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Alexia Putellas pose ses conditions à Barcelone alors que la star espagnole envisage des offres plus « lucratives » à l'approche de la fin de son contrat
Priorité accordée au projet sportif
Selon un article publié par Mundo Deportivo, Putellas privilégie le projet sportif plutôt que les gains financiers. Malgré les assurances publiques données par le président Joan Laporta quant à son maintien, le directeur sportif du football féminin, Marc Vives, a laissé entendre qu’une proposition officielle pourrait attendre la fin de la saison. La milieu de terrain est pleinement consciente que toute offre financière de Barcelone sera probablement inférieure aux propositions lucratives qu’elle a reçues de l’étranger. Pourtant, l’argent n’est pas sa principale motivation ; elle souhaite s’assurer que l’équipe reste au sommet du football européen avant de signer.
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Exigence de clarté
La capitaine a reçu l'assurance qu'elle resterait une figure de proue de l'équipe, mais elle souhaite disposer d'un plan d'action clair pour l'évolution du groupe. Elle se demande actuellement si le club entre dans une phase de transition, en misant sur les joueuses issues du centre de formation pour remplacer les vétérans qui partent, ou s'il a l'intention de recruter des joueuses de haut niveau pour conserver son avantage concurrentiel. De plus, des questions cruciales se posent concernant le staff technique. Elle chercherait à savoir si l'entraîneur principal, Pere Romeu, conservera son poste, faisant de cette transparence une condition non négociable pour son engagement futur.
Un mois décisif en perspective
Bien qu'il n'y ait pas de date limite officielle pour prendre une décision définitive, il est prévu d'évaluer la situation après une série de matchs éprouvants début avril. Cette période cruciale comprend trois rencontres contre le Real Madrid, entre la Liga F et les quarts de finale de la Ligue des champions. Putellas considère cette période comme un moment décisif de sa carrière, ayant maintes fois réaffirmé son attachement profond à l'équipe. Alors qu'elle évalue ses options et exige un projet gagnant, elle a clairement exprimé ses sentiments envers Barcelone, déclarant sans ambages : « C'est le club de ma vie. »
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Préserver un symbole emblématique
Le contrat de la capitaine expire officiellement en juin, et bien qu'il comporte une option de prolongation d'un an, celle-ci n'est pas contraignante, car chacune des parties peut choisir de ne pas l'exercer. Pour l'instant, elle se concentre pleinement sur le terrain, alors que Barcelone vise le grand chelem. L'équipe est actuellement en tête de la Liga F, s'est qualifiée pour la finale de la Copa de la Reina et reste la grande favorite pour remporter le titre européen.