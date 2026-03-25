Alexia Putellas pose ses conditions à Barcelone alors que la star espagnole envisage des offres plus « lucratives » à l'approche de la fin de son contrat

La capitaine a reçu l'assurance qu'elle resterait une figure de proue de l'équipe, mais elle souhaite disposer d'un plan d'action clair pour l'évolution du groupe. Elle se demande actuellement si le club entre dans une phase de transition, en misant sur les joueuses issues du centre de formation pour remplacer les vétérans qui partent, ou s'il a l'intention de recruter des joueuses de haut niveau pour conserver son avantage concurrentiel. De plus, des questions cruciales se posent concernant le staff technique. Elle chercherait à savoir si l'entraîneur principal, Pere Romeu, conservera son poste, faisant de cette transparence une condition non négociable pour son engagement futur.