est une personne qui connaît le football italien et le club. Il aide Cardinale dans beaucoup de domaines. Ça a été une conversation agréable, rapporte Milannews. C’est toujours beau de voir les légendes du Milan, ça a été une visite rapide mais belle. »



  • Les critiques envers l’AC Milan ont-elles été un peu exagérées en ce début de saison ?

    « Je crois qu’il est normal de recevoir des critiques. Cela ne m’inquiète pas. Je veux protéger mes joueurs. Ce qu’il y a de bien dans les moments difficiles vécus dans d’autres clubs, c’est que cela vous donne de l’expérience. C’est le prix à payer pour être l’entraîneur d’un grand club. Je comprends tout. Il y a beaucoup d’informations, il faut dire quelque chose… C’est normal pour moi, je ferai les choses à ma manière : je crois que c’est clair pour tout le monde. »


    Comment Modric a-t-il pris son remplacement contre la Lazio ?

    « C’est normal. C’est un très bon garçon, il comprend très bien. Parfois ce sera son tour, parfois celui de quelqu’un d’autre. De ce point de vue, nous sommes tous égaux. Évidemment, c’est un joueur incroyable avec une grande histoire, il ne l’a pas pris personnellement parce qu’il est intelligent. »

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