Les critiques envers l’AC Milan ont-elles été un peu exagérées en ce début de saison ?

« Je crois qu’il est normal de recevoir des critiques. Cela ne m’inquiète pas. Je veux protéger mes joueurs. Ce qu’il y a de bien dans les moments difficiles vécus dans d’autres clubs, c’est que cela vous donne de l’expérience. C’est le prix à payer pour être l’entraîneur d’un grand club. Je comprends tout. Il y a beaucoup d’informations, il faut dire quelque chose… C’est normal pour moi, je ferai les choses à ma manière : je crois que c’est clair pour tout le monde. »





Comment Modric a-t-il pris son remplacement contre la Lazio ?

« C’est normal. C’est un très bon garçon, il comprend très bien. Parfois ce sera son tour, parfois celui de quelqu’un d’autre. De ce point de vue, nous sommes tous égaux. Évidemment, c’est un joueur incroyable avec une grande histoire, il ne l’a pas pris personnellement parce qu’il est intelligent. »